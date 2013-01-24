Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Ультразвуковая визуализация MaxVue

Визуализация с дисплеем высокого разрешения MaxVue

Свяжитесь с нами

Дисплей высокого разрешения MaxVue


Одним нажатием кнопки новый дисплей высокого разрешения MaxVue обеспечивает исключительную визуализацию анатомических структур, благодаря 1 179 648 дополнительным пикселам изображения, по сравнению со стандартным режимом отображения 4:3. MaxVue улучшает характеристики просмотра данных УЗИ во время инвазивных процедур и обеспечивает увеличение области просмотра на 38%, что позволяет оптимизировать отображение в режимах двойной, параллельной и двухпроекционной визуализации, а также визуализации с прокруткой.
Свяжитесь с нами
*

Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

* Обязательное поле
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Что это значит?
Final CEE consent

Радиология

Сравнение области просмотра с ультразвуковым изображением ElastQ на экране
MaxVue обеспечивает увеличение области просмотра на 38%.
  • 3D9-OV-CFI, сравнение, MaxVue
    C5-1, печень, ИФС, MaxVue
    C9-2, акушерские исследования на ранних сроках, MaxVue
  • L12-5, эластография молочных желез, MaxVue
    L12-5, яички, MaxVue
    L18-5, сонная артерия, доплер, MaxVue
  • L18-5, двойная щитовидная железа, MaxVue
    X6-1, печень, MaxVue
    X6-1, акушерские исследования, 3D, мультипланарная реконструкция, MaxVue
  • X6-1, xPlane, MaxVue

      Кардиология

      Сравнение области просмотра с ультразвуковым изображением сердца на экране.
      MaxVue обеспечивает отображение высокого разрешения одним нажатием кнопки.
      • X5-1 MaxVue
        X5-1 MaxVue 2
        X8-2t, 3D c масштабированием, двустворчатый клапан, MaxVue

        Сосуды

        Сравнение области просмотра с ультразвуковым изображением сосудов на экране
        MaxVue обеспечивает 1 179 648 дополнительных пикселов изображения по сравнению со стандартным режимом отображения 4:3.
        • EPIQ L18-5, сосуды, MaxVue
          EPIQ L12-3, ПБА, MaxVue
          EPIQ L12-3, цветное изображение ПБА, MaxVue

          Акушерство и гинекология

          Сравнение области просмотра с изображением, полученным в рамках акушерского исследования, на экране.
          MaxVue обеспечивает увеличение области просмотра на 38%.
          • 3D9-3v, MPR-ov, расширенный, MaxVue
            3D9-3v, OV, ИФС, сравнение, MaxVue
            3D9-3v, Ov, двойной, с измерениями, MaxVue
          • C5-1, диафрагма, MaxVue
            C5-1, PWD, HighQ, MaxVue
            C9-2, акушерские исследования на ранних сроках, MaxVue

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю