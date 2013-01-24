Предлагаемые компанией Philips решения по управлению медицинским обслуживанием населения могут помочь поставщикам медицинских услуг, системам здравоохранения, медицинским учреждениям и правительствам упорядочить и оптимизировать способы доступа к медицинским услугам за счет виртуальных инструментов, разработанных с учетом протоколов Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в отношении COVID-19.
Согласно рекомендациям CDC люди старшего поколения, а также пациенты с такими серьезными сопутствующими заболеваниями, как заболевания сердца, диабет и заболевания легких, находятся в группе высокого риска развития осложнений, связанных с COVID-191. Мы можем помочь вам идентифицировать и оценить потенциальные группы риска среди населения, реализовать программы поддержки и ухода на дому, а также обеспечить удаленный мониторинг и обучение этих категорий пациентов.
Применение этих протоколов оценки и оказания помощи способно снизить риск контакта с вирусом как пациентов, так и ухаживающих за ними медицинских специалистов, а также потенциально замедлить распространение COVID-19 за счет снижения количества необязательных посещений медицинского учреждения и консультаций с личным присутствием пациента.
Возможность самостоятельного мониторинга своего состояния для пациентов за счет удаленных решений
Центры обеспечения услуг по программам Medicare и Medicaid (CMS) в очередной раз за этот год ослабили нормативные требования в отношении телемедицины и виртуальной медицинской помощи в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Для планов медицинского страхования Medicare Advatage снято ограничение по географическому расположению места оказания телемедицинских услуг, в результате чего врачи могут работать в разных странах.1
Оцените полученные от пациентов ответы на вопросы опросного листа для скрининга пациентов с COVID-19
Инструмент виртуального скрининга на COVID-19 позволяет проходить скрининг для проверки факторов риска и имеющихся симптомов. На основании полученных ответов участнику скрининга предоставляется индивидуальный отчет с рекомендациями. Поставщику медицинских услуг доступна информационная панель со сведениями по всем участникам скрининга, что позволяет выполнять мониторинг и изучать стратификацию рисков, а также динамически фильтровать данные для просмотра лиц с самым высоким риском развития заболевания или прогрессирующими симптомами.
Этот инструмент разработан для лиц, входящих в группу низкого риска, а также для мониторинга пациентов с умеренными симптомами (согласно рекомендациям CDC) с целью снизить нагрузку на систему здравоохранения и уменьшить риск дальнейшего распространения заболевания.
Мониторинг симптомов COVID-19 при наличии сопутствующих заболеваний
Удаленный мониторинг пациентов позволяет вам оставаться на связи с пациентом после первоначального виртуального приема или скрининга. В результате вы имеете возможность отслеживать изменения в проявлении симптомов или сопутствующих заболеваний и факторов риска посредством опросов и подключенных устройств, а также предоставлять обучающие материалы. Это позволяет медицинским специалистам соблюдать протоколы и при необходимости своевременно вмешиваться по мере изменения состояния пациента.
Команда клинических специалистов компании Philips разработала 30-дневный протокол для удаленной оценки и мониторинга категорий пациентов с точки зрения потенциального контакта с COVID-19 и симптомов заболевания. Этот протокол может использоваться в дополнение к стандартным или специализированным клиническим ресурсам и протоколам, предусмотренным для сопутствующих заболеваний. В результате ваш медицинский персонал будет иметь возможность предпринимать конкретные последующие действия в отношении именно тех пациентов, у которых имеются симптомы или факторы риска.
Используйте связанные с COVID-19 коды и процедуры оценки в своих рабочих процессах по управлению медицинским обслуживанием
За счет нашей платформы управления медицинским обслуживанием населения вы получаете возможность идентифицировать категории пациентов высокого риска и уделять им первостепенное внимание, используя специальные наборы связанных с COVID-19 кодов, которые обновляются в наших словарях баз данных. Это позволяет вам создавать специализированные массивы данных и отчеты для работы с пациентами, у которых был диагностирован вирус или которые прошли скрининг. Эти сведения можно использовать наряду с другими предупреждениями о высоком риске для категорий обслуживаемых вами пациентов.
Затем вы можете использовать предварительно настроенные процедуры оценки, которые позволяют выполнять скрининг и мониторинг пациентов с риском развития COVID-19. В результате вы получаете возможность более эффективно помогать пациентам посредством программ ухода на дому и при этом создавать отчеты по полученным результатам для той или иной группы пациентов в зависимости от конкретных ответов на вопросы формы оценки.