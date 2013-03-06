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    Респираторная реабилитация пациентов, перенесших COVID-19

    COVID-19: Главная страница

    Клиническая поддержка и ресурсы

    Продукты и услуги

    Клинические вебинары

    Основные патологические изменения на фоне COVID-191

    Lung
    Поражение дыхательной системы
    heart
    Сердечно-сосудистая патология
    foot
    Эндокринные нарушения
    heart
    Другие органные поражения1

    I. Начальный этап - заражение

     

    II. Проникновение SARS-CoV-2 в клетки- мишени, имеющие рецепторы антиотензинпревращающего фермента II типа (ACE2)

     

    III. Основная и быстро достижимая мишень  - альвеолярные клетки II типа (ACE2) легких2

    Легкие - основной орган-мишень вируса 

     

    Для более эффективного восстановления организма в первую очередь необходимо восстановление дыхательной функции2
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    Основные направления реабилитации пациентов, перенесших COVID-191-3

    Lung

    Реабилитация респираторной

    функции
    heart
    Реабилитация мышечной дисфункции
    foot
    Нутритивная реабилитация
    heart
    Психологическая и когнитивная реабилитация
    heart
    Реабилитация коморбидных состояний
    foot
    Медикаментозная терапия
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    Эффективность применяемых методов напрямую зависит от раннего начала проведения реабилитационных действий непосредственно в стационаре и продолжения в домашних условиях1-3

    Продуктовый портфель Philips для респираторной терапии и поддержки в рамках реабилитации дыхательной системы

    Дыхательный тренажер Threshold PEP6

     

    Респираторная терапия с положительным давлением (PЕP-терапия)1,2

    Цель: мобилизация секрета и создание условий для его эффективной эвакуации

     

    Цель: мобилизация секрета и создание условий для его эффективной эвакуации

    Достигается посредством использования тренажеров, создающих повышение внутригрудного давления в дистальных отделах, усиление коллатеральной вентиляции, тренировку дыхательной мускулатуры, предотвращение экспираторного закрытия дыхательных путей

     

    Threshold PEP доказано улучшает мобилизацию и предотвращает накопление секрета5
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    Дыхательный тренажер Threshold IMT6

     

    Инспираторный тренинг посредством использования тренажеров

    Цель: инспираторный тренинг

     

    Достигается посредством использования тренажеров, создающих сопротивление с пороговой нагрузкой, благоприятно влияет на восстановление функции легких и их вентиляционную способность2

     

    Threshold IMT доказано способствует улучшению выносливости дыхательных мышц4

    Аппарат искусственной вентиляции легких BIPAP A408

     

    Неинвазивная вентиляция1

    Цель: коррекция или минимизация хронической дыхательной недостаточности и острой дыхательной недостаточности, возникающей в определенное время суток

     

    Показания для проведения метода:

    гиперкапническая дыхательная недостаточность у пациентов с хроническими сопутствующими заболеванями (тяжелая ХОБЛ, нейромышечные заболевания, синдром гиповентиляции при ожирениии др.)
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    Портативный концентратор кислорода EverFlo7

     

    Длительная оксигенотерапия (ДОТ)1

    Цель: коррекция или минимизация хронической дыхательной недостаточности

     

    Длительная малопоточная оксигенотерапия (ДОТ) может быть определена как кислородотерапия, используемая более 15 часов/сутки у пациентов с хронической дыхательной недостаточностью

     

    EverFlo -  ультратихий и легкий концентратор кислорода, который не требует частого обслуживания и ремонта

    Откашливатель CoughAssist E709

     

    Откашливатели1

    Цель: стимуляция мукоцилиарного и кашлевого клиренса, тренировка дыхательной мускулатуры

     

    Показания для применения: респираторные заболевания с неэффективным кашлем.

     

    Cough Assist -  очищение дыхательных путей от секрета путем имитации естественного кашля неинвазивным методом
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    Ингаляционная (небулайзерная) терапия

    Лекарственная терапия респираторных нарушений, в т.ч. как часть реабилитации коморбидных пациентов1-3

     

    Цели и показания

    • Бронхолитическая терапия показана пациентам с клинически или инструментально подтвержденной бронхиальной обструкцией
    • Муколитическая терапия показана пациентам с сохраняющимся кашлем с трудно отделяемой мокротой

    Спейсеры OptiChamber Diamond10

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    • Антистатический материал камеры позволяет лекарству дольше оставаться в форме аэрозоли
    • Встроенный высокопоточный свисток упрощает обучение пациента правильному дыханию
    • Встроенные клапаны свободно открываются даже при низких скоростях вдоха

    Небулайзер InnoSpire Deluxe11

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    • Короткое время процедуры – не более 5 минут*
    • Подходят для использования большинства лекарственных составов для терапии респираторных заболеваний
    • Технология SideStream, прошедшая клинические испытания, обеспечивает стабильный процесс образования аэрозоля высокого качества12

    Обучающие ролики по приборам для терапии респираторных заболеваний и респираторной поддержки

    Мещерякова Н.Н. Дыхательные тренажеры Threshold в респираторной практике
    Мещерякова Н.Н. Дыхательные тренажеры Threshold в респираторной практике
    Штабницкий В.А. Респираторная поддержка. Кислородотерапия
    Штабницкий В.А. Респираторная поддержка. Кислородотерапия
    Штабницкий В.А. Респираторная поддержка. Неинвазивная вентиляция легких
    Штабницкий В.А. Респираторная поддержка. Неинвазивная вентиляция легких
    Штабницкий В.А. Респираторная поддержка. Откашливатель CoughAssist E70
    Штабницкий В.А. Респираторная поддержка. Откашливатель CoughAssist E70
    Штабницкий В.А. Респираторная поддержка. Ответы на вопросы
    Штабницкий В.А. Респираторная поддержка. Ответы на вопросы
    Мещерякова Н.Н. Дыхательные тренажеры: краткий обзор врача-пульмонолога для пациентов
    Мещерякова Н.Н. Дыхательные тренажеры: краткий обзор врача-пульмонолога для пациентов

    Вместе, мы можем изменить жизнь к лучшему

    * В зависимости от типа и дозировки лекарственного средства

    1.Методические рекомендации. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ИНФЕКЦИЮ. Проект (15.06.2020) (утв. Президиумом РНМОТ)  URL: https://www.rnmot.ru/ru/news/571.html , дата доступа: 01.12.2020

    2.Методические рекомендации проведение легочной реабилитации у пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) внебольничной двусторонней пневмонии. Версия 1 (11.07.2020) (утв. РРО). URL: https://www.spulmo.ru/upload/metodichka_po_reabilitacii_covid_110720.pdf , дата доступа: 01.12.2020

    3.Временные методические рекомендации «МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19). Версия 2 (31.07.2020)» (утв. Минздравом России). URL: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/187/original/31072020_Reab_COVID-19_v1.pdf , дата доступа: 01.12.2020

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    6.РУ №ФСЗ 2011/09168 от 12.02.2014

    7.РУ № ФСЗ 2008/02753 от 22.04.2020

    8.РУ № РЗН 2013/31 от 06.03.2013

    9.РУ №РЗН 2015/3318 от  23.11.2015

    10.РУ №РЗН 2013/769 от 10.02.2017

    11.Система компрессорная ингаляционная InnoSpire Deluxe, РУ № РЗН 2018/6875 от 28.02.2018

    12.Оценка двух систем доставки аэрозоля для rhDNase — PL Shah et al. European Respiratory Journal 1997

    ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю