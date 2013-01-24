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xCalibrate

Поддержка стабильности и воспроизводимости  количественной оценки

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Используя технологию ×Calibrate, можно рассчитывать на стабильность и воспроизводимость количественной оценки во всем диапазоне исследований.

Улучшенная калибровка


Технология ×Calibrate, применяемая в ПЭТ/КТ, позволяет осуществлять точное  выравнивание изображений ПЭТ и КТ, надежную нормализацию детекторов с  универсальной геометрической коррекцией, автоматическую синхронизацию системных часов и эффективную ежедневную проверку качества. Для обеспечения точности количественного анализа все заводские клинические протоколы используют реконструкцию времяпролетных данных на основе режима списка с улучшенной процедурой SUV-калибровки.

Поддержка  комплексных научных исследований


Улучшение стабильности результатов, обеспечиваемое функцией ×Calibrate, дает возможность исследователям соблюдать международные требования к томографам при проведении комплексных клинических исследований [в том числе, требования Европейской ассоциации ядерной медицины/ European Association for Nuclear Medicine Research Ltd. (EARL)].


Система Ingenuity TF может быть использована в комплексных клинических исследованиях благодаря протоколу реконструкции изображений всего тела, учитывающему требования EARL. Вы можете изменить этот протокол и даже установить собственные уровни фильтрации и сглаживания, если это необходимо для соответствия требованиям аккредитации EARL.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю