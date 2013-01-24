Ультразвуковая визуализация MaxVue

Дисплей высокого разрешения MaxVue



Одним нажатием кнопки новый дисплей высокого разрешения MaxVue обеспечивает исключительную визуализацию анатомических структур, благодаря 1 179 648 дополнительным пикселам изображения, по сравнению со стандартным режимом отображения 4:3. MaxVue улучшает характеристики просмотра данных УЗИ во время инвазивных процедур и обеспечивает увеличение области просмотра на 38%, что позволяет оптимизировать отображение в режимах двойной, параллельной и двухпроекционной визуализации, а также визуализации с прокруткой.