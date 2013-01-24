ПЭТ/КТ-система Ingenuity TF оснащена высокопропускной аппаратурой сбора данных, которая способствует улучшению линейности при высоких скоростях счета. Благодаря технологии xCount, система стабильно работает в широком диапазоне скоростей счета, поэтому возможно выполнять динамическую визуализацию с самыми разными радионуклидами, включая хлорид рубидия (82Rb).
Реализованная в системе Ingenuity TF технология Time-of-Flight помогает повысить качество изображения за счет снижения уровня шума, увеличивает скорость счета и обеспечивает сокращение регистрации случайных событий.
Изображение перфузии миокарда с использованием хлорида рубидия (82Rb)
Изображение предоставлено Университетской больницей Кливленда.
|
C-11
|
N-13
|
O-14
|
O-15
|
F-18
|
Na-22
|
K-38
|
Ti-45
|
Mn-52m
|
Cu-60
|
Cu-61
|
Cu-62
|
Zn-62
|
Cu-64
|
Ga-66
|
Ga-68
|
Ge-68
|
Br-75
|
Br-76
|
Br-77
|
Rb-82
|
Y-86
|
Tc-94m
|
I-124
Параметры:
Результаты:
Заключение:
Эта система помогает нам работать с различными радиоактивными изотопами наиболее эффективным способом и с меньшими затратами. В большинстве наших исследований используется [18F]-ФДГ, однако другие радиофармпрепараты также могут быть использованы при исследовании различных неврологических заболеваний».
Проф. Мария Сантьяго Рибейро
Руководитель отделения ядерной медицины, больница Hopital Bretonneau, региональный медицинский центр университета г. Тур, Франция