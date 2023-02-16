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Ультразвуковые системы для исследований сердца

Универсальная платформа для ультразвукового исследования сердца

Еще большая универсальность ультразвуковых систем для исследований в области кардиологии.

Достигнутые результаты в кардиологии

51%

Сокращение времени проведения количественной оценки с функцией автоматического измерения

Как демонстрируют испытания датчика X5-1, время проведения количественной оценки сократилось на 51% при использовании функции автоматического измерения [2].

85%

Повышение эффективности с однородными кристаллами PureWave

Как демонстрируют испытания датчика eL18-4, при использовании однородных кристаллов PureWave наблюдается повышение эффективности на 85% (по сравнению с возможностями преобразования электрической энергии в акустическую традиционного пьезоэлектрического (PZT) материала) [3].

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Рекомендуемые продукты: Ультразвуковые системы для исследований сердца

EPIQ Elite

EPIQ Elite

Ультразвуковая система Philips EPIQ Elite отличается исключительным уровнем клинической эффективности, рабочим процессом и усовершенствованными интеллектуальными технологиями, что позволяет решать наиболее сложные задачи, возникающие в настоящее время. Платформа EPIQ Elite предлагает ультимативные решения для ультразвуковых исследований с использованием адаптированных под клинические задачи инструментов, которые позволяют вывести точность диагностики на новый уровень. EPIQ использует тот же рабочий процесс, интерфейс и датчики, что и системы Affiniti и Compact.

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Ультразвуковая система Affiniti

Affiniti

Широкий ассортимент датчиков Affiniti предлагает технологию кристаллов PureWave и отличное поверхностное разрешение и проникновение, а в сочетании с прецизионным формированием луча системы обеспечивает высокое качество изображения для визуализации органов брюшной полости. Система Affiniti, разработанная для удобства использования, настолько интуитивно понятна, что требует минимального обучения для проведения исследования [10] и использует тот же рабочий процесс, интерфейс и датчики, что и системы EPIQ и Compact. Легкую систему с компактным и раскладным монитором легко перемещать по узким коридорам и в ограниченном пространстве.

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Lumify

Используйте ультрамобильную портативную ультразвуковую систему Lumify для обнаружения повреждений мягких тканей в любых условиях с визуализацией высокой четкости. Технология SonoCT улучшает визуализацию реальных тканей, устраняя случайные артефакты. Все устройство помещается в небольшую сумку для удобства транспортировки, что позволяет проводить исследование в любых ситуациях.

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Сверхмобильная система Lumify

Документация

Видео
nSIGHT Plus echo value proposition
Philips X5-1c echo transducer value proposition
Philips EPIQ CVx 9.0 with nSight Plus and X5-1c transthoracic transducer
Клинические статьи
Heartmodel clinical study (2.04MB)
Auto strain whitepaper (3.35MB)
Ресурсы
Ultrasound FlowViewer Case Study
HeartModel innovation proofpoints (407.0KB)

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Примечания

[1] Клиническое исследование Heart Model, 2016 г.

[2] При сравнении датчика X5-1 без функции автоматического измерения с датчиком X5-1 с функцией автоматического измерения в рамках внутреннего исследования

[3] В соответствии со статьей Комплексное решение с использованием линейного датчика Philips eL18-4 PureWave, 2018 г.

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