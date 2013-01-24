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Возобновление кардиологической помощи после COVID-19

Обзор и структурирование международного опыта перепрофилирования медицинских учреждений после COVID-19 под прием пациентов кардиологического профиля

Россия, как и весь остальной мир после прохождения пика пандемии COVID-19, сталкивается с вызовом: как обеспечить помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и добиться снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в условиях повышенного эпидемиологического риска.

 

Philips и ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России реализовали проект по обзору и структурированию международного опыта обратного перепрофилирования медицинских учреждений после COVID-19 для приема пациентов кардиологического профиля.

 

В финальный документ проекта вошли обзоры из открытых источников профессиональных сообществ и клиник, которые уже прошли стадию возвращения к штатному режиму работы, а также интервью с европейскими и российскими экспертами.

 

В итоговый документ вошли следующие главы:

 

Часть 1. Анализ опыта

1.1. Оценка возможностей и сроков возобновления плановых процедур

1.2. Управление потоком пациентов и портфолио процедур

1.3. Защита пациентов и сотрудников

1.4. Изменение процессов диагностики и лечения

 

Часть 2. Интервью с экспертами

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю