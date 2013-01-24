Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Compressed SENSE

Compressed SENSE


Теперь не нужно покупать новый МРТ, чтобы делать исследования быстрее!

Свяжитесь с нами

    88% ежедневных МР-исследований1 вы можете проводить быстрее с технологией Compressed SENSE!  

     
    • Применима для исследования практически любой области тела.
    • Совместима с различными методами сканирования и типами контрастирования.

    • С технологией Compressed SENSE вы сами выбираете, что вам нужно:

    • Проводить исследование быстрее с эквивалентным качеством изображения.
    • Проводить исследование за то же время с более высоким качеством изображения.
    Сегодня технология Compressed SENSE используется в двух клиниках МЕДСИ с самым большим пациентопотоком, это лечебные учреждения на Белорусской и на Пятницком шоссе. Мы применяем Compressed SENSE в основном для исследований головного мозга, суставов и органов малого таза. Программное обеспечение оправдало наши ожидания: с его внедрением удалось существенно сократить время диагностики. Например, контрастные исследования стали занимать 40 минут вместо 1 часа, 30-минутное сканирование специалисты теперь проводят за 20 минут, при этом сохранилось отличное качество визуализации. Такое эффективное распределение ресурсов позволяет принимать больше пациентов. В то же время в клиниках стало меньше очередей, пациенты приятно удивляются, что диагностика проходит быстрее. Считаю, что благодаря оптимизации расписания и улучшению финансовых показателей затраты на технологию окупятся очень быстро».

    Данил Сергеевич Малютин

    Заведующий отделением лучевой диагностики, Главный специалист МЕДСИ по направлению «Лучевая диагностика»

    Сравните скорость МРТ сканирования, выполненного с помощью Compressed SENSE, с традиционной техникой сканирования

    Full exam: 7:17

    Клинические исследования, выполненные вашими коллегами с использованием технологии Compressed SENSE

    Головной мозг

    Головной мозг

    Узнать больше
    Позвоночник

    Позвоночник

    Узнать больше
    Голова и шея

    Голова и шея

    Узнать больше
    Костно-мышечная система

    Костно-мышечная система

    Узнать больше
    Тело

    Тело

    Узнать больше
    Таз

    Таз

    Узнать больше
    Молочная железа

    Молочная железа

    Узнать больше
    Сердце

    Сердце

    Узнать больше

    Представленное приложение устанавливается на магнитно-резонансные системы Philips.

    По вопросам совместимости с вашим оборудованием и для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи

    Свяжитесь с нами
    *

    Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

    * Обязательное поле
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
    We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
    *
    *

    Что это значит?
    Final CEE consent
    Знакомство с преимуществами технологии Compressed SENSE

    Преимущества технологии Compressed SENSE

     

    Узнайте о том, как специалисты больницы Kantonsspital Winterthur (Швейцария) обнаружили, что технология Compressed SENSE является простым и мощным методом повышения скорости МР‑сканирования для различных типов контрастирования и последовательностей как в режиме 2D, так и в режиме 3D.

    Узнать больше

    Примеры из клинической практики

    *Compared to examinations without compressed SENSE. Results from case studies are not predictive of results in other cases. Results in other cases may vary.

    Представленное приложение устанавливается на следующие МР-системы Philips

    1Valid for Philips Ingenia systems. Based on aggregated global clinical utilization data and C-SENSE sequence compatibility criteria

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю