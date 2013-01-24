Клинические информационные системы

В области здравоохранения возникает много сложных задач, которые требуют серьезного подхода.

Наша главная задача — помочь вам в достижении цели. Подобно вам, мы постоянно стремимся к развитию. Компания Philips разрабатывает новые технологии, ориентированные на будущее, с учетом всех промышленных стандартов и имеющихся целей.

Для достижения успеха всегда требуется правильная поддержка. В партнерстве с компанией Philips вы получаете доступ к передовому программному обеспечению и информационным технологиям, которые помогут вам следовать выбранной стратегии и достигать своих целей в своем темпе. Мы создаем инновационные решения, которые могут интегрироваться для поддержки и развития медицинского учреждения. Мы стремимся быть вашим надежным помощником и проводником в области медицинской информатики и привнести в вашу клиническую практику передовые технологии медицинской визуализации и обработки данных, адаптировать эти технологии под ваши нужды и выстраивать вместе с вами долгосрочную стратегию развития медицинских платформ.