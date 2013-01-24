

Несмотря на возможности использования МРТ в лучевой терапии, внедрение это метода визуализации в рабочий процесс может вызывать сложности; в частности, изменение рабочего процесса сопряжено с необходимостью привыкать к этим изменениям, а также подстраиваться под уникальные требования в рамках лучевой терапии, которые отсутствуют при использовании МРТ только как метода диагностики.



Независимо от того, ищете ли вы специализированную систему для отделения лучевой терапии или планируете использовать ее совместно с рентгенологическим отделением, компания Philips готова оказать содействие при интеграции МРТ в рабочий процесс и помочь реализовать преимущества МРТ при лучевой терапии.