Руководство центра искало подход, который помог бы в целом улучшить качество медицинской помощи. Для этого следовало повысить точность работы, увеличить время, которое врач мог бы уделить каждому пациенту, снизить вероятность врачебной ошибки.

Ответом на эти вызовы стала цифровизация и внедрение инновационной системы Philips IntelliSpace Critical Care & Anesthesia (ICCA). Теперь данные о пациентах, находящихся в ОРИТ, доступны специалистам клиники в цифровом удобном формате. Решение используют все сотрудники отделения, от младшего медицинского персонала до заведующего. Огромный массив работы, который ранее выполнялся врачами вручную, стал автоматизированным. ICCA сохраняет дозировки и назначения всех специалистов. Система подключена к прикроватному оборудованию, она структурирует всю информацию с мониторов, ИВЛ, НДА, перфузоров и другого оборудования различных производителей.

Медсестрам больше не приходится ежечасно заполнять карты, и теперь они могут уделять больше времени каждому пациенту. Врачи могут быть уверены в точности показателей, когда принимают жизненно важные решения.