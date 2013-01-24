TВ данном документе перечислены дезинфицирующие средства и чистящие растворы, совместимые с ультразвуковыми системами и датчиками Philips. Всегда следуйте инструкциям производителей при использовании дезинфицирующих средств и чистящих растворов.

Из-за большого количества доступных средств чистки и дезинфекции невозможно провести всеохватывающие испытания. Если вы не уверены в пригодности конкретного продукта, обращайтесь к представителю компании Philips для получения дополнительной информации.

Если конкретный датчик не указан в этом документе, см. документ «Руководство пользователя» системы, в котором содержится информация о конкретной системе и датчиках.

Для вашего удобства эта информация публикуется на следующих языках: