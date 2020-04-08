Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

    Для получения сведений о потребительских товарах Philips либо о поддержке потребителей в связи с COVID-19 перейдите по ссылке.
    COVID-19

    Ультрасонография лёгких при вирусной пневмонии

    COVID-19: Главная страница

    Клиническая поддержка и ресурсы

    Продукты и услуги

    Клинические вебинары

    COVID-19: Главная страница

    Клиническая поддержка и ресурсы

    Продукты и услуги

    Клинические вебинары
    значок обслуживания

    Клиническая поддержка и ресурсы при терапии COVID-19


    Получите доступ к средствам обслуживания нашей продукции, включая сведения о чистке и дезинфекции, обучающие видеоролики и многое другое.
    Ресурсы, посвященные искусственной вентиляции легких и терапии респираторных заболеваний
    Ресурсы, посвященные интенсивной терапии и мониторингу пациентов
    Чистка и дезинфекция оборудования для интенсивной терапии и мониторинга пациентов
    Ресурсы, посвященные диагностической визуализации, и инструкции по чистке
    Ресурсы, посвященные ультразвуковым исследованиям, и инструкции по чистке

    COVID-19: Главная страница

    Клиническая поддержка и ресурсы

    Продукты и услуги

    Клинические вебинары
    covid

    Продукты и услуги для терапии COVID-19


    Изучите обширное портфолио продуктов и услуг для лечения пациентов с COVID-19.
    Искусственная вентиляция легких и терапия респираторных заболеваний
    Скрининг в домашних условиях и удаленный мониторинг пациентов
    Диагностическая визуализация
    Службы по техническому обслуживанию оборудования и удаленные услуги
    Мониторинг пациентов и дефибрилляторы
    Ультразвуковые исследования
    Консалтинговая поддержка

    Ультразвуковые исследования в борьбе с COVID-19

    Изучите портфолио ультразвуковых систем

    Ультразвуковое исследование органов грудной клетки (ОГК) рекомендовано Минздравом России при симптомах и клинических признаках ОРВИ с подозрением на COVID-191:

     

    • в условиях отсутствия возможности проведения компьютерной томографии ОГК;
    • в качестве дополнительного метода для оценки динамики верифицированной пневмонии COVID-19 у пациентов в критическом состоянии, находящихся в отделениях интенсивной терапии и реанимации, при невозможности их транспортировки или при отсутствии возможности выполнения компьютерной томографии;
    • для сортировки направлений на КТ при массовом поступлении пациентов.

     

    Международный опыт демонстрирует эффективность использования УЗ-оборудования для оценки лёгких у пациентов с вирусной пневмонией2.

    УЗ-решения Philips для ультрасонографии легких при вирусной пневмонии
    • Как проводить ультрасонографию легких при вирусной пневмонии? Опыт медицинского симуляционного центра ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ
    • FDA одобрило УЗ-системы Philips для диагностики при COVID-19

    Обучение и ресурсы в области ультразвуковых исследований

    Д-р Сара Никраван: серия лекций об УЗИ легких

    Видеоматериалы

    Справочные документы и ресурсы

    Документы

    Инструкции по чистке ультразвуковых изделий (1.3MB)
    Уход за ультразвуковыми системами и датчиками и очистка
    УЗ-решения Philips для ультрасонографии легких при вирусной пневмонии (407.0KB)
    Краткое руководство: ультразвуковые исследования легких (441.0KB)
    Обучающее пособие по ультразвуковым исследованиям легких

    Фокусированная эхокардиография

    Документы

    Введение в трансторакальную эхокардиографию
    Краткое руководство: введение в трансторакальную эхокардиографию
    Эхокардиография по технологии POC при легочной эмболии
    Фокусированная оценка эхосигнала функции ЛЖ

    Другие участки фокусировки

    Документы

    Фокусированное УЗИ для восстановления проходимости дыхательных путей
    Центральная венозная катетеризация под ультразвуковым контролем
    Фокусированное УЗИ при ТГВ

    Сторонние ресурсы и информация

    Ресурсы

    Ресурсы о COVID-19 от ASE
    Ресурсы о COVID-19 и кардиологии от ESC
    Порядок выполнения ультразвукового исследования легких
    Ультразвуковое исследование при вирусной пневмонии
    Клиническое исследование JASE: эхокардиограмма, полученная с помощью планшета
    Заявление ASE касательно защиты пациентов и специалистов по эхокардиографии

    Дополнительные возможности обучения Philips в области ультразвуковых исследований

    Ресурсы

    Обучение в области ультразвуковых исследований

    Преимущества ультразвукового метода исследования легких при вирусной пневмонии

    • Высокая достоверность – результаты УЗИ сопоставимы с данными КТ.
    • Увеличение охвата пациентов и выявляемости.
    • Сокращение нагрузки и контаминации КТ-систем за счет уменьшения обследований COVID-положительных пациентов.
    • Обследование (в том числе прикроватные) и наблюдение динамики критического состояния пациентов, находящихся в ОРИТ, при невозможности их транспортировки или при отсутствии возможности выполнения КТ.
    • Снижение риска перекрёстного заражения в медучреждениях за счёт прикроватного обследования.
    • Снижение лучевой нагрузки для пациентов и персонала.
    • Простота освоения метода врачами смежных специальностей.
    Консенсусное заявление РАСУДМ об ультразвуковом исследовании легких в условиях COVID-19 (версия 1)

    К сведению врачей из отделений интенсивной терапии и реанимации

    УЗИ можно использовать как инструмент для обнаружения типичных для COVID-19 симптомов и оценки тяжести заболевания, а также в качестве вспомогательного средства мониторинга и терапии пациентов за счет быстрой и точной оценки состояния сердца и легких.
    По результатам УЗИ легких пациентов с COVID-19 можно наблюдать следующее:
    • Утолщение плевральной линии и/или отклонения от нормы
    • В-линии
    • Субплевральные консолидации
    Фокусированные ультразвуковые исследования сердца пациентов с COVID-19 помогают проверить:
    • Размер и функцию левого желудочка
    • Размер и функцию правого желудочка
    • Наличие перикардиального выпота и признаки наличия тампонады
    • Объем и состояние нижней полой вены для контроля инфузионной терапии
    Изучите галерею клинических изображений

    К сведению специалистов в области кардиологии и сонографии

    Philips «Ультразвуковые исследования» тесно сотрудничает со специалистами в области кардиологии и сонографии с целью обмена опытом и определения оптимальных методов работы при исследованиях сердца. Сотрудничающие с компанией Philips клинические специалисты подчеркивают важность обеспечения безопасности в ходе процедуры визуализации, сбора наиболее релевантных изображений и данных, а также эффективного анализа при последующем наблюдении.
    значок областей повышенного внимания
    Области повышенного внимания
    Степень поражения сердца при COVID-19 еще недостаточно изучена, но уже сейчас кардиологи называют в качестве потенциальных областей повышенного внимания симптомы и осложнения пневмонии, в особенности миокардит, легочную эмболию и риск острого инфаркта миокарда.
    значок приоритетных направлений исследования
    Приоритетные направления исследования
    В соответствии с рекомендациями Американского эхокардиографического общества (ASE) в целях мониторинга развития заболевания и гемодинамики пациентов с COVID-19 в ходе эхокардиографии необходимо отслеживать следующие параметры сердца: функция левых отделов сердца, функция правых отделов сердца, гемодинамика сердца и признаки перикардиального выпота. Оценка функции правых отделов сердца важна по причине риска развития кратковременных заболеваний легких или острого миокардита, что может привести к легочной гипертензии и острой недостаточности правых отделов сердца.
    значок безопасности
    Безопасность
    Наивысший приоритет имеют меры предосторожности, направленные на защиту как медперсонала, так и пациента. В качестве наиболее важных факторов обеспечения защиты клинические специалисты называют использование надлежащих СИЗ, соблюдение критериев, при которых требуется чреспищеводная ЭхоКГ, а также минимизацию времени проведения исследования. Мы рекомендуем тщательно планировать исследование на предварительном этапе и применять протоколы и методы (например, 3D-визуализацию), которые позволят сократить количество процедур получения данных и перемещений датчика. Все измерения должны по возможности выполняться на отдельной рабочей станции или после того, как пациент покинет кабинет.
    значок последующего наблюдения
    Последующее наблюдение
    Медицинские специалисты также должны учитывать необходимость проведения исследований при мониторинге и последующем наблюдении пациентов с COVID-19. Применение методов и измерений, гарантирующих получение последовательных и воспроизводимых результатов, поможет при выполнении сравнительного анализа. Некоторые кардиологи также рекомендуют идентифицировать или помечать пациентов с COVID-19 в базе данных пациентов, что упрощает извлечение и анализ информации в будущем.

    Дезинфицирующие средства и растворы для УЗД систем и датчиков Philips | загрузите руководство ›

    Галерея клинических изображений

    • Переключить вид

    Широкий спектр решений Philips от базовых портативных до экспертных стационарных


    (Обратите внимание, что не все изделия доступны во всех странах. Для получения сведений о доступности всех изделий обратитесь в региональное представительство компании Philips.)
    Наши системы отличаются простотой чистки и обеспечивают визуализацию высокого качества. При этом ультразвуковые технологии компании Philips помогают клиническим специалистам обеспечивать своевременную и надежную оценку состояния легких и сердца пациентов с COVID-19, а также их терапию по этим направлениям.
    •  
      EPIQ CVx Ультразвуковая система для исследований сердца премиум-класса

      EPIQ CVx Для исследований сердца

      Ультразвуковая система для исследований сердца премиум-класса
      • Исключительное качество визуализации с OLED-монитором и реалистичной передачей света TrueVue
      • Эффективные исследования с настраиваемым интерфейсом и совмещением в реальном времени в 3D
      • Новый надежный и воспроизводимый анализ AIUS для различных пациентов с Dynamic HeartModel
      795231
      Узнать больше
    •  
      EPIQ Elite Новая эра в развитии ультразвуковых систем премиум-класса

      EPIQ Elite  

      Новая эра в развитии ультразвуковых систем премиум-класса
      • Технология визуализации nSIGHT — это совершенно новый подход к ультразвуковым исследованиям
      • Технологии PureWave и xMATRIX для передовых ультразвуковых датчиков
      • 24-дюймовый дисплей HD MAX для ультразвуковой визуализации превосходного качества
      795098
      Узнать больше
    •  
      Affiniti Ультразвуковая система

      Affiniti 70

      Ультразвуковая система
      • Эффективная работа каждый день
      • Сбалансированная работа
      • Невероятно эффективный рабочий процесс
      795210
      Узнать больше
    •  
      CX50 Интенсивная терапия Ультразвуковая система

      CX50 Интенсивная терапия POC

      Ультразвуковая система
      • Технологии премиум-класса, обеспечивающие проверенную производительность
      • Технология PureWave для технически сложных пациентов
      • Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
      795076CC
      Узнать больше
    •  
      InnoSight Портативная ультразвуковая система

      InnoSight  

      Портативная ультразвуковая система
      • Высококачественная визуализация
      • Повышенная мобильность
      • Простота использования: интуитивно понятный интерфейс пользователя
      795001
      Узнать больше
    •  
      Sparq Интенсивная терапия Ультразвуковая система

      Sparq Интенсивная терапия  

      Ультразвуковая система
      • Режим Simplicity упрощает управление системой
      • Интуитивно понятный интерфейс делает процедуру сканирования проще
      • Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
      795090CC
      Узнать больше

    Lumify: ультразвуковая диагностика с помощью вашего смартфона

     

    Всегда готов к работе, предлагая диагностические возможности ультрапортативной ультразвуковой системы на вашем совместимом мобильном устройстве. Самая компактная система для визуализации лёгких и кардиологических исследований в портфеле Philips.

    Узнать больше

    Международный и российский опыт применения Lumify и InnoSight

    Ультразвуковые датчики для визуализации лёгких и кардиологических исследований

    Конвексный датчик C5-2

    Предпочтительнее для пациентов с высокой ИМТ и отеками подкожно–жировой клетчатки3.

    • Используется для визуализации лёгких
    • Обладает большим углом обзора и глубиной проникновения
    • Позволяет визуализировать уплотнения и B-линии сразу в нескольких межреберных пространствах
    Узнать больше
    Линейный датчик L12-4

    Подходит для визуализации межреберья, однако обладает более четким разрешением на небольшой глубине3.

    • Более высокая частота датчиков для визуализации поверхностных структур, оптимален для педиатрических пациентов
    • Улучшенная визуализация линии плевры
    Узнать больше
    Секторный фазированный датчик S4-1
    Применяется для межреберного доступа при необходимости совместного исследования легких и сердца.
    Узнать больше
    Заявление о позиции WFUMB: как безопасно проводить ультразвуковое исследование и обеззараживать ультразвуковое оборудование в условиях COVID-19 (перевод на русский язык)

    Ультрасонография легких при вирусной пневмонии вместе с Lumify

    Узнать больше

    Вебинары и мероприятия, посвященные COVID-19

    Вебинар "Ультрасонография легких при вирусной пневмонии"

     

    Медицинский симуляционный центр ГБУЗ ГКБ им. С.П.Боткина ДЗМ "Ультрасонография легких при вирусной пневмонии"

    Вебирнар предназначен для специалистов ультразвуковой диагностики, врачей скорой неотложной помощи, анестезиологов-реаниматологов, главных врачей медицинских учреждений. 

     

    План вебинара:

    1. Введение в УЗИ лёгких
    2. УЗИ-эквиваленты основных КТ изменений при вирусной пневмонии
    3. Протокол сканирования
    4. Преимущества портативных аппаратов УЗИ
    5. Инфекционная безопасность
    6. Телемедицинские возможности портативных УЗИ-аппаратов
    7. Сценарий телемедицинской консультации с трансляцией УЗИ-изображения
    Смотреть запись
    УЗИ по технологии POCUS в ОРИТ при COVID-19 — с д-ром Рейчел Лиу
    Смотреть запись
    УЗИ легких, часть 1 — с д-ром Мартином Альтерсбергером, д-ром Томасом Биндером, членом ESC
    Смотреть запись
    УЗИ легких, часть 2 — с д-ром Мартином Альтерсбергером, д-ром Томасом Биндером, членом ESC
    Смотреть запись
    Вебинар, посвященный УЗИ легких, и сеанс вопросов и ответов — с д-ром Сарой Никраван
    Смотреть запись
    Динамика работы сердца пациентов с COVID-19: опыт специалистов из США и Европы
    Смотреть запись
    Контроль инфекций в ОРИТ для пациентов с COVID-19 — с д-ром Аруном Нагдевом
    Смотреть запись
    Заявление ASE касательно защиты пациентов и специалистов по эхокардиографии во время пандемии COVID-19
    Смотреть запись
    Основы эхокардиографии в месте оказания медицинской помощи: 5 E при COVID-19
    Смотреть запись
    Эхокардиографический подход при оценке пациентов с подозрением на миокардит
    Смотреть запись

    Ощутите нашу поддержку

    слаженная работа

    Слаженная работа для поддержки клиентов

     
    Мы реорганизовали свои ресурсы и возможности, чтобы помочь в ускоренном порядке обеспечивать системы здравоохранения доступом к информации и медицинским решениям в соответствии с потребностями ваших пациентов.
    адаптация

    Интенсивная адаптация

     
    Мы адаптируем и совершенствуем наши изделия и технологии в стремлении предусмотреть все сложности заболевания, различные нужды тех или иных категорий пациентов и условия терапии.
    связи

    Налаживание связей

     
    Мы используем преимущества нашей инфраструктуры и наших платформ для налаживания связей между медицинскими специалистами и учреждениями, а также с целью помочь системам здравоохранения наиболее эффективно обмениваться данными при подготовке к эпидемии, реагировании на нее и ликвидации ее последствий.
    Обратите внимание: не все изделия доступны во всех странах. Для получения сведений о доступности всех изделий обратитесь в региональное представительство компании Philips.
    Свяжитесь с нами

    1Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Версия 5 (08.04.2020).

    2Ultrasound useful for detecting COVID-19 pneumonia, emergency medicine providers say

    3Методические рекомендации «Лучевая диагностика коронавирусной болезни (COVID-19): организация, методология, интерпретация результатов». ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», М., 2020

    Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7814 «Система ультразвуковая портативная Lumify с принадлежностями»

    Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6909 «Система ультразвуковая диагностическая InnoSight с принадлежностями»

    Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03999 «Система ультразвуковая диагностическая СX50 с принадлежностями»

    Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4203 «Система ультразвуковая Affiniti с принадлежностями»

    *

    Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

    * Обязательное поле
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
    We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
    *
    *

    Что это значит?
    Final CEE consent

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю