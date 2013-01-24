В настоящее время ведущие системы усовершенствованной визуализации используют различные методы и исходные данные в пределах сложной, широко распределенной сети. Система IntelliSpace Portal 10 помогает в решении многих задач, касающихся эффективного использования времени и ресурсов, благодаря единой комплексной платформе, предоставляющей возможность выполнять визуализацию, диагностику и обмен данными в различных клинических областях и с использованием различных методов.
Она объединяет резкие изображения, анализ точности и инструменты повышения эффективности рабочего процесса в решении для экспертного анализа данных с возможностью беспрепятственного использования со всеми системами Philips и ИТ‑решениями в сфере оказания медицинской помощи, а также с другими устройствами.