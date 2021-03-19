Интервенционная радиология

На сегодняшний день линейка уникальных решений Philips для интервенционной радиологии (IGT) включает передовые системы визуализации и программное обеспечение в сочетании со специализированными устройствами для диагностики и лечения, которые позволяют получить хорошие результаты даже в самых сложных случаях.

Что дальше? Больше значимых инноваций для проведения расширенного спектра интервенционных процедур, а также неизменная поддержка благодаря проверенным на практике технологиям, которые упрощают рабочие процессы, повышают качество медицинских услуг и сокращают расходы.

Вместе мы сможем изменить жизнь к лучшему.

