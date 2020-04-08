Ультразвуковое исследование органов грудной клетки (ОГК) рекомендовано Минздравом России при симптомах и клинических признаках ОРВИ с подозрением на COVID-191:
Международный опыт демонстрирует эффективность использования УЗ-оборудования для оценки лёгких у пациентов с вирусной пневмонией2.
Всегда готов к работе, предлагая диагностические возможности ультрапортативной ультразвуковой системы на вашем совместимом мобильном устройстве. Самая компактная система для визуализации лёгких и кардиологических исследований в портфеле Philips.
Предпочтительнее для пациентов с высокой ИМТ и отеками подкожно–жировой клетчатки3.
Подходит для визуализации межреберья, однако обладает более четким разрешением на небольшой глубине3.
Медицинский симуляционный центр ГБУЗ ГКБ им. С.П.Боткина ДЗМ "Ультрасонография легких при вирусной пневмонии"
Вебирнар предназначен для специалистов ультразвуковой диагностики, врачей скорой неотложной помощи, анестезиологов-реаниматологов, главных врачей медицинских учреждений.
План вебинара:
1Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Версия 5 (08.04.2020).
2Ultrasound useful for detecting COVID-19 pneumonia, emergency medicine providers say
3Методические рекомендации «Лучевая диагностика коронавирусной болезни (COVID-19): организация, методология, интерпретация результатов». ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», М., 2020
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7814 «Система ультразвуковая портативная Lumify с принадлежностями»
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6909 «Система ультразвуковая диагностическая InnoSight с принадлежностями»
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03999 «Система ультразвуковая диагностическая СX50 с принадлежностями»
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4203 «Система ультразвуковая Affiniti с принадлежностями»