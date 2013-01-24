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Цифровая реанимация - будущее уже здесь

Комфорт и точность в принятии решений

Как «умная» система ICCA помогает в работе врачам Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Астрахани

    В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) у медицинского персонала повышенный уровень загрузки. Врачам необходимо контролировать процессы и при этом уделять максимум внимания каждому пациенту. При этом зачастую важные, но рутинные задачи отнимают столько времени и усилий, что на заботу и индивидуальный подход к пациенту ресурсов почти не остается. Современные технологии позволяют оптимизировать работу и таким образом достичь нового уровня медицинской помощи в ОРИТ.

     

    Одним из первых лечебных учреждений, где внедрили цифровую систему, созданную специально для улучшения опыта врачей и пациентов в ОРИТ, стал Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Астрахани.

    Мы хотели создать прецедент в России. Не стать лучшими, хотя это тоже прекрасно, и мы, несомненно, таковыми становимся благодаря технологическим инновациям, а стать первыми в Российской Федерации, кто оцифровал отделение реанимации. Показать, что это возможно. Что это будущее. Что к этому нужно стремиться."

    Тарасов Д.Г.

    Тарасов Д. Г.

    Главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии
    Ранее врачам центра приходилось тратить на записи назначений и результатов мониторинга гораздо больше времени, чем на работу непосредственно с пациентами. Информация постоянно переписывалась из карты в карту – данные должны были фиксироваться разными специалистами. Кроме того, при переводе пациента в другое отделение все записи снова приходилось переносить вручную. Часть информации терялась, появлялись неточности – все это приводило к увеличению времени, которое специалисты затрачивали на повседневные задачи, а также к ошибкам и к снижению финансовых показателей клиники.
    Представьте себе бумажный лист, на который каждый час сестра должна вписывать данные о двадцати препаратах, назначенных пациенту. По мере того, как состояние пациента меняется, может варьироваться дозировка. Или, например, врач меняет дозу препарата на инфузионном насосе – сестра сразу должна это зафиксировать, то есть бросить пациента и срочно переключить свое внимание на лист бумаги."

    Кулигина Н.В.

    Кулигина Н. В.

    Старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации педиатрического профиля

    Руководство центра искало подход, который помог бы в целом улучшить качество медицинской помощи. Для этого следовало повысить точность работы, увеличить время, которое врач мог бы уделить каждому пациенту, снизить вероятность врачебной ошибки.

     

    Ответом на эти вызовы стала цифровизация и внедрение инновационной системы Philips IntelliSpace Critical Care & Anesthesia (ICCA). Теперь данные о пациентах, находящихся в ОРИТ, доступны специалистам клиники в цифровом удобном формате. Решение используют все сотрудники отделения, от младшего медицинского персонала до заведующего. Огромный массив работы, который ранее выполнялся врачами вручную, стал автоматизированным. ICCA сохраняет дозировки и назначения всех специалистов. Система подключена к прикроватному оборудованию, она структурирует всю информацию с мониторов, ИВЛ, НДА, перфузоров и другого оборудования различных производителей.

     

    Медсестрам больше не приходится ежечасно заполнять карты, и теперь они могут уделять больше времени каждому пациенту. Врачи могут быть уверены в точности показателей, когда принимают жизненно важные решения.

    Систематизировать показатели всего прикроватного оборудования, записи врачей, данные карты наблюдения за пациентом крайне важно для организации отделения. Это помогает обеспечить преемственность в ведении больного из операционной до палаты интенсивной терапии. Сейчас вся информация сгруппирована по темам, направлениям, органам и системам, что позволяет получить в сжатом виде целостную картину происходящего с пациентом."

    Пасюга В.В.

    Пасюга В. В.

    Заведующий отделением анестезиологии и реанимации
    Наличие в отделении цифровой системы сбора данных означает больше времени для ухода, больше человеческого внимания для пациентов. Мы можем уделять внимание людям, а не заполнению бумаг. Это возможность более тщательно проводить базовые процедуры по уходу или просто посидеть рядом с пациентом, скрасить ему самые тяжелые послеоперационные часы."

    Бочарникова Н.В.

    Бочарникова Н. В.

    Старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации
    С введением в работу системы ICCA у специалистов появилась возможность интеллектуальной поддержки принятия клинических решений. Решение предлагает шаблоны назначений, при работе с пациентом она выдает подсказки, напоминания, предупреждения о возможных противопоказаниях.
    Наличие в отделении цифровой системы сбора данных означает больше времени для ухода, больше человеческого внимания для пациентов. Мы можем уделять внимание людям, а не заполнению бумаг. Это возможность более тщательно проводить базовые процедуры по уходу или просто посидеть рядом с пациентом, скрасить ему самые тяжелые послеоперационные часы."

    Нудель И.Л.

    Нудель И. Л.

    Врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации
    Удобный интерфейс ICCA облегчает работу не только врачам, но и административному персоналу больницы. Использование системы позволило перенести весь документооборот отделения в цифровую форму, она автоматически фиксирует списание лекарств и расходных материалов, контролирует работу всего персонала ОРИТ. Это помогло достичь прозрачности процессов: теперь и заведующий отделением, и главный врач могут видеть всю картину о происходящем в отделении целиком и в удобном сжатом формате. Еще один бонус – возможность удаленного доступа. Руководители клиник и врачи могут участвовать в процессах ОРИТ, даже находясь далеко от клиники, например, на конференции за границей.
    Цифровая система передачи данных — это безопасность для человека. Мы должны думать только о пациентах и ни о ком другом. Система ICCA позволяет это сделать. Лучшая забота о больном — это изучение проблем и возможность их решить."

    Тарасов Д.Г

    Тарасов Д. Г.

    Главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии
    Переход на цифровую систему в ОРИТ Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии г. Астрахани положительно повлиял на эффективность работы всей клиники. Сейчас специалисты центра делятся опытом с коллегами из ведущих университетов северо-запада, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сколково. Они убеждены, что автоматизация процессов необходима для улучшения качества медицинской помощи по всей стране, и в медицинских центрах без цифрового помощника будет трудно обойтись.

    Преимущества ICCA

    значок Контроль эффективности ОАРИТ

    Контроль эффективности ОАРИТ

    значок Цифровой документооборот

    Цифровой документооборот

    значок Поддержка принятия клинического решения

    Поддержка принятия клинического решения

    трое мужчин смотрят на экран
    дисплей
    женщина делает анализ

    Краткая справка

    Краткая справка: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г. Астрахань - команда, объединившая высококвалифицированных врачей и специалистов, из разных городов России.

    Ежегодно в Центре помогают более 7000 пациентам справиться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, возвращая здоровье и повышая качество жизни.

    1 место в России по количеству операций аортокоронарного шунтирования на работающем сердце

    1 место в России по рентгенэндоваскулярной имплантации окклюдеров при врожденных пороках сердца с 2012 по 2016 гг.

    Команда профессионалов: 36 врачей-специалистов высшей категории; 19 кандидатов медицинских наук; 5 обладателей патентов на изобретения

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю