Philips IntelliSpace Portal — это решение для экспертной визуализации и анализа, предназначенное для облегчения диагностики, последующего наблюдения и обмена данными в различных клинических областях и с использованием различных методов в рамках одного комплексного объединенного рабочего процесса.
Полная интеграция в больничную сеть
Система IntelliSpace Portal, разработанная на основе принципа непрерывного развития, поможет решать меняющиеся задачи и предоставлять медицинское обслуживание, с учетом развития технологий в долгосрочной перспективе.
Широкий набор приложений для визуализации в области рентгенологии в различных медицинских учреждениях.
Комплексная оценка состояния пациента с использованием различных методов
Согласованная работа в едином пользовательском интерфейсе с функциями ускорения рабочего процесса, такими как предварительная обработка
Безопасный доступ к приложениям практически с любого места в пределах медицинского учреждения и интеграция наборов данных, полученных с помощью нескольких систем(1)
Работа в рамках одного сервисного соглашения, которое позволяет решать задачи, связанные с эксплуатацией вашей платформы для экспертной визуализации
(1) За подробной информацией о поддержке нескольких систем обращайтесь в региональное представительство компании Philips.
Наш опыт показывает, что IntelliSpace Portal прост в освоении и использовании. Даже если у вас нет опыта работы с системами экспертной визуализации, вы знаете, что делать.”
Доктор Беттина Бесслер
Руководитель исследовательской группы MD, Многопараметрической визуализации в Университетской клинике Кельна, Германия
IntelliSpace Portal фокусируется на наших конкретных потребностях и задачах. Нет необходимости в нескольких программах, когда все интегрировано в единый рабочий процесс.”
Профессор Эльке Хаттинген
Нейрорадиолог, Университетская клиника Бонна, Германия
Основным преимуществом является то, что несколько человек могут использовать портал IntelliSpace там, где это необходимо."
Доктор Джессика Чемберс
Директор диагностической визуализации, SSM Health, США
Philips работала с нами над разработкой и реализацией стандартизированного рабочего процесса, адаптированного к нашему учреждению. Это было честное и открытое партнерство, ориентированное на наши реальные потребности."
Доктор Джеймс Роусон
Заведующий отделением радиологии, Университетский медицинский центр Августы, США
Широкий спектр решений, обеспечивающих получение подробных клинических данных, на одной платформе
Платформа IntelliSpace Portal позволяет использовать преимущества ведущих приложений для широкого спектра клинических областей. Все они являются дополнительными опциями стандартных возможностей и функций платформы. Поскольку платформа работает на базе архитектуры «клиент-сервер», эти приложения доступны всем специалистам вашего учреждения.
В чем ваша специализация? Выберите специализацию, чтобы узнать о доступных технологиях и просмотреть детальные клинические изображения на единой платформе.
Функция удаления грудной клетки с КТ-изображений сердца позволяет создавать анатомические 3D-изображения сердца и связанных с ним крупных сосудов в режиме объемной визуализации.
MR Cardiac
Обеспечивает просмотр одной нескольких или всех доступных серий изображений сердца в том числе с синхронизацией фаз сердечного числа.
Multi Modality Advanced Vessel Analysis
Приложение предназначено для изучения и количественного анализа различных типов сосудистых поражений с помощью изображений полученных методами КТ- и МР-ангиографии. Приложение предоставляет различные режимы просмотра позволяет маркировать различные сосудистые поражения и облегчает навигацию по нескольким результатам.
Invivo DynaCAD Prostate
Включает в себя функцию сегментации железы на основе моделирования с возможностью автоматической 3D‑сегментации позволяющей очерчивать как внутреннюю центральную так и внешние периферические области предстательной железы.
CT Virtual Colonoscopy
Обеспечивает просмотр изображений толстой кишки в режиме 3D. Приложение выполняет автоматическую сегментацию наполненной воздухом толстой кишки и отображает рассчитанную осевую линию.
CT Liver Analysis
Автоматически определяет печень на основе порто-венозной фазы трехфазного сканирования печени. Приложение предоставляет инструменты сегментации для облегчения оценки печени печеночного рисунка отдельных сегментов сосудов и поражений идентифицированных врачом.
CT Brain Perfusion
Рассчитывает и отображает сводные карты снижения показателей кровотока содержащие ценную клиническую информацию о состоянии пациентов с острым инсультом что облегчает планирование терапии.
MR Longitudinal Brain Imaging (LoBI)
Поддерживает оценку неврологических нарушений отслеживаемых с помощью последовательных процедур сканирования головного мозга помогая контролировать состояние заболевания и его прогрессирование.
MR FiberTrak
Обеспечивает визуализацию трактов белого вещества с использованием указаний по выполнению задач для создания общих или определяемых пользователем трактов.
CT Pulmonary Artery Analysis
Полный комплект полуавтоматических и ручных инструментов для визуализации легких (по отдельности или вместе) просмотра результатов а также маркировки данных исследований легочной эмболии и создания соответствующих отчетов.
CT Lung Nodule Assessment (LNA)
Пакет инструментов экспертной визуализации для сегментации и количественного анализа легочных узелков. Поддержка обнаружения диагностики и последующего наблюдения легочных узелков — даже при выполнении низкодозной КТ органов грудной клетки.
CT COPD
Поддерживает отслеживание деструктивного процесса наблюдаемого при диффузной болезни легких (эмфизема асбестоз антракоз) и помогает локализовать определенные области пораженного легкого.
Использование возможностей единого комплексного решения
Выбирая Philips, вы инвестируете в долгосрочные отношения. Мы стремимся помочь вам реализовать весь клинический и функциональный потенциал вашего медицинского учреждения. В основе наших решений лежит большой опыт работы, глубокие клинические знания и возможности предоставления услуг по всему миру.
Хотите узнать больше?
Система IntelliSpace Portal позволяет использовать преимущества ведущих приложений для широкого спектра клинических областей.
Предлагаем вашему вниманию набор статей, отзывов от клиентов, программ клинического обучения и прочую актуальную информацию о медицинской визуализации.
Наши решения в области сервисных соглашений обеспечивают гибкость и позволяют выбирать уровни обслуживания в соответствии с внутренними возможностями вашего медицинского учреждения и индивидуальными клиническими, функциональными и финансовыми целями.
Платформа по подписке
Универсальное решение с обслуживанием по абонементу
Сокращение эксплуатационных расходов благодаря использованию модели периодического, предсказуемого, универсального обслуживания по абонементу.
Доступ к современным клиническим инновациям компании Philips в существующих и новых приложениях.
Защита инвестиций благодаря обновлению и модернизации программного обеспечения в сочетании с комплексным клиническим и ИТ-обучением.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.