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xFine

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xFine позволяет визуализировать малые поражения вплоть до 2 мм. Таким образом возможно получить информацию, необходимую для принятия более точных клинических решений.

Больше мелких деталей


Уменьшение вокселов может оказать существенное влияние на принятие клинических решений. ×Fine - клинический протокол реконструкции изображений всего тела пациента с вокселом 2 мм. Он помогает выделять области интереса в пределах малых структур и повышает достоверность результатов исследований. Уменьшение размеров вокселов снижает артефакты от частично объемного эффекта и тем самым способствует повышению точности количественного анализа и выявляемости поражений.

Больше деталей на изображении

Изображения предоставлены клиникой Зальцбургского университета, Австрия
Результаты сканирования всего тела пациента, полученные при помощи исследования с применением вокселов размером 4 мм (слева), ×Fine (в центре) и ×Fine и ×Sharp (справа). Видно, что применение технологий ×Fine и ×Sharp позволяет получить более информативные изображения.

xFine в клинической практике

Пример исследования 68-летней пациентки с раком легкого с подозрением на метастазы в надпочечнике. На изображении, реконструированном с помощью 4 мм воксела, не было увеличения надпочечника по КТ данным и было  небольшое увеличение накопления ФДГ. На основании этих результатов врачи пришли к выводу об отсутствии злокачественных новообразований в надпочечнике. При ретроспективный реконструкции изображений с использованием вокселов размером 2 мм был отмечен более высокий уровень накопления SUVmax и более высокая контрастность (несмотря на повышенный шум). Надпочечник выглядел более подозрительно; отмечалась более высокая возможность метастазов. При последующем ПЭТ/КТ-сканировании, проведенном спустя два месяца, уровень SUVmax оказался еще выше; также было отмечено увеличение размеров правого надпочечника.


*Д. Коопман, Дж. Ван Дален, П. Жаге (Koopman D, van Dalen J, Jager P). Улучшенные возможности обнаружения метастазов в надпочечниках при помощи ПЭТ с ФДГ с малым размером вокселов. Tijdschrift vood Nucleaire Geneeskunde. 2014; 36(3): 1279

Убедитесь в этом сами


Специалисты в больнице Isala используют реконструкцию изображений с размером вокселов 2 мм в качестве стандартной процедуры.
Все наши врачи, занимающиеся радионуклидной диагностикой, предпочитают в настоящее время  реконструкцию с малым размером вокселов и даже не создают окончательных отчетов исследования без анализа изображений, полученных методом xFine. Основным преимуществом является отличная выявляемость малых поражений. Несмотря на трудности количественного анализа, оконтуривание поражения повышает надежность анализа при просмотре. Такое впечатление, что мы теперь действительно можем обнаруживать малые поражения».

Проф. Пит Жаге (MD, PhD),

специалист по ядерной медицине, больница Isala, г. Зволле, Нидерланды

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю