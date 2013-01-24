Пример исследования 68-летней пациентки с раком легкого с подозрением на метастазы в надпочечнике. На изображении, реконструированном с помощью 4 мм воксела, не было увеличения надпочечника по КТ данным и было небольшое увеличение накопления ФДГ. На основании этих результатов врачи пришли к выводу об отсутствии злокачественных новообразований в надпочечнике. При ретроспективный реконструкции изображений с использованием вокселов размером 2 мм был отмечен более высокий уровень накопления SUVmax и более высокая контрастность (несмотря на повышенный шум). Надпочечник выглядел более подозрительно; отмечалась более высокая возможность метастазов. При последующем ПЭТ/КТ-сканировании, проведенном спустя два месяца, уровень SUVmax оказался еще выше; также было отмечено увеличение размеров правого надпочечника.
*Д. Коопман, Дж. Ван Дален, П. Жаге (Koopman D, van Dalen J, Jager P). Улучшенные возможности обнаружения метастазов в надпочечниках при помощи ПЭТ с ФДГ с малым размером вокселов. Tijdschrift vood Nucleaire Geneeskunde. 2014; 36(3): 1279
Все наши врачи, занимающиеся радионуклидной диагностикой, предпочитают в настоящее время реконструкцию с малым размером вокселов и даже не создают окончательных отчетов исследования без анализа изображений, полученных методом xFine. Основным преимуществом является отличная выявляемость малых поражений. Несмотря на трудности количественного анализа, оконтуривание поражения повышает надежность анализа при просмотре. Такое впечатление, что мы теперь действительно можем обнаруживать малые поражения».
Проф. Пит Жаге (MD, PhD),
специалист по ядерной медицине, больница Isala, г. Зволле, Нидерланды