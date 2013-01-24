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Скрининг и последующее наблюдение пациентов с COVID-19


Удаленный мониторинг состояния пациентов с симптомами COVID-19  

В разгар пандемии COVID-19 снижение нагрузки на лечебные учреждения, которые оказывают медицинскую помощь инфицированным пациентам, является непростой задачей. Наша специальная онлайн-анкета призвана поддерживать деятельность ЛПУ по удаленному скринингу пациентов с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Кроме того, решение помогает дистанционно контролировать состояние людей со слабо выраженными симптомами. Благодаря привлечению к работе внешних колл-центров вы можете значительно снизить количество необязательных консультаций и уделять больше внимания пациентам, которые в этом нуждаются в первую очередь. Решение Philips автоматически анализирует собранные данные и предоставляет обзор текущей ситуации в удобном формате..

 

Цель онлайн-анкеты – предоставление медицинским учреждениям наиболее подробных данных о состоянии здоровья населения и классификация пациентов на основе полученных результатов. Собранная информация способна помочь клиникам верно распределять нагрузку на специалистов и своевременно обращать внимание на пациентов в зоне высокого риска. В то же время решение дает возможность организовать непрерывный мониторинг для отдельных пациентов, в рамках которого люди смогут следить за своим состоянием не выходя из дома: система будет автоматически отправлять им специальные опросные листы. Стандартизированные анкеты предоставлены на портале Philips QuestLink. Мы стремимся сделать их доступными в течение 24 часов.

Информационный листок

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Панель анализа Covid-19
Диспетчер Covid-19 questmanager
  • Используйте стандартизированные опросные листы для удаленной работы с пациентами и мониторинга их состояния. Таким образом люди смогут оставаться дома и избегать ненужных посещений клиник.

- Удаленная оценка рисков с помощью стандартизированных опросных листов: возраст, пол, последние поездки, температура, симптомы коронавирусной инфекции, возможные контакты с людьми, у которых был подтвержден коронавирус, и т. д.

- Удаленная оценка рисков перед очными консультациями: проверка каждого пациента на наличие симптомов с целью сокращения числа небезопасных контактов.

- Отслеживание состояния пациентов со слабо выраженными симптомами коронавирусной инфекции путем ежедневного сбора данных о температуре тела и других важных показателях с помощью анкет.

 

  • Выстраивайте работу с пациентом на основе результатов анкет: при необходимости рекомендуйте обратиться в клинику или организуйте удаленный мониторинг состояния здоровья человека с помощью опросных листов, направляемых ему каждый день автоматически.

- Пациент заполняет опросный лист. Доступ к нему он получает по ссылке, размещенной на веб-сайте медицинского учреждения или отправленной ему врачом по электронной почте.

- Возможность получать уведомления о попадании новых пациентов в группу риска на основе заполненных ими анкет.

 

  • Возможность привлечения внешних колл-центров при увеличении наплыва пациентов, чтобы каждому была вовремя оказана соответствующая поддержка.

 

  • Собранные данные о состоянии здоровья населения анализируются и могут быть предоставлены специалистам в удобном формате, например, в виде трендов с отображением всех изменений.

 

  • Возможность снизить нагрузку на медицинские учреждения и сосредоточить внимание на пациентах, которым требуется срочная медицинская помощь.


Полученные с помощью данной системы выводы всегда должны проверяться медицинскими специалистами. Скрининг и последующее наблюдение пациентов с COVID-19 не заменяют плановую и экстренную медицинскую помощь.

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю