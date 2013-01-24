

Технологии ×Sharp дает возможность получать изображения, на которых поражения и границы органов отображаются с высоким контрастным разрешением.

×Sharp моделирует и корректирует эффекты от функции распределения точки томографа, компенсируя тем самым недостатки разрешения на реконструированных изображениях и уменьшая их размытость. Коррекция артефактов частично объемного эффекта на ПЭТ-изображениях осуществляется благодаря использованию эффективного итерационного алгоритма Люси-Ричардсона, основанного на методе максимального правдоподобия.

Изображения больного с раком легкого, реконструированные с помощью xFine, демонстрируют повышенную выявляемость поражений.