Система IntelliSpace Portal V10 создает единую интегрированную платформу обработки медицинских изображений в отделениях лучевой диагностики и способствует получению более точных данных о пациенте для диагностики за счет специализированных клинических приложений для кардиологии, онкологии, неврологии и других специализаций.