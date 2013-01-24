Изменения в микроструктуре проводящих путей и толщине коры у пациентов с ультравысоким риском развития эндогенных психозов

Анализ состояния проводящих путей и морфометрия головного мозга являются сегодня одними из наиболее разрабатываемых направлений поиска нейробиологических механизмов шизофрении и других психотических расстройств. В настоящее время появляется все больше данных об изменениях белого и серого вещества у пациентов с ультравысоким риском развития эндогенных психозов (УВР), однако количество исследований, одновременно использующих диффузионно-взвешенную и структурную МРТ, крайне невелико.

Научный центр психического здоровья (НЦПЗ, г. Москва) уже на протяжении многих лет ведет научно-исследовательскую работу в области нейронаук. Недавно научно-исследовательской группой НЦПЗ во главе с д.б.н. Лебедевой Ириной Сергеевной было успешно реализовано мультимодальное исследование с применением методов трактографии и поверхностно-базированной морфометрии в группах пациентов с УВР и здоровых испытуемых. Исследование проводилось на МР томографе Philips Achieva c напряженностью поля 3 Тл. Для обработки структурных и диффузионно-взвешенных изображений использовались программные пакеты продвинутой обработки FreeSurfer, TRACULA и FSL.