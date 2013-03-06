Респираторная реабилитация пациентов, перенесших COVID-19

Длительная оксигенотерапия (ДОТ)1

Цель: коррекция или минимизация хронической дыхательной недостаточности

Длительная малопоточная оксигенотерапия (ДОТ) может быть определена как кислородотерапия, используемая более 15 часов/сутки у пациентов с хронической дыхательной недостаточностью

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