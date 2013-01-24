Ультразвуковая технология xMATRIX

xMATRIX — это наша самая передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков, доступная на сегодняшний день. Она позволяет более четко видеть, более подробно изучать и более тщательно устранять проблемы, ускоряя и упрощая процесс исследования как для врачей, так и для пациентов. Технология xMATRIX позволяет быстро и просто получать объемные данные, поддерживает несколько опций анализа и обеспечивает получение проекций, которые невозможно получить с помощью 2D-визуализации — и все это с поразительным качеством изображений. Уверенно анализируйте анатомические структуры и функции, легко выявляйте отклонения и в полном объеме определяйте структурные взаимосвязи в трехмерном пространстве.