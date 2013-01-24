Совместно с экспертами компании Philips рентгенологи и специалисты по информационным технологиям медицинского центра AU Health разработали совершенно новый рабочий процесс радиологии. Основой этого нового рабочего процесса являются единая ИТ платформа Philips, обеспечивающая общий доступ и позволяющая нескольким пользователям работать в рамках всей сети учреждения так же, как если бы это был один пользователь. Это повышает производительность, помогает использовать максимальное количество ресурсов и устраняет сложности комплексного оказания медицинской помощи.

Развернутая подготовка позволила отделению радиологии медицинского центра AU Health плавно перейти к использованию нового рабочего процесса. В течение одного дня была выполнена замена аппаратного обеспечения, программного обеспечения обработки изображений, клинических приложений, а также инструментов рабочего процесса без создания каких-либо помех для работы врачей или для оказания медицинской помощи пациентам.

Теперь рентгенологи медицинского центра AU Health могут работать практически с любой системой в медицинском учреждении с нескольких мест, расположенных на территории Джорджии, или даже из дома, чтобы получать доступ к текущим и предыдущим исследованиям пациентов, выполнять процедуры усовершенствованной визуализации и просматривать необходимую клиническую информацию. Эта объединенная рабочая среда позволяет им работать более организованно и эффективно и ставить диагнозы на более ранних этапах.