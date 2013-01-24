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Дезинфицирующие средства и чистящие
растворы для ультразвукового оборудования Philips

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Совместимые дезинфицирующие средства и чистящие растворы для ультразвуковых систем и датчиков

 

TВ данном документе перечислены дезинфицирующие средства и чистящие растворы, совместимые с ультразвуковыми системами и датчиками Philips. Всегда следуйте инструкциям производителей при использовании дезинфицирующих средств и чистящих растворов.

 

Из-за большого количества доступных средств чистки и дезинфекции невозможно провести всеохватывающие испытания. Если вы не уверены в пригодности конкретного продукта, обращайтесь к представителю компании Philips для получения дополнительной информации.

 

Если конкретный датчик не указан в этом документе, см. документ «Руководство пользователя» системы, в котором содержится информация о конкретной системе и датчиках.

 

Для вашего удобства эта информация публикуется на следующих языках:

 

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю