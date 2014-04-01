Компания Philips предлагает широкое портфолио решений для поддержки дыхательной системы, в том числе системы для инвазивной и неинвазивной вентиляции легких пациентов со средней или высокой степенью тяжести заболевания, решения для кислородной терапии, CPAP- и BiPAP-терапии, ингаляторы и маски. Мы активно взаимодействуем с нашими клиентами по всему миру, стремясь обеспечить доступ к этим решениям, ведь они могут помочь медицинских системам, учреждениям и врачам выполнять свою работу в текущей тяжелой и прогрессирующей обстановке.