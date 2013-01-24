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Научно-клинические исследования
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Изменения в микроструктуре проводящих путей и толщине коры у пациентов с ультравысоким риском развития эндогенных психозов

У больных непсихотическими психическими заболеваниями с ульравыским риском манифестации шизофрении выявлены нарушения структурной связанности в префронтально-субкортикальных сетях, а также снижение толщины серого вещества в распределенных областях коры - аномалии, потенциально значимые для патогенеза этого тяжелого психического заболевания."

д.б.н. Лебедева И.С.

Заведующая Лабораторией нейровизуализации и мультимодального анализа Научного Центра Психического Здоровья РАМН

Анализ состояния проводящих путей и морфометрия головного мозга являются сегодня одними из наиболее разрабатываемых направлений поиска нейробиологических механизмов шизофрении и других психотических расстройств. В настоящее время появляется все больше данных об изменениях белого и серого вещества у пациентов с ультравысоким риском развития эндогенных психозов (УВР), однако количество исследований, одновременно использующих диффузионно-взвешенную и структурную МРТ, крайне невелико.

 

Научный центр психического здоровья (НЦПЗ, г. Москва) уже на протяжении многих лет ведет научно-исследовательскую работу в области нейронаук. Недавно научно-исследовательской группой НЦПЗ во главе с д.б.н. Лебедевой Ириной Сергеевной было успешно реализовано мультимодальное исследование с применением методов трактографии и поверхностно-базированной морфометрии в группах пациентов с УВР и здоровых испытуемых. Исследование проводилось на МР томографе Philips Achieva c напряженностью поля 3 Тл. Для обработки структурных и диффузионно-взвешенных изображений использовались программные пакеты продвинутой обработки FreeSurfer, TRACULA и FSL.
UHR
Результат количественного морфологического анализа толщины коры серого вещества. Изображения предоставлены научным коллективом Научного Центра Психического Здоровья
В рамках этой работы было проведено исследование показателей фракционной анизотропии, средней, радиальной и аксиальной диффузии в 18 трактах головного мозга, а также показатели толщины, площади и объема серого вещества коре больших полушарий головного мозга. Было обнаружено повышение радиальной диффузии в левой передней таламической лучистости и билатеральное снижение толщины серого вещества во фронтальной, височной и теменной коре. Корреляций между указанными изменениями обнаружено не было. В целом, полученные результаты поддерживают гипотезу о наличии нарушений микроструктуры белого вещества и изменений в кортикальной анатомии у пациентов с УВР еще до манифестации заболевания. В результате было выдвинуто предположение, что нарушение структурной связанности в префронтально-субкортикальных сетях, вероятно, вызванное патологией миелиновых оболочек, а также снижение толщины коры в областях, предположительно вовлеченных в обработку и координацию внешнего и внутреннего потоков информации, могут быть ассоциированы с дефицитом нейрокогнитивного и социального функционирования и должны быть рассмотрены в рамках представлений о патогенезе шизофрении.
UHR
Резльтат колличественного морфологического анализа толщины коры серого вещества. Изображения предоставлены научным коллективом Научного Центра Психического Здоровья

Более подробно с методикой и результатами данной работы можно в работе авторов:

 

Tomyshev, A. S., Lebedeva, I. S., Akhadov, T. A., Omelchenko, M. A., Rumyantsev, A. O., & Kaleda, V. G. (2019). Alterations in white matter microstructure and cortical thickness in individuals at ultra-high risk of psychosis: A multimodal tractography and surface-based morphometry study. Psychiatry Res Neuroimaging, 289, 26-36. doi: 10.1016/j.pscychresns.2019.05.002

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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