Респираторная реабилитация пациентов, перенесших COVID-19

I. Начальный этап - заражение
II. Проникновение SARS-CoV-2 в клетки- мишени, имеющие рецепторы антиотензинпревращающего фермента II типа (ACE2)
III. Основная и быстро достижимая мишень - альвеолярные клетки II типа (ACE2) легких2
Для более эффективного восстановления организма в первую очередь необходимо восстановление дыхательной функции2
Реабилитация респираторной
функции
Респираторная терапия с положительным давлением (PЕP-терапия)1,2
Цель: мобилизация секрета и создание условий для его эффективной эвакуации
Цель: мобилизация секрета и создание условий для его эффективной эвакуации
Достигается посредством использования тренажеров, создающих повышение внутригрудного давления в дистальных отделах, усиление коллатеральной вентиляции, тренировку дыхательной мускулатуры, предотвращение экспираторного закрытия дыхательных путей
Threshold PEP доказано улучшает мобилизацию и предотвращает накопление секрета5
Инспираторный тренинг посредством использования тренажеров
Цель: инспираторный тренинг
Достигается посредством использования тренажеров, создающих сопротивление с пороговой нагрузкой, благоприятно влияет на восстановление функции легких и их вентиляционную способность2.
Threshold IMT доказано способствует улучшению выносливости дыхательных мышц4
Неинвазивная вентиляция1
Цель: коррекция или минимизация хронической дыхательной недостаточности и острой дыхательной недостаточности, возникающей в определенное время суток
Показания для проведения метода:
гиперкапническая дыхательная недостаточность у пациентов с хроническими сопутствующими заболеванями (тяжелая ХОБЛ, нейромышечные заболевания, синдром гиповентиляции при ожирениии др.)
Длительная оксигенотерапия (ДОТ)1
Цель: коррекция или минимизация хронической дыхательной недостаточности
Длительная малопоточная оксигенотерапия (ДОТ) может быть определена как кислородотерапия, используемая более 15 часов/сутки у пациентов с хронической дыхательной недостаточностью
EverFlo - ультратихий и легкий концентратор кислорода, который не требует частого обслуживания и ремонта
Откашливатели1
Цель: стимуляция мукоцилиарного и кашлевого клиренса, тренировка дыхательной мускулатуры
Показания для применения: респираторные заболевания с неэффективным кашлем.
Cough Assist - очищение дыхательных путей от секрета путем имитации естественного кашля неинвазивным методом
Лекарственная терапия респираторных нарушений, в т.ч. как часть реабилитации коморбидных пациентов1-3
Цели и показания
* В зависимости от типа и дозировки лекарственного средства
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2.Методические рекомендации проведение легочной реабилитации у пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) внебольничной двусторонней пневмонии. Версия 1 (11.07.2020) (утв. РРО). URL: https://www.spulmo.ru/upload/metodichka_po_reabilitacii_covid_110720.pdf , дата доступа: 01.12.2020
3.Временные методические рекомендации «МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19). Версия 2 (31.07.2020)» (утв. Минздравом России). URL: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/187/original/31072020_Reab_COVID-19_v1.pdf , дата доступа: 01.12.2020
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