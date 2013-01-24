- Применима для исследования практически любой области тела.
- Совместима с различными методами сканирования и типами контрастирования.
Сегодня технология Compressed SENSE используется в двух клиниках МЕДСИ с самым большим пациентопотоком, это лечебные учреждения на Белорусской и на Пятницком шоссе. Мы применяем Compressed SENSE в основном для исследований головного мозга, суставов и органов малого таза. Программное обеспечение оправдало наши ожидания: с его внедрением удалось существенно сократить время диагностики. Например, контрастные исследования стали занимать 40 минут вместо 1 часа, 30-минутное сканирование специалисты теперь проводят за 20 минут, при этом сохранилось отличное качество визуализации. Такое эффективное распределение ресурсов позволяет принимать больше пациентов. В то же время в клиниках стало меньше очередей, пациенты приятно удивляются, что диагностика проходит быстрее. Считаю, что благодаря оптимизации расписания и улучшению финансовых показателей затраты на технологию окупятся очень быстро».
Данил Сергеевич Малютин
Заведующий отделением лучевой диагностики, Главный специалист МЕДСИ по направлению «Лучевая диагностика»
Представленное приложение устанавливается на магнитно-резонансные системы Philips.
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Узнайте о том, как специалисты больницы Kantonsspital Winterthur (Швейцария) обнаружили, что технология Compressed SENSE является простым и мощным методом повышения скорости МР‑сканирования для различных типов контрастирования и последовательностей как в режиме 2D, так и в режиме 3D.