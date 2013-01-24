xCalibrate



Улучшение стабильности результатов, обеспечиваемое функцией ×Calibrate, дает возможность исследователям соблюдать международные требования к томографам при проведении комплексных клинических исследований [в том числе, требования Европейской ассоциации ядерной медицины/ European Association for Nuclear Medicine Research Ltd. (EARL)].



Система Ingenuity TF может быть использована в комплексных клинических исследованиях благодаря протоколу реконструкции изображений всего тела, учитывающему требования EARL. Вы можете изменить этот протокол и даже установить собственные уровни фильтрации и сглаживания, если это необходимо для соответствия требованиям аккредитации EARL.