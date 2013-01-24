Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Безграничные возможности

Безграничные возможности. Здравоохранение будущего.
Получение результатов клинического анализа

Узнайте как Philips может помочь вашей организации

Начать диалог

Узнайте как Philips может помочь вашей организации

Начать диалог
Логотип медицинского центра Augusta University Health
Загрузить отчет о проекте (904.0KB)

Специалисты медицинского центра Augusta University (AU) Health* пытались найти технологическое решение, которое позволило бы быстро получать доступ к данным и инструментам с различных систем на более комплексной основе.

 

Партнерские отношения медицинского центра AU Health и компании Philips, устанавливающие новые стандарты в отрасли, начались в 2013 году. Их цель — способствовать совершенствованию клинических процессов медицинского центра AU Health, повысить пропускную способность, повысить эффективность работы и снизить затраты. Одним из направлений деятельности стала работа по созданию и реализации на практике интегрированного рабочего процесса радиологии для облегчения управления сложноорганизованной информационной средой и обеспечения доступности системы.
Нам удалось значительно повысить эффективность нашего рабочего процесса”.

Доктор Джеймс Роусон

Глава отделения радиологии медицинского центра Augusta University

Раньше специалисты отделения радиологии медицинского центра AU Health работали с инструментами визуализации нескольких производителей и на нескольких рабочих станциях. Эта разрозненность ограничивала возможности оказания необходимой медицинской помощи в нужное время и в нужном месте. Для оптимизации работы требовался стандартизованный, централизованный рабочий процесс радиологии.

Решение

Единая платформа, множество преимуществ

 

Совместно с экспертами компании Philips рентгенологи и специалисты по информационным технологиям медицинского центра AU Health разработали совершенно новый рабочий процесс радиологии. Основой этого нового рабочего процесса являются единая ИТ платформа Philips, обеспечивающая общий доступ и позволяющая нескольким пользователям работать в рамках всей сети учреждения так же, как если бы это был один пользователь. Это повышает производительность, помогает использовать максимальное количество ресурсов и устраняет сложности комплексного оказания медицинской помощи.

 

Развернутая подготовка позволила отделению радиологии медицинского центра AU Health плавно перейти к использованию нового рабочего процесса. В течение одного дня была выполнена замена аппаратного обеспечения, программного обеспечения обработки изображений, клинических приложений, а также инструментов рабочего процесса без создания каких-либо помех для работы врачей или для оказания медицинской помощи пациентам.

 

Теперь рентгенологи медицинского центра AU Health могут работать практически с любой системой в медицинском учреждении с нескольких мест, расположенных на территории Джорджии, или даже из дома, чтобы получать доступ к текущим и предыдущим исследованиям пациентов, выполнять процедуры усовершенствованной визуализации и просматривать необходимую клиническую информацию. Эта объединенная рабочая среда позволяет им работать более организованно и эффективно и ставить диагнозы на более ранних этапах.

Легкое внедрение ежегодных обновлений

 

В рамках данного партнерства медицинский центр AU Health ежегодно получает доступ к последним разработкам, чтобы оставаться передовым центром оказания медицинской помощи пациентам и внедрения инноваций. Эти обновления позволяют врачам, системным администраторам и администраторам медицинского учреждения получать новые сведения и повышать эффективность работы.

Подход к усовершенствованной визуализации, предполагающий использование только одного решения

 

Возможности расширения решений Philips в области ИТ в здравоохранении создают новую модель работы по удовлетворению текущих и будущих потребностей рабочих и клинических процессов в медицинском центре AU Health. Они позволяют избежать заключения трех из четырех договоров на техническое обслуживание и сократить количество поставщиков ИТ-услуг и программных продуктов. Это подход к усовершенствованной визуализации, предполагающий использование только одного решения с одним набором лицензий, единой платформой для всех систем и одним пунктом обслуживания.

Возможности расширения системы IntelliSpace Portal создают новую модель работы по удовлетворению текущих и будущих потребностей рабочих и клинических процессов в медицинском центре AU Health. Они позволяют избежать заключения трех из четырех договоров на техническое обслуживание и сократить количество поставщиков ИТ-услуг и программных продуктов. Это подход к усовершенствованной визуализации, предполагающий использование только одного решения с одним набором лицензий, единой платформой для всех систем и одним пунктом обслуживания.

Результаты

  • Сокращение временного промежутка между постановкой диагноза и началом терапии на 22%
  • Увеличение объема выполняемых процедур на 17%
  • Единый стандартизованный рабочий процесс в отделении  радиологии
  • Высокая доступность системы и улучшенные возможности ее расширения
  • Повышение производительности
  • Снижение степени зависимости от нескольких поставщиков
  • Легкое внедрение ежегодных обновлений

Перспективы

 

Решая проблемы, возникающие сегодня, и в то же время принимая меры для дальнейшего развития завтра, специалисты компании Philips и медицинского центра AU Health демонстрируют стремление к обеспечению медицинского обслуживания без преград и достижению наилучших результатов для пациентов. Мы вместе продолжаем разрабатывать и внедрять инновационные стратегии оказания медицинской помощи пациентам, уделяя особое внимание эффективному использованию технологий обеспечения безопасности пациентов.

Медицинский центр AU Health является одновременно клиентом и партнером компании Philips.

17%

Увеличение

объема выполняемых
КТ-, МР- и AMI-исследований
на 17%
22%

Сокращение

временного промежутка между постановкой диагноза и началом терапии на 22%

Кто/где

Медицинский центр Augusta University Health (AU Health), Джорджия, США

 

Задача 

  • Необходим стандартизованный рабочий процесс
  • Централизованное управление сложноорганизованной информационной средой
  • Устранение сложностей

 

Решение

Медицинский центр Augusta University и компания Philips разработали, создали и реализовали на практике интегрированный рабочий процесс с использованием комплексного ИТ решения Philips
AU Health, доктор Rawson
AU Health — это расположенный в Огасте, Джорджия, медицинский центр мирового уровня, который предоставляет наиболее комплексное первичное, специализированное и узкоспециализированное медицинское обслуживание в регионе. Сотрудники медицинского центра AU Health оказывают своим пациентам квалифицированную медицинскую помощь, проводят передовые клинические исследования и помогают будущим медицинским работникам получить медицинское образование и пройти необходимое обучение. 

Усовершенствованная визуализация благодаря решениям Philips в области ИТ

Дополнительно

Здравоохранение  без преград

 

Всегда есть способ изменить жизнь к лучшему.

Узнайте больше о других проектах Philips
Другие проекты
*

Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

* Обязательное поле
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Что это значит?
Final CEE consent

*Огаста Юниверсити Хелс 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Результаты варьируются в зависимости от учреждения, в котором они были получены, и могут не соответствовать результатам, получаемым в других учреждениях.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю