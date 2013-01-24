Пример исследования 68-летней пациентки с раком легкого с подозрением на метастазы в надпочечнике. На изображении, реконструированном с помощью 4 мм воксела, не было увеличения надпочечника по КТ данным и было небольшое увеличение накопления ФДГ. На основании этих результатов врачи пришли к выводу об отсутствии злокачественных новообразований в надпочечнике. При ретроспективный реконструкции изображений с использованием вокселов размером 2 мм был отмечен более высокий уровень накопления SUVmax и более высокая контрастность (несмотря на повышенный шум). Надпочечник выглядел более подозрительно; отмечалась более высокая возможность метастазов. При последующем ПЭТ/КТ-сканировании, проведенном спустя два месяца, уровень SUVmax оказался еще выше; также было отмечено увеличение размеров правого надпочечника.



*Д. Коопман, Дж. Ван Дален, П. Жаге (Koopman D, van Dalen J, Jager P). Улучшенные возможности обнаружения метастазов в надпочечниках при помощи ПЭТ с ФДГ с малым размером вокселов. Tijdschrift vood Nucleaire Geneeskunde. 2014; 36(3): 1279