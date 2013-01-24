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Научно-клинические исследования
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Давайте знакомиться: команда Philips Clinical Science

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Что это значит?
Final CEE consent
Philips не только разрабатывает и производит медоборудование, но и постоянно взаимодействует с клиниками, чтобы быть в курсе реальных потребностей специалистов и предлагать им продуманные и удобные решения. Компания сотрудничает с ведущими медицинскими центрами, внедряет технологии в клиническую практику, создает вместе с врачами новые методики диагностики и терапии.  Только с таким подходом возможно действительно повышать уровень медицинской помощи."

Команда Philips Clinical Science

the-team

Наука служит обществу, изменяя жизнь к лучшему, делая ее более комфортной и безопасной. В частности, благодаря научному прогрессу появляются все более впечатляющие инновации для здравоохранения. Новые технологии помогают спасать жизни и здоровье людей.

 

Philips не только разрабатывает и производит медоборудование, но и постоянно взаимодействует с клиниками, чтобы быть в курсе реальных потребностей специалистов и предлагать им продуманные и удобные решения. Компания сотрудничает с ведущими медицинскими центрами, внедряет технологии в клиническую практику, создает вместе с врачами новые методики диагностики и терапии.  Только с таким подходом возможно действительно повышать уровень медицинской помощи.

 

Philips уже на протяжении 10 лет поддерживает научные исследования в клиниках по всей России, помогая им на всех этапах реализации научных проектов. Основная цель этой работы – внедрение в клиническую практику современных методов МРТ визуализации. Взаимодействием с медицинскими учреждениями по вопросам научно-клинических исследований занимается команда Philips Clinical Science. Давайте знакомиться!

Команда Philips Clinical Science

Куприянов Дмитрий – к.ф.-м.н., старший специалист по поддержке научных исследований.

 

Опыт работы в сфере МРТ исследований – более 15 лет.

Автор более 20 научных статей. Активно выступает на ведущих научных и медицинских конгрессах.

 

Область интересов – программирование импульсных последовательностей, MР спектроскопия, Neuroscience, функциональное МРТ, DWI и DTI – методики.
Kupriyanov
Menshikov

Меньщиков Петр – к.ф.-м.н., специалист по поддержке научных исследований.

 

Опыт работы в сфере МРТ исследований - 6 лет. Автор более 30 научных публикаций и тезисов, в том числе из списка Q1. Постоянный член сообществ по магнитному резонансу в медицине, таких как ECR, ISMRM, ESMRMB, RSNA.

 

Область интересов – количественная МРТ, обработка изображений, МРТ скелетно-мышечной системы, МР спектроскопия.

Команда Philips Clinical Science заинтересована в развитии научно-клинических исследований в России, готова к сотрудничеству с исследовательскими группами по широкому спектру вопросов.

 

С командой Philips Clinical Science можно связаться по e-mail clinicalsciencerca@philips.com. Делитесь интересными результатами исследований, проведенных на оборудовании Philips. Мы будем рады предоставить вам консультацию по вопросам научной работы и помочь найти партнеров для проектов. Мы также с удовольствием опубликуем результаты ваших исследований на официальном сайте Philips!

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю