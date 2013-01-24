Усовершенствованная визуализация в акушерстве 

Четкое представление анатомии плода



Philips GlassVue с внутренним источником света обеспечивает более четкое представление анатомии плода на ранних сроках по сравнению с традиционным УЗИ. Усовершенствованный инструмент трехмерной визуализации обеспечивает более глубокое проникновение, показывая кости, органы и другие внутренние структуры. Пользователи могут управлять подвижным источником света, а также степенью прозрачности в пределах объемного 3D-изображения.