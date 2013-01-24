Возобновление кардиологической помощи после COVID-19

Россия, как и весь остальной мир после прохождения пика пандемии COVID-19, сталкивается с вызовом: как обеспечить помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и добиться снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в условиях повышенного эпидемиологического риска.

Philips и ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России реализовали проект по обзору и структурированию международного опыта обратного перепрофилирования медицинских учреждений после COVID-19 для приема пациентов кардиологического профиля.

В финальный документ проекта вошли обзоры из открытых источников профессиональных сообществ и клиник, которые уже прошли стадию возвращения к штатному режиму работы, а также интервью с европейскими и российскими экспертами.

В итоговый документ вошли следующие главы:

Часть 1. Анализ опыта

1.1. Оценка возможностей и сроков возобновления плановых процедур

1.2. Управление потоком пациентов и портфолио процедур

1.3. Защита пациентов и сотрудников

1.4. Изменение процессов диагностики и лечения

Часть 2. Интервью с экспертами