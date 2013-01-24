Предлагаемые компанией Philips решения по управлению медицинским обслуживанием населения могут помочь поставщикам медицинских услуг, системам здравоохранения, медицинским учреждениям и правительствам упорядочить и оптимизировать способы доступа к медицинским услугам за счет виртуальных инструментов, разработанных с учетом протоколов Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в отношении COVID-19.

Согласно рекомендациям CDC люди старшего поколения, а также пациенты с такими серьезными сопутствующими заболеваниями, как заболевания сердца, диабет и заболевания легких, находятся в группе высокого риска развития осложнений, связанных с COVID-191. Мы можем помочь вам идентифицировать и оценить потенциальные группы риска среди населения, реализовать программы поддержки и ухода на дому, а также обеспечить удаленный мониторинг и обучение этих категорий пациентов.

Применение этих протоколов оценки и оказания помощи способно снизить риск контакта с вирусом как пациентов, так и ухаживающих за ними медицинских специалистов, а также потенциально замедлить распространение COVID-19 за счет снижения количества необязательных посещений медицинского учреждения и консультаций с личным присутствием пациента.