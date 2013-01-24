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Визуализация в акушерстве

Усовершенствованная визуализация в акушерстве 

Инструменты фотореалистичного отображения плода

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Пакет расширенных функций визуализации компании Philips  позволяет  легко получать реалистичные трехмерные изображения

Решения Philips TrueVue и GlassVue с внутренним источником света обеспечивают получение фотореалистичных изображений плода. Функция автоматической трехмерной сегментации aReveal позволяет показать лицо плода одним касанием.

 

Доктор Майкл Рума, младший перинатальный специалист (Нью-Мексико), изучает применение функций Philips TrueVue, Philips TouchVue, Philips GlassVue и Philips aReveal  при исследованиях в области акушерства и гинекологии.
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Перемещаемый внутренний источник света
 

Функция Philips TrueVue с виртуальным источником света представляет собой запатентованный передовой метод трехмерного ультразвукового отображения, который позволяет получать удивительно реалистичные трехмерные ультразвуковые изображения и предоставляет оператору возможность перемещать источник света в любое место в пределах объемного изображения. Маневренность источника света позволяет пользователю управлять светом и тенью на анатомических структурах, чтобы повысить достоверность клинических результатов, и может помочь укрепить связь между матерью и ребенком.

 
Ультразвуковой датчик Philips TrueVue EPIQ V6-2
Изображения, полученные с TrueVue, более реалистичны по сравнению с традиционными алгоритмами построения изображений.

Интерактивная сенсорная панель
 

Благодаря интерактивному интерфейсу TouchVue пользователи могут использовать сенсорную панель системы, позволяющую управлять как вращением объемного изображения, так и положением внутреннего источника света легким прикосновением прямо на трехмерном изображении TrueVue.
Ультразвуковая визуализация в области акушерства с помощью систем Philips с функцией TrueVue.
Простое управление изображениями с помощью сенсорной панели.

Четкое представление анатомии плода
 

Philips GlassVue с внутренним источником света обеспечивает более четкое представление анатомии плода на ранних сроках по сравнению с традиционным УЗИ. Усовершенствованный инструмент трехмерной визуализации обеспечивает более глубокое проникновение, показывая кости, органы и другие внутренние структуры. Пользователи могут управлять подвижным источником света, а также степенью прозрачности в пределах объемного 3D-изображения.
Источник света Philips GlassVue EPIQ для использования в акушерстве в 1-м триместре беременности
GlassVue выделяет акушерские изображения на ранних сроках.

Автоматическая трехмерная сегментация
 

Функция Philips aReveal автоматически отсекает лишние данные вокруг лица плода, распознавая геометрию черепа. Показать лицо или отменить процесс можно одним касанием. Функция aReveal применима как с изображением TrueVue, так и с объемными 3D-изображениями, полученными стандартным способом.
Без применения функции aReveal для отображения лица плода в ультразвуковой системе Philips Affiniti
До применения функции aReveal
С применением функции aReveal для отображения лица плода в ультразвуковой системе Philips Affiniti
После применения функции aReveal

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю