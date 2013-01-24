Наш принцип взаимодействия обеспечивает обмен информацией и клиническими данными между системами, отделениями и врачами. Благодаря международным стандартам IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) мы можем создавать технологии будущего, которые становятся оптимальным решением для сложных задач современной медицины. Благодаря открытым известным стандартам, таким как XDS, XDW, HL7, FHIR и DICOM, наша технология может использоваться в различных учреждениях. Мы сопровождаем клиентов на каждом этапе развития, обеспечивая свободу действий и способность регулировать поток информации как в пределах, так и за пределами вашей организации. Кроме того, мы поддерживаем высокий уровень безопасности для защиты персональных данных и вашего спокойствия.