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COVID-19

Аппараты ИВЛ и решения для поддержки дыхательной системы, способствующие лечению COVID-19 у пациентов

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значок обслуживания

Клиническая поддержка и ресурсы при терапии COVID-19


Получите доступ к средствам обслуживания нашей продукции, включая сведения о чистке и дезинфекции, обучающие видеоролики и многое другое.
Ресурсы, посвященные искусственной вентиляции легких и терапии респираторных заболеваний
Ресурсы, посвященные интенсивной терапии и мониторингу пациентов
Чистка и дезинфекция оборудования для интенсивной терапии и мониторинга пациентов
Ресурсы, посвященные диагностической визуализации, и инструкции по чистке
Ресурсы, посвященные ультразвуковым исследованиям, и инструкции по чистке

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Клинические вебинары
covid

Продукты и услуги для терапии COVID-19


Изучите обширное портфолио продуктов и услуг для лечения пациентов с COVID-19.
Искусственная вентиляция легких и терапия респираторных заболеваний
Скрининг в домашних условиях и удаленный мониторинг пациентов
Диагностическая визуализация
Службы по техническому обслуживанию оборудования и удаленные услуги
Мониторинг пациентов и дефибрилляторы
Ультразвуковые исследования
Консалтинговая поддержка

    Аппараты ИВЛ и терапия респираторных заболеваний

    Компания Philips предлагает широкое портфолио решений для поддержки дыхательной системы, в том числе системы для инвазивной и неинвазивной вентиляции легких пациентов со средней или высокой степенью тяжести заболевания, решения для кислородной терапии, CPAP- и BiPAP-терапии, ингаляторы и маски. Мы активно взаимодействуем с нашими клиентами по всему миру, стремясь обеспечить доступ к этим решениям, ведь они могут помочь медицинских системам, учреждениям и врачам выполнять свою работу в текущей тяжелой и прогрессирующей обстановке.
    Обратите внимание: что не все изделия доступны во всех странах. Для получения сведений о доступности всех изделий обратитесь в региональное представительство компании Philips.

    Материалы для скачивания

    Trilogy 202 Краткое руководство пользователя

    Respironics V680

    Respironics V680 Алгоритм динамической оценки механики дыхания

    Руководство по использованию аппаратов ИВЛ и масок, а также ингаляционному введению лекарственных препаратов при COVID-19

    Аппараты искуственной вентиляции легких

    Маски для неинвазивной вентиляции

    Доставка лекарственных средств к органам дыхания

    Очищение дыхательных путей

    Подробнее о наших решениях для всего цикла терапии — от медицинского учреждения до терапии в домашних условиях

    Решения для вентиляции легких

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    слаженная работа

    Слаженная работа для поддержки клиентов

     
    Мы реорганизовали свои ресурсы и возможности, чтобы помочь в ускоренном порядке обеспечивать системы здравоохранения доступом к информации и медицинским решениям в соответствии с потребностями ваших пациентов.
    адаптация

    Интенсивная адаптация

     
    Мы адаптируем и совершенствуем наши изделия и технологии в стремлении предусмотреть все сложности заболевания, различные нужды тех или иных категорий пациентов и условия терапии.
    связи

    Налаживание связей

     
    Мы используем преимущества нашей инфраструктуры и наших платформ для налаживания связей между медицинскими специалистами и учреждениями, а также с целью помочь системам здравоохранения наиболее эффективно обмениваться данными при подготовке к эпидемии, реагировании на нее и ликвидации ее последствий.
    Обратите внимание: не все изделия доступны во всех странах. Для получения сведений о доступности всех изделий обратитесь в региональное представительство компании Philips.
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    Final CEE consent

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю