Сегодня технология Compressed SENSE используется в двух клиниках МЕДСИ с самым большим пациентопотоком, это лечебные учреждения на Белорусской и на Пятницком шоссе. Мы применяем Compressed SENSE в основном для исследований головного мозга, суставов и органов малого таза.

Программное обеспечение оправдало наши ожидания: с его внедрением удалось существенно сократить время диагностики. Например, контрастные исследования стали занимать 40 минут вместо 1 часа, 30-минутное сканирование специалисты теперь проводят за 20 минут, при этом сохранилось отличное качество визуализации.

Такое эффективное распределение ресурсов позволяет принимать больше пациентов. В то же время в клиниках стало меньше очередей, пациенты приятно удивляются, что диагностика проходит быстрее. Считаю, что благодаря оптимизации расписания и улучшению финансовых показателей затраты на технологию окупятся очень быстро».