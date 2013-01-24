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Ультразвуковая технология xMATRIX

Технология датчиков xMATRIX

меняет опыт проведения исследований

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Технология xMATRIX позволяет более четко видеть, более подробно изучать и более тщательно устранять проблемы, ускоряя и упрощая процесс исследования как для врачей, так и для пациентов.
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Что это значит?
Final CEE consent
xMATRIX — это наша самая передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков, доступная на сегодняшний день. Она позволяет более четко видеть, более подробно изучать и более тщательно устранять проблемы, ускоряя и упрощая процесс исследования как для врачей, так и для пациентов. Технология xMATRIX позволяет быстро и просто получать объемные данные, поддерживает несколько опций анализа и обеспечивает получение проекций, которые невозможно получить с помощью 2D-визуализации — и все это с поразительным качеством изображений. Уверенно анализируйте анатомические структуры и функции, легко выявляйте отклонения и в полном объеме определяйте структурные взаимосвязи в трехмерном пространстве.

Усовершенствование рабочего процесса

 

Технология xMATRIX обеспечивает доступ ко всем режимам для одного датчика одним нажатием кнопки: 2D, 3D/4D, Live 3D Echo, Live xPlane, Live 3D c масштабированием, Live 3D с полным объемом, iRotate, Live MPR, MPR, М-режим, доплер, ЦДК и CPA. Нет необходимости приостанавливать сбор данных для переключения между ультразвуковыми датчиками. Просмотр ультразвуковых объемных данных xMATRIX можно выполнять в используемой системе PACS так же, как просмотр КТ- и МР-изображений. После сбора данных система по нажатию кнопки записывает координаты X, Y, Z или кинопетли мультипланарной реконструкции iSlice и отправляет их в используемую систему PACS. Выполняйте просмотр, формирование срезов и анализ в любое время с учетом своего расписания.

Исключительная универсальность

 

Датчики xMATRIX поддерживают целый ряд клинических областей применения, включая кардиологические исследования взрослых и детей, исследования брюшной полости, сосудов, исследования в области акушерства и гинекологии, а также инвазивные процедуры на сердце и в брюшной полости. xMATRIX доступен для систем EPIQ 7 и CX50 xMATRIX.

Мощь и производительность

 

Ультразвуковые датчики xMATRIX поднимают планку характеристик сканирования. Они обладают мощностью 150 компьютерных плат, где количество полностью дискретных элементов варьируется в пределах от 2500 до более чем 9000 для обеспечения фокусировки и изменения угла на 360 градусов. В сочетании с технологией визуализации Philips nSIGHT и технологией кристаллов PureWave они становятся еще более мощными.

 

 

 

 

Объемная визуализация в режиме реального времени позволяет осуществлять сбор и отображение полнообъемных данных при реальной частоте кадров с исключительным изовоксельным разрешением.

 

 

 

Визуализация Live xPlane одновременно создает две плоскости с высоким разрешением, позволяя записывать вдвое больше клинической информации за то же время, которое требуется для стандартной 2D-визуализации.

 

 

 

Удобство сканирования

Датчики xMATRIX не только являются центром обеспечения производительности, но и очень просты в применении. Их эргономичная конструкция обеспечивает удлиненный удобный захват для комфортного сканирования в течение всего дня.

Кардиология
Общая визуализация
Женское здоровье

Визуализация Live xPlane

Во время кардиологических исследований визуализация Live xPlane позволяет одновременно получать данные по двум плоскостям за одно сердечное сокращение, быстро и надежно записывая важную информацию.
Визуализация xPlane

iRotate

iRotate — это инновация xMATRIX, которая облегчает обеспечение качества изображений и рабочий процесс. Вместо вращения датчика вручную и поиска окна, не закрытого ребрами, функция iRotate выполняет электронный поворот для получения проекции в пределах акустического окна. С помощью датчика X5-1 функция iRotate позволяет выполнить полный протокол стресс-эхокардиографии, включая получение 2D-изображений 4, 2 и 3 камер в одном и том же окне после пикового напряжения без перемещения датчика. Это сокращает напряжение запястья, одновременно решая проблему проекционных искажений при увеличении левого желудочка у пациентов с сердечной недостаточностью.

Превосходная производительность при проведении всех кардиологических исследований

 

Датчики xMATRIX поддерживают весь набор режимов для всех групп пациентов:

 

  • X5-1 — для взрослых пациентов
  • X7-2 — для детей и взрослых некрупного телосложения
  • X7-2t TEE — для проведения инвазивных процедур у взрослых пациентов 
  • X8-2t — новое поколение датчиков для чреспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D

Один датчик для эхокардиографии в режимах 2D и 3D — клинические преимущества и усовершенствования рабочего процесса

Андреас Франке, заведующий отделением кардиологии и интенсивной терапии, клиника Klinikum Siloah, Ганновер, Германия

Реальный пример из клинической практики: диагностика дефекта межпредсердной перегородки

Джон Д. Кэрролл, директор центра сердечно-сосудистых заболеваний и интервенционной кардиологии, Колорадский университет, Аврора, шт. Колорадо

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю