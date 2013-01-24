Возобновление кардиологической помощи после COVID-19

Россия, как и весь остальной мир после прохождения пика пандемии COVID-19, сталкивается с вызовом: как обеспечить помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и добиться снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в условиях повышенного эпидемиологического риска.
Philips и ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России реализовали проект по обзору и структурированию международного опыта обратного перепрофилирования медицинских учреждений после COVID-19 для приема пациентов кардиологического профиля.
В финальный документ проекта вошли обзоры из открытых источников профессиональных сообществ и клиник, которые уже прошли стадию возвращения к штатному режиму работы, а также интервью с европейскими и российскими экспертами.
В итоговый документ вошли следующие главы:
Часть 1. Анализ опыта
1.1. Оценка возможностей и сроков возобновления плановых процедур
1.2. Управление потоком пациентов и портфолио процедур
1.3. Защита пациентов и сотрудников
1.4. Изменение процессов диагностики и лечения
Часть 2. Интервью с экспертами