В: Требуется ли замена моего АНД?

О: Нет, замена затронутых АНД не требуется. При использовании в соответствии с инструкциями по эксплуатации и сведениями, приведенными на соответствующих маркировках (включая уведомление/письмо об отзыве), устройства HS1/OnSite/Home и FRx эффективны и безопасны.

Однако мы также предлагаем опции для замены в знак вежливости. Если сведения, приведенные в уведомлении, распространяются на ваше устройство, и гарантийный период еще не истек, вы можете бесплатно получить взамен восстановленное устройство (опционально). Если гарантийный период истек или вы хотите заменить текущий АНД устройством более новой версии, будучи владельцем затронутого АНД Philips HeartStart FRx, HS1 OnSite или HS1, вы можете принять участие в программе встречной продажи со скидкой. В рамках программы встречной продажи компания Philips предлагает скидку, размер которой зависит от срока службы и модели затронутого АНД.

С запросами на замену устройства в рамках гарантийного обслуживания или программы встречной продажи, а также для получения дополнительных сведений обращайтесь в региональное представительство компании Philips. На территории США обращайтесь в компанию Philips по телефону: 1-800-263-3342.

В: Безопасно ли использовать АНД, подпадающие под данный отзыв?

О: Да. Вы можете продолжать использование данных устройств. Не рекомендуется прекращать эксплуатацию затронутых АНД. Если АНД когда-либо подавал или начал подавать серии тройных звуковых сигналов, свяжитесь со службой поддержки компании Philips по телефону 1-800-263-3342 (в США) или обратитесь в региональное представительство компании Philips. Пример звукового сигнала можно прослушать на веб-сайте www.philips.com/aedaudiblechirps.

В: Производится ли вывод затронутых АНД из эксплуатации?

О: Нет. Вы можете продолжать использование данных устройств. Не рекомендуется прекращать эксплуатацию затронутых АНД. Если АНД когда-либо подавал или начал подавать серии тройных звуковых сигналов, обратитесь в службу поддержки компании Philips.