Ультразвуковая технология xMATRIX

Технология xMATRIX обеспечивает доступ ко всем режимам для одного датчика одним нажатием кнопки: 2D, 3D/4D, Live 3D Echo, Live xPlane, Live 3D c масштабированием, Live 3D с полным объемом, iRotate, Live MPR, MPR, М-режим, доплер, ЦДК и CPA. Нет необходимости приостанавливать сбор данных для переключения между ультразвуковыми датчиками. Просмотр ультразвуковых объемных данных xMATRIX можно выполнять в используемой системе PACS так же, как просмотр КТ- и МР-изображений. После сбора данных система по нажатию кнопки записывает координаты X, Y, Z или кинопетли мультипланарной реконструкции iSlice и отправляет их в используемую систему PACS. Выполняйте просмотр, формирование срезов и анализ в любое время с учетом своего расписания.