Ультразвуковые системы для исследований сердца

Благодаря возможности совместного использования систем Philips несколькими отделениями ваши универсальные системы для ультразвукового исследования можно применять в кардиологии — задействовав ту же платформу и тот же пользовательский интерфейс. Узнайте больше о наших технологиях и инновациях, а также о том, как они могут усовершенствовать ваш рабочий процесс при УЗИ сердца, процедуру проведения исследований и обслуживание пациентов в целом.

