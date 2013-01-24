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МРТ
ingenia mrt




МРТ при лучевой терапии — новый подход к лучевой терапии

    Реализация преимуществ МРТ в рамках рабочего процесса лучевой терапии


    Несмотря на возможности использования МРТ в лучевой терапии, внедрение это метода визуализации в рабочий процесс может вызывать сложности; в частности, изменение рабочего процесса сопряжено с необходимостью привыкать к этим изменениям, а также подстраиваться под уникальные требования в рамках лучевой терапии, которые отсутствуют при использовании МРТ только как метода диагностики.


    Независимо от того, ищете ли вы специализированную систему для отделения лучевой терапии или планируете использовать ее совместно с рентгенологическим отделением, компания Philips готова оказать содействие при интеграции МРТ в рабочий процесс и помочь реализовать преимущества МРТ при лучевой терапии.
    МРТ в рамках рабочего процесса лучевой терапии
    Узнайте, как успешное внедрение МРТ в рамках рабочего процесса лучевой терапии может открыть новые возможности лечения пациентов.

    Ознакомьтесь с преимуществами МРТ при лучевой терапии


    Непревзойденные возможности визуализации мягких тканей и широкий выбор доступных контрастных веществ делают МРТ мощным инструментом для точного определения границ опухолей. Это особенно важно, так как основная трудность заключается в корректном определении целевого объема. Некоторые данные демонстрируют, что для большинства локализаций образований именно этот этап всего процесса лучевой терапии вызывает наибольшее количество вопросов. Высокое качество визуализации области интереса и расположенных рядом подверженных риску органов — это важнейший фактор оптимизации этапа определения границ целевого объема. Возрастающую роль МРТ можно также объяснить функциональными возможностями этого метода визуализации, которые помогают как определить характеристики пораженного участка, так и оценить реакцию на лечение.

    Оптимизируйте интеграцию МРТ в рабочий процесс лучевой терапии

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    Ingenia MR-RT


    Ingenia MR-RT — это специальная платформа для МР-симуляции, обеспечивающая получение МР-изображений высокой контрастности и высокого качества, когда пациент находится в положении для выполнения терапии. Данное комплексное решение разработано специально для лучевой терапии при онкологических заболеваниях, при этом оно предоставляет необходимый инструментарий и программное обеспечение для универсальной и эффективной визуализации в рамках планирования лучевой терапии.
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    ingenia rt

    Лучевая терапия только с использованием МРТ


    Наше инновационное клиническое приложение MRCAT (MR for Calculating ATtenuation; МРТ для вычисления аттенуации) позволяет планировать лучевую терапию, опираясь на МРТ как на главный метод визуализации. Всего за одно быстрое МРТ-исследование MRCAT обеспечит превосходный контраст мягких тканей для определения границ целевой области и подверженных риску органов, а также предоставит сведения о плотности для расчета доз аналогично данным, получаемым при КТ.

    В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.
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    Пакет для симуляции MR-linac в рамках системы Elekta Unity

     

    Платформа для МР-симуляции Philips Ingenia MR-RT с пакетом для симуляции MR linac идеально дополняет систему Elekta Unity. Воспроизводимые рабочие процессы и надлежащее качество изображения как при МР-симуляции, так и при визуальном контроле лучевой терапии посредством МРТ в режиме реального времени позволяют использовать все преимущества оптимального взаимодействия систем Philips Ingenia MR-RT и Elekta Unity.
    Замечательно, что сотрудничество с компанией Philips позволяет нам расширять наши знания о применении МРТ при лучевой терапии"

    Доктор Мариэлла Филиппенс (Marielle Philippens), доктор наук

    Доцент в медицинском центре University Medical Center Utrecht, Нидерланды.

    Познакомьтесь с опытом коллег и расширьте свои контакты


    Успешное внедрение МРТ в отделение лучевой терапии требует изменений рабочего процесса, комплексного обучения и сотрудничества между отделениями медицинского учреждения. Объем информации и необходимой подготовки очень серьезный. К счастью, наше активное и увлеченное сообщество практикующих специалистов твердо намерено продвигать использование МРТ при лучевой терапии. Узнайте об их передовом опыте в этой сфере.

    MR Body Map

    Карта тела MR

    Изучите клинические случаи, в рамках которых демонстрируется использование МРТ при планировании лучевой терапии.
     
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    Узнайте об опыте внедрения МРТ в лучевую терапию другими специалистами

    Уверенный путь к терапии

    Уверенный путь к терапии


    Компания Philips предоставляет доказавшие свою надежность специализированные решения для лучевой терапии, которые охватывают все этапы — от диагностической визуализации до планирования терапии. За счет интеграции инструментов, систем и программ в единую платформу мы готовы помочь вам улучшить качество оказания медицинских услуг, сократить период до начала терапии, а также повысить уровень комфорта пациента и при этом получить максимальную выгоду от ваших инвестиций.

     

    С компанией Philips вы сможете сделать рабочий процесс простым, быстрым и четким от начала и до конца. При этом вы можете быть уверены, что добьетесь стабильных результатов лечения.
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    Ресурсы

    Последние инновации

    Последние инновации

    MRCAT Brain
    MRCAT Pelvis
    MRCAT Prostate + автоматическое оконтуривание
    изображение продукта

    Оборудование

    MRCAT Brain
    MRCAT Pelvis
    MRCAT Prostate + автоматическое оконтуривание
    Ingenia MR-RT
    Пакет для симуляции MR-linac
    Отзывы, изображение

    Отзывы

    Внедрение МРТ в лучевую терапию
    Будущее лучевой терапии
    Симуляция только по данным МРТ
    Технические решения

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    Экспертные доклады

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    MRCAT Prostate
    MRCAT Prostate + автоматическое оконтуривание
    Статьи FieldStrength

    Статьи FieldStrength

    МРТ в рамках рабочего процесса лучевой терапии
    * Проверено вне клинических условий при наличии одного пользователя Pinnacle3 и при планировании лучевой терапии с модуляцией интенсивности дозы (IMRT) с 5 пучками. Без учета времени на дополнительную ручную регулировку.
    ** Njeh, J Med Phys. 2008, 33(4). Segedin et al., Radiol. Oncol. 2016, 50(3).
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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю