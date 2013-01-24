Скрининг и последующее наблюдение пациентов с COVID-19

В разгар пандемии COVID-19 снижение нагрузки на лечебные учреждения, которые оказывают медицинскую помощь инфицированным пациентам, является непростой задачей. Наша специальная онлайн-анкета призвана поддерживать деятельность ЛПУ по удаленному скринингу пациентов с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Кроме того, решение помогает дистанционно контролировать состояние людей со слабо выраженными симптомами. Благодаря привлечению к работе внешних колл-центров вы можете значительно снизить количество необязательных консультаций и уделять больше внимания пациентам, которые в этом нуждаются в первую очередь. Решение Philips автоматически анализирует собранные данные и предоставляет обзор текущей ситуации в удобном формате..

Цель онлайн-анкеты – предоставление медицинским учреждениям наиболее подробных данных о состоянии здоровья населения и классификация пациентов на основе полученных результатов. Собранная информация способна помочь клиникам верно распределять нагрузку на специалистов и своевременно обращать внимание на пациентов в зоне высокого риска. В то же время решение дает возможность организовать непрерывный мониторинг для отдельных пациентов, в рамках которого люди смогут следить за своим состоянием не выходя из дома: система будет автоматически отправлять им специальные опросные листы. Стандартизированные анкеты предоставлены на портале Philips QuestLink. Мы стремимся сделать их доступными в течение 24 часов.