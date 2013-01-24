В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) у медицинского персонала повышенный уровень загрузки. Врачам необходимо контролировать процессы и при этом уделять максимум внимания каждому пациенту. При этом зачастую важные, но рутинные задачи отнимают столько времени и усилий, что на заботу и индивидуальный подход к пациенту ресурсов почти не остается. Современные технологии позволяют оптимизировать работу и таким образом достичь нового уровня медицинской помощи в ОРИТ.
Одним из первых лечебных учреждений, где внедрили цифровую систему, созданную специально для улучшения опыта врачей и пациентов в ОРИТ, стал Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Астрахани.