Специалисты медицинского центра Augusta University (AU) Health* пытались найти технологическое решение, которое позволило бы быстро получать доступ к данным и инструментам с различных систем на более комплексной основе.
Партнерские отношения медицинского центра AU Health и компании Philips, устанавливающие новые стандарты в отрасли, начались в 2013 году. Их цель — способствовать совершенствованию клинических процессов медицинского центра AU Health, повысить пропускную способность, повысить эффективность работы и снизить затраты. Одним из направлений деятельности стала работа по созданию и реализации на практике интегрированного рабочего процесса радиологии для облегчения управления сложноорганизованной информационной средой и обеспечения доступности системы.