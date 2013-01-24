Наука служит обществу, изменяя жизнь к лучшему, делая ее более комфортной и безопасной. В частности, благодаря научному прогрессу появляются все более впечатляющие инновации для здравоохранения. Новые технологии помогают спасать жизни и здоровье людей.
Philips не только разрабатывает и производит медоборудование, но и постоянно взаимодействует с клиниками, чтобы быть в курсе реальных потребностей специалистов и предлагать им продуманные и удобные решения. Компания сотрудничает с ведущими медицинскими центрами, внедряет технологии в клиническую практику, создает вместе с врачами новые методики диагностики и терапии. Только с таким подходом возможно действительно повышать уровень медицинской помощи.
Philips уже на протяжении 10 лет поддерживает научные исследования в клиниках по всей России, помогая им на всех этапах реализации научных проектов. Основная цель этой работы – внедрение в клиническую практику современных методов МРТ визуализации. Взаимодействием с медицинскими учреждениями по вопросам научно-клинических исследований занимается команда Philips Clinical Science. Давайте знакомиться!
Команда Philips Clinical Science
Куприянов Дмитрий – к.ф.-м.н., старший специалист по поддержке научных исследований.
Опыт работы в сфере МРТ исследований – более 15 лет.
Автор более 20 научных статей. Активно выступает на ведущих научных и медицинских конгрессах.
Область интересов – программирование импульсных последовательностей, MР спектроскопия, Neuroscience, функциональное МРТ, DWI и DTI – методики.
Меньщиков Петр – к.ф.-м.н., специалист по поддержке научных исследований.
Опыт работы в сфере МРТ исследований - 6 лет. Автор более 30 научных публикаций и тезисов, в том числе из списка Q1. Постоянный член сообществ по магнитному резонансу в медицине, таких как ECR, ISMRM, ESMRMB, RSNA.
Область интересов – количественная МРТ, обработка изображений, МРТ скелетно-мышечной системы, МР спектроскопия.
Команда Philips Clinical Science заинтересована в развитии научно-клинических исследований в России, готова к сотрудничеству с исследовательскими группами по широкому спектру вопросов.
С командой Philips Clinical Science можно связаться по e-mail clinicalsciencerca@philips.com. Делитесь интересными результатами исследований, проведенных на оборудовании Philips. Мы будем рады предоставить вам консультацию по вопросам научной работы и помочь найти партнеров для проектов. Мы также с удовольствием опубликуем результаты ваших исследований на официальном сайте Philips!