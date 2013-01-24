Решения Philips для радиационной онкологии созданы с учетом пожеланий пользователей. Путем разработки решений, специально ориентированных на нужды медицинских работников и их пациентов, мы создали целую группу клинических средств для визуализации, симуляции и планирования лучевой терапии, которые легко интегрируются в рабочий процесс отделения и помогут обеспечить максимально эффективное лечение.

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