Клинические и рабочие аспекты функционирования отделения эхокардиографии во время и после пандемии COVID-19
9 июня
Ультрасонография лёгких при вирусной пневмони
Рекомендации по работе на КТ в условиях повышенной нагрузки
Д-р Александра Гонсалвес, доктор наук, магистр медицины
Врач-эксперт в области кардиологии и личного здоровья, CMO Philips
Джейкоб Турмелл, доктор наук по врачебному уходу, зарегистрированный фельдшер, сертифицированный фельдшер, сертифицированный фельдшер со специализацией на взрослых пациентах, зарегистрированный фельдшер-администратор со специализацией в интенсивной терапии
Экспертное мнение: управление сигналами тревоги
Лорен Родригес, магистр наук по врачебному уходу, зарегистрированный фельдшер, зарегистрированный фельдшер со специализацией в интенсивной терапии
Экспертное мнение: оптимизация рабочего процесса
Кристин Перес, кандидат наук, зарегистрированный фельдшер, бакалавр наук по врачебному уходу, дипломированный инструктор по массажу грудных детей, сертифицированный специалист по массажу новорожденных
Экспертное мнение: ОРИТН
Профессиональные клинические услуги Philips Clinical Professional Services
Ведущий:
Рей МакЛин, зарегистрированный фельдшер, бакалавр наук по врачебному уходу
Экспертное мнение: оптимизация рабочего процесса
Приглашенные докладчики:
Сара МакКалеб, зарегистрированный фельдшер, бакалавр наук по врачебному уходу, сертифицированный фельдшер неотложной помощи
Ведущий клинический консультант
Пит Стриблинг, зарегистрированный фельдшер, магистр наук по врачебному уходу
Старший национальный клинический специалист