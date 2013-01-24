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COVID-19

Серия вебинаров для врачей

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Клинические вебинары

COVID-19: Главная страница

Клиническая поддержка и ресурсы

Продукты и услуги

Клинические вебинары
значок обслуживания

Клиническая поддержка и ресурсы при терапии COVID-19


Получите доступ к средствам обслуживания нашей продукции, включая сведения о чистке и дезинфекции, обучающие видеоролики и многое другое.
Ресурсы, посвященные искусственной вентиляции легких и терапии респираторных заболеваний
Ресурсы, посвященные интенсивной терапии и мониторингу пациентов
Чистка и дезинфекция оборудования для интенсивной терапии и мониторинга пациентов
Ресурсы, посвященные диагностической визуализации, и инструкции по чистке
Ресурсы, посвященные ультразвуковым исследованиям, и инструкции по чистке

COVID-19: Главная страница

Клиническая поддержка и ресурсы

Продукты и услуги

Клинические вебинары
covid

Продукты и услуги для терапии COVID-19


Изучите обширное портфолио продуктов и услуг для лечения пациентов с COVID-19.
Искусственная вентиляция легких и терапия респираторных заболеваний
Скрининг в домашних условиях и удаленный мониторинг пациентов
Диагностическая визуализация
Службы по техническому обслуживанию оборудования и удаленные услуги
Мониторинг пациентов и дефибрилляторы
Ультразвуковые исследования
Консалтинговая поддержка

Предстоящие вебинаы, посвященные COVID-19

Клинические специалисты обсуждают темы, связанные с лечением COVID-19.

Опыт с передовой борьбы с заболеванием

 

Клинические и рабочие аспекты функционирования отделения эхокардиографии во время и после пандемии COVID-19
 

9 июня

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Прошедшие вебинары, посвященные COVID-19

У вас есть возможность просмотреть уже прошедшие вебинары.
Lumify

Ультрасонография лёгких при вирусной пневмони

 

V60
Можно ли использовать аппарат для НВЛ у пациентов с COVID-19?
DXR
Рентгенография при COVID-19. Опыт ГКБ №40 ДЗМ (Коммунарка)
MRI

Рекомендации по работе на КТ в условиях повышенной нагрузки

 

MRI
Вебинар с участием зарубежных специалистов по теме «Международный опыт в борьбе с COVID-19»

Записи вебинаров на английском языке

Инновации за гранью
Д-р Мартин Дерфлер
Старший вице-президент и заместитель маркетингового директора, Northwell Health
Обмен опытом борьбы с COVID-19: конференция, посвященная будущему и путям развития здравоохранения, 11 мая 2020 г., Китай
В рамках всемирной академической онлайн-конференции специалисты из различных стран в прямом эфире делятся международным опытом борьбы с эпидемией. Узнайте больше о будущем и путях развития здравоохранения из серии презентаций и докладов медицинских экспертов со всего мира.
Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Internet Explorer.
Клинические меры борьбы с COVID-19
Д-р Адам Сивер
Глава Медицинского подразделения Philips Monitoring Analytics and Therapeutic Care (анализ решений для мониторинга и терапии)
Профилактика инфекций при диагностической визуализации в настоящий момент и после COVID-19
Джеймс О Хант
Специалист в области клинического применения
Заявление ASE касательно защиты пациентов и специалистов по эхокардиографии во время пандемии COVID-19: отвечая на ваши вопросы
Участники: действующий президент ASE д-р Мадхав Сваминатан, член FASE; новоизбранный президент ASE д-р Джуди Ханг, член FASE; д-р Джеймс Киркпатрик, член FASE; Кэрол Митчелл, доктор наук, зарегистрированный сонограф-диагност, зарегистрированный сонограф-диагност в области кардиологии, зарегистрированный специалист по УЗИ сосудов, зарегистрированный рентгенолаборант, продвинутый сонограф в области кардиологии, член FASE; д-р Смадар Корт, член FASE; д-р Синтия Тауб, член FASE; Ланкви Хва, продвинутый сонограф в области кардиологии, член APCA, зарегистрированный сонограф-диагност в области кардиологии (эхокардиография взрослых/детей/плода), член FASE; Карлин МакКланахен, зарегистрированный сонограф-диагност в области кардиологии (эхокардиография взрослых/детей), член FASE; д-р Пол Поттингер, член ACP, член IDSA.
Профилактика инфекций при магнитно-резонансной томографии в настоящий момент и после COVID-19
Закари Берри 
Специалист в области клинических услуг
Джоел Бейти
Специалист в области клинических услуг
Профилактика инфекций при терапии под визуальным контролем в настоящий момент и после COVID-19
Джош Крамер
Специалист в области клинического применения
Меры борьбы с COVID-19 в области рентгенологии: взгляд с передовой
Д-р Эдвард Стайнер, член ACR
Больница WellSpan Health/York Hospital, шт. Пенсильвания
Д-р Гобал Пунджаби
Медицинский центр Hennepin Healthcare, г. Миннеаполис
УЗИ на месте оказания медицинской помощи в ОРИТ
Д-р Рейчел Лиу, член ACEP
Yale School of Medicine, г. Нью-Хейвен
Динамика работы сердца пациентов с COVID-19: опыт специалистов из США и Европы

Д-р Александра Гонсалвес, доктор наук, магистр медицины

Врач-эксперт в области кардиологии и личного здоровья, CMO Philips

Д-р Кристофер Мур
Доцент факультета неотложной медицинской помощи, Yale University School of Medicine
Д-р Луиджи Бадано, доктор наук
Профессор кардиологии, University of Milan-Bicocca, Италия
Д-р Лисса Сугенг, доктор наук
Директор Yale Echolab, Yale University School of Medicine
Управление неоправданными сигналами тревоги при работе с пациентами в изоляции

Джейкоб Турмелл, доктор наук по врачебному уходу, зарегистрированный фельдшер, сертифицированный фельдшер, сертифицированный фельдшер со специализацией на взрослых пациентах, зарегистрированный фельдшер-администратор со специализацией в интенсивной терапии

Экспертное мнение: управление сигналами тревоги

Сложности профилактики делирия в ОРИТ у пациентов в изоляции

Лорен Родригес, магистр наук по врачебному уходу, зарегистрированный фельдшер, зарегистрированный фельдшер со специализацией в интенсивной терапии

Экспертное мнение: оптимизация рабочего процесса

Поддержка семьи при разлуке с ребенком, находящимся в ОРИТН

Кристин Перес, кандидат наук, зарегистрированный фельдшер, бакалавр наук по врачебному уходу, дипломированный инструктор по массажу грудных детей, сертифицированный специалист по массажу новорожденных

Экспертное мнение: ОРИТН

Профессиональные клинические услуги Philips Clinical Professional Services

Дистанционный мониторинг пациентов в изоляции

Ведущий:

Рей МакЛин, зарегистрированный фельдшер, бакалавр наук по врачебному уходу

Экспертное мнение: оптимизация рабочего процесса

Приглашенные докладчики:

Сара МакКалеб, зарегистрированный фельдшер, бакалавр наук по врачебному уходу, сертифицированный фельдшер неотложной помощи
Ведущий клинический консультант

Пит Стриблинг, зарегистрированный фельдшер, магистр наук по врачебному уходу

Старший национальный клинический специалист

УЗИ легких, часть 1 — с д-ром Мартином Альтерсбергером, д-ром Томасом Биндером, членом ESC
УЗИ легких, часть 2 — с д-ром Мартином Альтерсбергером, д-ром Томасом Биндером, членом ESC
Д-р Мартин Альтерсбергер
Д-р Томас Биндер, член ESC
Вебинар, посвященный УЗИ легких, и сеанс вопросов и ответов по теме COVID-19 — с д-ром Сарой Никраван

Д-р Сара Никраван

Кардиоторакальная анестезиология

Реаниматология

Медицинский центр Virginia Mason Medical Center

Контроль инфекций в ОРИТ для пациентов с COVID-19 — с д-ром Аруном Нагдевом

Д-р Арун Д. Надгев

Директор подразделения УЗИ в ОРИТ

Больница Highland General Hospital

Alameda Health System

Клинический доцент

Подразделение реаниматологии

University of California, San Francisco School of Medicine

Основы эхокардиографии в месте оказания медицинской помощи: 5 E при COVID-19
Д-р Рейчел Лиу, член ACEP
Yale School of Medicine, г. Нью-Хейвен
Эхокардиографический подход при оценке пациентов с подозрением на миокардит

Рик Мис, продвинутый сонограф в области кардиологии, зарегистрированный сонограф-диагност в области кардиологии, зарегистрированный сонограф в области кардиологии, зарегистрированный специалист по сердечно-сосудистым инвазивным процедурам, член FASE

Продвинутый специалист по визуализации, эхокардиография

Периоперационные и структурные исследования сердца

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Обратите внимание: не все изделия доступны во всех странах. Для получения сведений о доступности всех изделий обратитесь в региональное представительство компании Philips.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю