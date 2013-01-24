Вы вложили много времени и денег в ваше учреждение — и не без причины. Мы поддерживаем любые организации, в том числе наших конкурентов, чтобы облегчить обмен информацией в медицинских учреждениях. Мы достигаем этого благодаря применению открытых стандартов в каждом элементе платформы. Это позволило нам построить надежные отношения с компаниями в области медицинских IT-технологий и медицины на основе взаимного доверия и общих целей. Приобретенные нами знания о приложениях и технологиях, которые используют крупные компании, позволяют нам создавать актуальные продукты для развития наших клиентов. Это означает, что вы можете продолжать сотрудничать с производителями используемых вами технологий и находить новых партнеров по мере развития организации. Поддерживая всех производителей, мы помогаем вам развиваться на основе наработанного опыта и совместно достигать новых целей.