Усовершенствованная визуализация в акушерстве
Инструменты фотореалистичного отображения плода
Доктор Майкл Рума, младший перинатальный специалист (Нью-Мексико), изучает применение функций Philips TrueVue, Philips TouchVue, Philips GlassVue и Philips
Функция Philips TrueVue с виртуальным источником света представляет собой запатентованный передовой метод трехмерного ультразвукового отображения, который позволяет получать удивительно реалистичные трехмерные ультразвуковые изображения и предоставляет оператору возможность перемещать источник света в любое место в пределах объемного изображения. Маневренность источника света позволяет пользователю управлять светом и тенью на анатомических структурах, чтобы повысить достоверность клинических результатов, и может помочь укрепить связь между матерью и ребенком.