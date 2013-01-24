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Технология ×Count позволяет воспользоваться всеми преимуществами количественного анализа даже при проведении динамических исследований.

Стабильность в широком диапазоне скоростей счета


ПЭТ/КТ-система Ingenuity TF оснащена высокопропускной аппаратурой сбора данных, которая способствует улучшению линейности при высоких скоростях счета. Благодаря технологии xCount, система стабильно работает в широком диапазоне скоростей счета, поэтому возможно выполнять динамическую визуализацию с самыми разными радионуклидами, включая хлорид рубидия (82Rb).

 

Реализованная в системе Ingenuity TF технология Time-of-Flight  помогает повысить качество изображения за счет снижения уровня шума, увеличивает скорость счета и обеспечивает сокращение регистрации случайных событий.

 

Динамическая визуализация при широком диапазоне радиоизотопов


Изображение перфузии  миокарда с использованием хлорида рубидия (82Rb)


Изображение предоставлено Университетской больницей Кливленда.
C-11
N-13
O-14
O-15
F-18
Na-22
K-38
Ti-45
Mn-52m
Cu-60
Cu-61
Cu-62
Zn-62
Cu-64
Ga-66
Ga-68
Ge-68
Br-75
Br-76
Br-77
Rb-82
Y-86
Tc-94m
I-124

Технология xCount в действии: оценка работы*

Параметры:

  • Временное разрешение
  • Энергетическое разрешение
  • Время затухания
  • Линейность концентрации активности на изображении

Результаты:

  • Пиковая скорость счета истинных событий NEMU NU: 365 тыс. импульсов в секунду при 35 кБк/мл
  • Диапазон активности, при котором показатель NECR был выше 90% от своего пикового значения, составил 368 МБк (от 241 до 609 МБк)

Заключение:

  • Характеристики системы делают ее пригодной для применения в исследованиях с высокими скоростями счета
*Kольтхаммер и соавт. (Kolthammer J., et. al.). Оценка характеристик системы ПЭТ/КТ Ingenuity TF в условиях высоких скоростей счета. 
Эта система помогает нам работать с различными радиоактивными изотопами наиболее эффективным способом и с меньшими затратами. В большинстве наших исследований используется [18F]-ФДГ, однако другие радиофармпрепараты также могут быть использованы при исследовании различных неврологических заболеваний».

Проф. Мария Сантьяго Рибейро

Руководитель отделения ядерной медицины, больница Hopital Bretonneau, региональный медицинский центр университета г. Тур, Франция

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю