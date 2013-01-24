Технологии ×Sharp дает возможность получать изображения, на которых поражения и границы органов отображаются с высоким контрастным разрешением.
×Sharp моделирует и корректирует эффекты от функции распределения точки томографа, компенсируя тем самым недостатки разрешения на реконструированных изображениях и уменьшая их размытость. Коррекция артефактов частично объемного эффекта на ПЭТ-изображениях осуществляется благодаря использованию эффективного итерационного алгоритма Люси-Ричардсона, основанного на методе максимального правдоподобия.
Изображения больного с раком легкого, реконструированные с помощью xFine, демонстрируют повышенную выявляемость поражений.
Применение фукнции восстановления разрешения позволяет получать изображения более близкие к отсканированному объекту.
При тестовом исследовании всего тела пациента, выполоненного специалистами больницы Зальцбургского универститета (Австрия), технология ×Sharp помогла улучшить визуализацию малых поражений. Применение ×Sharp позволило получить более высокие значения SUVmax по сравнению с результатами сканирования, проводившегося без этой технологии. Размер поражений при этом находился в диапазоне 12–20 мм.