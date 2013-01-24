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IntelliSpace Portal Экспертный анализ медицинских изображений

IntelliSpace Portal V10

Экспертный анализ медицинских изображений

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Система IntelliSpace Portal V10 создает единую интегрированную платформу обработки медицинских изображений в отделениях лучевой диагностики и способствует получению более точных данных о пациенте для диагностики за счет специализированных клинических приложений для кардиологии, онкологии, неврологии и других специализаций.

Дилеры
Особенности
Повышение качества лечения и медицинской помощи

Повышение качества лечения и медицинской помощи

IntelliSpace Portal V10 предоставляет более 70 специализированных клинических приложений для различных специализаций, которые способствуют уверенной диагностике, помогают принимать обоснованные терапевтические решения и в конечном счете повышают качество всей медицинской помощи.
Оптимизация процессов диагностики и лечения

Оптимизация процессов диагностики и лечения

Платформа помогает найти свой способ оптимизации организационных и клинических особенностей и оказания медицинской помощи, позволяющий снизить вариабельность результатов, упростить работу с оборудованием, избежать осложнений и создать пациентам более комфортные условия.
Упрощение сбора данных и информации

Упрощение сбора данных и информации

Система IntelliSpace Portal может получать и обрабатывать данные из различных источников (PACS, РИС, МИС, ЭМК и т.д.) и модальностей (КТ, МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ и т.д.) в отделении лучевой диагностики, а также предоставляет возможность для взаимодействия между отделениями и специалистами как внутри учреждения, так и за его пределами, чтобы повысить уровень использования интеллектуальных средств и улучшить качество медицинской помощи.
Разработка перспективных инноваций

Разработка перспективных инноваций

Платформа ежегодно обновляется путем усовершенствования существующих и добавления новых клинических приложений и развития инновационных методов, например предиктивной диагностики и машинного обучения.
Сокращение расходов

Сокращение расходов

IntelliSpace Portal V10 помогает максимально эффективно использовать ресурсы отделений лучевой диагностики и повышает результативность работы за счет оптимизации рабочих процессов и применения методов машинного обучения.

Все, что необходимо для экспертного анализа данных. Единое комплексное решение.

 

В настоящее время ведущие системы усовершенствованной визуализации используют различные методы и исходные данные в пределах сложной, широко распределенной сети. Система IntelliSpace Portal 10 помогает в решении многих задач, касающихся эффективного использования времени и ресурсов, благодаря единой комплексной платформе, предоставляющей возможность выполнять визуализацию, диагностику и обмен данными в различных клинических областях и с использованием различных методов.

 

Она объединяет резкие изображения, анализ точности и инструменты повышения эффективности рабочего процесса в решении для экспертного анализа данных с возможностью беспрепятственного использования со всеми системами Philips и ИТ‑решениями в сфере оказания медицинской помощи, а также с другими устройствами.

 

Ознакомьтесь с нашими приложениями усовершенствованной визуализации

Другие решения

  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6795 Обеспечение программное медицинское IntelliSpace Portal v10 для просмотра, анализа, обработки, приема и передачи медицинских изображений на электронных носителях с принадлежностями

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