Эта система помогает нам работать с различными радиоактивными изотопами наиболее эффективным способом и с меньшими затратами. В большинстве наших исследований используется [18F]-ФДГ, однако другие радиофармпрепараты также могут быть использованы при исследовании различных неврологических заболеваний».