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xSharp

Реконструкция изображений с восстановлением разрешения

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Технология ×Sharp позволяет увидеть истинное распределение активности, особенно при исследовании малых объектов.

Улучшение выявления поражений


Технологии ×Sharp дает возможность получать изображения, на которых поражения и границы органов отображаются с высоким контрастным разрешением. 

 

×Sharp моделирует и корректирует эффекты от функции распределения точки томографа,  компенсируя тем самым недостатки разрешения на реконструированных изображениях и уменьшая их размытость. Коррекция артефактов частично объемного эффекта на ПЭТ-изображениях осуществляется благодаря использованию эффективного итерационного алгоритма Люси-Ричардсона, основанного на методе максимального правдоподобия.

 

Изображения больного с раком легкого, реконструированные с помощью xFine, демонстрируют повышенную выявляемость поражений.

Выше уверенность в качестве визуализации

Изображения предоставлены клинической больницей Зальцбургского университета, Австрия
Технологии ×Fine and ×Sharp повышают качество изображений благодаря улучшенному разрешению. Реконструкция с использованием технологии ×Fine (в центре) и реконструкция при помощи ×Fine и ×Sharp (справа). 

Увидеть в реальности то, что сканируется


Применение фукнции восстановления разрешения позволяет получать изображения более близкие к отсканированному объекту. 

 

При тестовом исследовании всего тела пациента, выполоненного специалистами больницы Зальцбургского универститета (Австрия), технология ×Sharp помогла улучшить визуализацию малых поражений. Применение ×Sharp позволило получить более высокие значения SUVmax по сравнению с результатами сканирования, проводившегося без этой технологии. Размер поражений при этом находился в диапазоне 12–20 мм.

 
Изображения предоставлены клинической больницей Зальцбургского университета, Австрия

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю