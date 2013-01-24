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Решения для взаимодействия Interoperability Solutions

Повышение качества оказания медицинской помощи начинается со взаимодействия

Технология Interoperability Solutions (ранее Forcare) компании Philips создана с учетом сложных задач, которые возникают в сфере современной медицины. Наша главная цель — помочь вам найти верное решение, оптимизировать рабочий процесс и улучшить взаимодействие между персоналом в процессе оказания медицинской помощи за счет стабильной системы обмена данными. Благодаря Philips Interoperability Solutions многие медицинские учреждения смогли объединить разные информационные системы, предназначенные для создания, управления и распределения клинической информации, эффективно повышая качество медицинской помощи.

Повышение уровня взаимодействия в рамках оказания медицинской помощи

Повышение уровня взаимодействия в рамках оказания медицинской помощи
Взаимодействие — это основа успеха для медицинских решений Philips. Технология Philips Interoperability Solutions позволяет объединять все клинические данные, получаемые на протяжении ведения пациента, что повышает качество медицинских услуг.

Удобный обмен данными вне зависимости от отделения учреждения

Удобный обмен данными вне зависимости от отделения учреждения
Уделите пару минут, чтобы узнать о главном принципе Philips Interoperability Solutions: взаимодействие, которое меняет жизнь.

Объедините в одну систему всю информацию, полученную из разных источников. Просто и безопасно.
Технология Philips Interoperability Solutions позволяет профессионалам в области медицины обмениваться информацией.
Значок платформы взаимодействия

Принцип работы платформы взаимодействия

Платформа взаимодействия
Значок клинических рабочих процессов

Посмотреть на типичные клинические рабочие процессы

Клинические рабочие процессы

Платформа взаимодействия

Постройте основу для взаимодействия и развития

Наш принцип взаимодействия обеспечивает обмен информацией и клиническими данными между системами, отделениями и врачами. Благодаря международным стандартам IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) мы можем создавать технологии будущего, которые становятся оптимальным решением для сложных задач современной медицины. Благодаря открытым известным стандартам, таким как XDS, XDW, HL7, FHIR и DICOM, наша технология может использоваться в различных учреждениях. Мы сопровождаем клиентов на каждом этапе развития, обеспечивая свободу действий и способность регулировать поток информации как в пределах, так и за пределами вашей организации. Кроме того, мы поддерживаем высокий уровень безопасности для защиты персональных данных и вашего спокойствия.
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Настраиваемый интерфейс
  • Широкий диапазон вариаций рабочего процесса, который можно настроить в зависимости от ваших потребностей и задач.
  • Платформа IntelliSpace Portal может быть установлена непосредственно в самом медицинском учреждении или в облачной инфраструктуре, к которой подключена медицинская организация.
Возможность развития
  • Постройте надежную основу для будущего вашей организации.
  • Информацией можно обмениваться как в пределах, так и за пределами вашей организации, и изменять подход в зависимости от меняющихся потребностей.
  • Интегрируйте системы и поддерживайте сеть по мере ее развития.
Безопасность
  • Повышайте безопасность благодаря настраиваемому ролевому управлению доступом.
  • Учитывайте и документируйте согласие пациента в отношении доступности его медицинских данных.
  • Предоставляйте безопасный доступ к клинической документации.
  • Поддерживайте процедуры обеспечения безопасности с помощью отдельного журнала аудита для передачи медицинских данных.

Обеспечивайте взаимодействие систем и специалистов в единой структуре медицинского обслуживания

По мере того, как медицинское учреждение переходит на ценностно-ориентированное обслуживание, как обеспечить специалистов постоянным доступом к необходимой информации без финансового риска для организации? Вместо того, чтобы пытаться настроить аппаратное обеспечение на работу с данными в разных форматах из разных источников, мы предлагаем создать единую среду клинической информации, которая доступна в любое время, в любом месте. Так как все сервисы размещаются виртуально, вы получаете все преимущества информационной модели с открытыми стандартами без необходимости инвестиций и поддержки собственного аппаратного обеспечения. Технология предоставляется без зависимости от разработчика, поэтому вы всегда можете самостоятельно выбирать партнеров для дальнейшего развития. Наше решение позволяет специалистам в области медицины взаимодействовать и обмениваться разнообразными клиническими данными с легкостью, удобством и надежной защитой персональных данных пациента.

Мы не просто поддерживаем разные организации, но позволяем им объединяться

Вы вложили много времени и денег в ваше учреждение — и не без причины. Мы поддерживаем любые организации, в том числе наших конкурентов, чтобы облегчить обмен информацией в медицинских учреждениях. Мы достигаем этого благодаря применению открытых стандартов в каждом элементе платформы. Это позволило нам построить надежные отношения с компаниями в области медицинских IT-технологий и медицины на основе взаимного доверия и общих целей. Приобретенные нами знания о приложениях и технологиях, которые используют крупные компании, позволяют нам создавать актуальные продукты для развития наших клиентов. Это означает, что вы можете продолжать сотрудничать с производителями используемых вами технологий и находить новых партнеров по мере развития организации. Поддерживая всех производителей, мы помогаем вам развиваться на основе наработанного опыта и совместно достигать новых целей.

Интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Инструмент для оптимизации работы с клиническими данными в системе обмена медицинской информацией. Медицинский персонал может запрашивать и просматривать клинические сведения о пациенте даже в том случае, если пациент был переведен из другого медицинского учреждения, где хранятся его документы.

Обеспечение взаимодействия систем для повышения качества оказываемой медицинской помощи

Соблюдение международных стандартов IHE
Интеграция систем позволяет использовать все функции современных технологий с возможностью развития в будущем.
Поддержка разных производителей
Программное обеспечение создано с учетом всех открытых стандартов, благодаря чему можно не только работать с текущими партнерами в области технологий, но и находить новых партнеров.

Возможность расширения

Технологии позволяют интегрировать системы и поддерживать сеть как в вашей организации, так и за ее пределами, а также вносить изменения при необходимости.

Надежность
Высокий уровень надежности благодаря 20-летнему опыту в области разработки цифровых и интегрированных медицинских технологий.
Безопасность
Высокая степень безопасности благодаря регулируемому ролевому управлению доступом и отдельному журналу аудита для передачи медицинских данных.
Платформа с возможностью применения новых технологий
Наши решения позволяют внедрять новые технологии с минимальным влиянием на существующие IT-системы, чтобы не повредить вашему рабочему процессу, и готовы развиваться вместе с вашей организацией.

Клинические рабочие процессы

Улучшение взаимодействия для повышения качества медицинских услуг

Медицинское обслуживание становится более специализированным. Это означает, что специалисты в одной области должны все чаще консультироваться со специалистами в другой, в вашем учреждении и за его пределами. Взаимодействие на этом уровне требует простоты, надежности и защиты данных при электронном обмене медицинской информацией. Хотите ли вы подтвердить назначение определенной процедуры, проконсультироваться с несколькими специалистами учреждения одновременно или создать местную систему обмена информацией — мы поможем вам достичь цели с помощью персонализированных высокотехнологичных решений.
Направление на лучевую терапию

Направление на лучевую терапию

Для эффективного проведения лучевой терапии требуется правильно использовать ресурсы, системы и профессиональные знания специалистов. В этом процессе необходимо выполнить много задач, в том числе обмена изображениями, результатами лабораторных исследований и отчетов о патологии, планирование процедур и разработка планов терапии. Мы предлагаем технологию, которая позволяет объединить все эти процессы наиболее подходящим для вашего учреждения образом, повышая удобство взаимодействия с разными специалистами и планирования лечения. Направляющий врач может просто загрузить всю необходимую информацию в систему с помощью соответствующего приложения на базе веб-браузера. Это означает, что специалистам по лучевой терапии больше не потребуется ждать получения DVD-диска с информацией по почте. Интерфейс и функции системы можно настроить согласно клиническим и организационным потребностям вашего учреждения, благодаря чему эту технологию можно использовать в любой организации.
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Назначение рентгенологических исследований

Назначение рентгенологических исследований

Рентгенологические исследования — это область, которая постоянно развивается. В изучение технологий ПЭТ, КТ и МРТ делаются крупные инвестиции. Подобное оборудование должно использоваться максимально эффективно и результативно. Решение компании Philips Interoperability Solutions позволяет объединить эти системы, что помогает оптимизировать рабочий процесс, сделать его более универсальным и выполнять каждую процедуру более внимательно и бережно. В результате стоимость обслуживания систем снижается, а врач остается доволен качеством исследования.
Консультация с несколькими специалистами

Консультация с несколькими специалистами

По мере того, как специализация персонала становится более узконаправленной, появляется необходимость в более удобных способах взаимодействия с целью консультаций с профессионалами в различных областях и получения дополнительного мнения. Interoperability Solutions компании Philips предлагает наилучшее решение для сбора данных и упрощения процесса, обеспечивая при этом высокую степень надежности и защиты конфиденциальных данных пациента.
Управление направлениями

Управление направлениями

Файлы пациента сложно сохранить в одном месте медицинского учреждения. Отдельные файлы передаются разным специалистам, часто расположенным в разных отделениях учреждения. Благодаря предоставлению доступа к необходимой клинической информации в режиме реального времени технология Philips Interoperability Solutions позволяет вам взаимодействовать и обмениваться медицинскими данными с нужными специалистами, собирая и обрабатывая необходимые сведения без замены или прерывания работы существующих IT-систем.
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Визуализация в рамках учреждения

Визуализация в рамках учреждения

Эта технология — информационная модель, центром которой является пациент, к которому прикрепляется набор клинических данных. Клиническим данным присваиваются собственные метаданные с описанием их содержимого. Это позволяет обмениваться медицинскими документами и изображениями в электронном виде в пределах медицинского учреждения, вне зависимости от методов исследований и специализации.
Обмен изображениями в пределах учреждения

Обмен изображениями в пределах учреждения

Взаимодействие в области медицинского обслуживания означает, что разные отделения должны работать совместно, как в пределах медицинских учреждений, так и по сети. В случае активного сотрудничества, в сочетании с ранней диагностикой и последующим наблюдением, появляется большое количество медицинских данных пациента, таких как изображения, направления и отчеты. Philips Interoperability Solutions предлагает очень эффективный метод распространения медицинских изображений по сетям медицинских учреждений.
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Согласие пациента

Согласие пациента

В современном мире цифровых технологий сохранение конфиденциальности данных становится все важней, особенно в области медицинского обслуживания. Предоставление доступа врачу к клинической информации зависит от сочетания нескольких параметров, таких как роль этого специалиста, тип документа и согласие пациента на раскрытие данных. Мы обеспечиваем поддержку различных сочетаний таких параметров, включая временное согласие пациента и доступ к данным в экстренных случаях.
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Истории успеха клиентов, экспертные доклады и статьи

Что такое интеграция систем и как это может помочь вам в работе? Узнайте больше об интеграции систем в медицинском учреждении. Изучите исчерпывающие доклады, истории успеха клиентов и статьи на различные темы от специалистов, которые разрабатывают инновационные технологии в сфере здравоохранения.
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Интероперабельность Philips

Как ведущий производитель в сфере медицинских технологий, компания Philips стремится найти наилучший способ полноценно использовать медицинские данные. Обмен информацией между устройствами и информационными системами может значительно улучшить результаты оказания медицинской помощи за счет повышения точности и своевременности клинических решений, удобства рабочих процессов и помощи в выполнении сложных процедур, при этом снижая затраты.
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Final CEE consent

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю