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Ключевые слова для поиска

Интегрированные информационные решения для эффективного оказания медицинской помощи

Клинические информационные системы

Сложные задачи в рамках клинических информационных решений требуют серьезного подхода

В области здравоохранения возникает много сложных задач, которые требуют серьезного подхода.

 

Наша главная задача — помочь вам в достижении цели. Подобно вам, мы постоянно стремимся к развитию. Компания Philips разрабатывает новые технологии, ориентированные на будущее, с учетом всех промышленных стандартов и имеющихся целей.

 

Для достижения успеха всегда требуется правильная поддержка. В партнерстве с компанией Philips вы получаете доступ к передовому программному обеспечению и информационным технологиям, которые помогут вам следовать выбранной стратегии и достигать своих целей в своем темпе. Мы создаем инновационные решения, которые могут интегрироваться для поддержки и развития медицинского учреждения. Мы стремимся быть вашим надежным помощником и проводником в области медицинской информатики и привнести в вашу клиническую практику передовые технологии медицинской визуализации и обработки данных, адаптировать эти технологии под ваши нужды и выстраивать вместе с вами долгосрочную стратегию развития медицинских платформ.

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DIAM: стратегия для получения цифровых изображений наилучшего качества

DIAM и прочие концепции моделей развития HIMSS Analytics были созданы, чтобы помочь организациям по всему миру быстро и эффективно адаптироваться и использовать все преимущества современных технологий. Организации с сертификацией HIMSS Analytics прошли профессиональную подготовку по применению моделей развития и способны предложить полноценное обучение и поддержку по мере прохождения этапов моделей развития.

Компания Philips прошла сертификацию HIMSS Analytics по использованию модели DIAM.

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Линейка клинических решений

Расширение возможностей в области предоставления необходимой медицинской помощи

Кардиология

Кардиология
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Единая рабочая среда, единое решение для усовершенствованной визуализации

Philips IntelliSpace Portal — это решение для усовершенствованной визуализации и анализа, предназначенное для облегчения диагностики, последующего наблюдения и обмена данными в различных клинических областях и с использованием различных методов в рамках одного комплексного объединенного рабочего процесса.
Единое решение — Philips IntelliSpace Portal
Единое решение для усовершенствованной визуализации с большим набором преимуществ.
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Стремитесь к повышению эффективности визуализации в рамках учреждения

Медицинские учреждения упорно работают над организацией систем для более доступного и персонализированного медицинского обслуживания. Благодаря уникальному опыту компания Philips создала платформу для визуализации, которая позволяет медицинскому персоналу получать полноценные клинические изображения и работать с ними различным медицинским специалистам в течение всего процесса ведения пациента.
Эта платформа обладает модульной структурой, которая позволяет сконфигурировать систему под нужды вашего медицинского учреждения также позволяет передавать результаты чтения в электронную медицинскую карту пациента и данные в систему хранения медицинских изображений типа PACS.

Полноценные данные пациента.  Решения, подкрепленные данными

Платформа, созданная на основе обширного клинического опыта в сочетании с инновационными технологиями, способствует успешному взаимодействию пациентов и медицинского персонала, а также облегчает работу с данными на протяжении всего процесса лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволяет усовершенствовать рабочий процесс и повысить производительность медицинского учреждения.
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Технология, объединяющая стратегические информационные системы и решения для управления

Philips IntelliSpace Enterprise Edition — это полноценное управляемое решение для всей информационной системы медицинского учреждения. Оно помогает сократить расходы и стимулировать развитие вашего медицинского учреждения, создавая основу для взаимодействия систем и персонала, а также оптимизации рабочего процесса для специалистов, повышая производительность и позволяя делать инвестиции более уверенно благодаря полной прозрачности таких данных, как общая стоимость эксплуатации.

Создайте основу для взаимодействия и развития в медицинском учреждении

Интегрированная платформа Philips, основанная на открытых стандартах, обеспечивает удобство обмена данными пациента между различными отделениями и персоналом медицинского учреждения, своевременно отправляя необходимую информацию нужным специалистам.

Данная платформа настраивается в соответствии с особенностями рабочего процесса вашего медицинского учреждения и соответствует требованиям завтрашнего дня, позволяя вашей организации развиваться по мере необходимости и соблюдать высокий уровень безопасности и конфиденциальности данных.

Узнайте о том, как интегрированные решения Philips Interoperability Solutions могут помочь вам в оптимизации рабочего процесса, а именно методов взаимодействия персонала с медицинскими данными.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю