Начиная с 1980-х годов, больница Saratoga Hospital считается успешным медицинским учреждением, которое занимает ведущую позицию в предоставлении медицинских услуг в различных сферах, включая первичную помощь, визуализацию, профилактическую медицину, амбулаторную хирургию, реабилитацию, онкологию, а также обеспечивает работу нового местного медицинского центра. Численность медицинского персонала, включающего врачей и медсестер, увеличилась, и благодаря технологиям они способны оказывать гораздо более широкий спектр медицинских услуг местному населению.
Одним из последних проектов больницы, направленных на удовлетворение потребностей местного населения, стал многомиллионный проект, в рамках которого было создано новое отделение ОРИТ (включает 19 койко-мест) и была выполнена полная модернизация хирургического отделения (было добавлено 10 операционных комнат).
В рамках модернизации отделения ОРИТ административный директор данного отделения Диана Бартос (кардиология, Saratoga Hospital) провела исследование событий, происходящих с пациентами в различных отделениях, в результате которого была выявлена необходимость в усиленной поддержке медсестер, т. к. они оказывали помощь в случае возникновения данных событий как в отделении ОРИТ, так и за его пределами. Исследование позволило сделать вывод о том, что в палатах общей терапии можно использовать технологии, которые способствуют сокращению вероятности повторного перевода пациента в отделение ОРИТ.
Существует около 440 000 критических событий, которые приводят к смерти пациентов в больницах США каждый год1.
Состояние пациента начинало ухудшаться, но иногда изменялись такие показатели пациента, на которые медсестры не всегда обращали внимание».
Диана Бартос
Административный директор, отделение интенсивной терапии и реанимации, кардиология, больница Saratoga Hospital
Критическая ситуация обычно приводит к срабатыванию сигнала при отсутствии дыхания у пациента или остановке сердца. Целью каждого медицинского учреждения является сокращение количества критических ситуаций, происходящих с пациентом. Результаты исследования показали, что в 66%2 случаев остановки сердца у пациентов имелись соответствующие признаки и симптомы за 6 часов до события, но врачи отмечали наличие данных признаков только в 25% случаев.
Цель больницы Saratoga Hospital — обучить медсестер работе с технологией, что позволит им оказывать помощь в критических ситуациях, а также научить их распознавать важные симптомы и действовать решительно и быстро. Прежде было сложно регистрировать основные параметры жизнедеятельности пациента и определять, что они ухудшаются.
«Мы отмечали определенные признаки и ухудшение состояния пациента еще до применения системы быстрого реагирования, но иногда некоторые симптомы пациента оставались незамеченными медсестрами», — говорит доктор Бартос, административный директор больницы Saratoga Hospital.
Решением проблемы оказалось внедрение решения Philips IntelliVue**, системы автоматизированной оценки по шкале раннего предупреждения (EWS), которая помогает врачам определять незначительные признаки ухудшения состояния пациента за несколько часов до возможного события.
Внедрение решения Philips в больнице Saratoga Hospital было выполнено в два этапа в период между 2013 и 2015 годами на двух системах. Мониторы Philips Intellivue MP5 были установлены для каждого койко-места для получения данных основных параметров жизнедеятельности, отслеживаемых на центральной станции. Система распознает ранние признаки ухудшения состояния, автоматически выполняет расчеты по шкале EWS и затем оповещает медицинских работников.
«Система изучает ключевые параметры жизнедеятельности и дает оценку каждому параметру, выходящему за установленные пределы, а затем выводит общую оценку. Если требуется помощь, работники отделения ОРИТ могут помочь отреагировать на данную оценку и/или изменение, за которым будут наблюдать медсестра и врач, — говорит доктор Бартос. — Система проста в использовании, она сообщает медсестрам о происходящем и помогает в принятии решений».
Внедрение технологии раннего предупреждения позволило значительно снизить количество критических ситуаций.
«Мы стараемся оказывать медицинскую помощь максимально безопасным способом, мы не хотим ухудшения состояния пациентов, — говорит доктор Бартос — При оказании медицинской помощи и выполнении инвазивных процедур мы стараемся обеспечить максимально безопасную среду. По прошествии времени, а также сразу после внедрения технологии оценки по шкале раннего предупреждения нам удалось достичь значительного сокращения количества критических ситуаций».
Диана Бартос
Административный директор, отделение интенсивной терапии и реанимации, кардиология, больница Saratoga Hospital
Всегда есть способ изменить жизнь к лучшему.
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*Больница Саратога
**ИнтеллиВью
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Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] James, JT. A New, Evidence-based Estimate of Patient Harms Associated with Hospital Care. Journal of Patient Safety: September 2013 - Volume 9 - Issue 3 - p 122–128.
[2] Franklin C, Mathew J. Developing strategies to prevent in hospital cardiac arrest: analyzing responses of physicians and nurses in the hours before the event. Crit Care Med. 1994;22(2):244-247
[3] Albany Business Review, 2017 – ‘New Census estimates show upstate falling further behind in population’