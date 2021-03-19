Интервенционная радиология

Доктор наук, заведующий отделением структурных болезней сердца и врожденных пороков сердца, Медицинский центр Hackensack University Medical Center
Врачи рассказывают о том, как инновационные решения Philips для интервенционной радиологии эффективно помогают в диагностике и лечении пациентов.
Интервенционный рентгенолог, заведующий центром изучения сосудистых структур головного мозга NEURI, больница Hôpital Bicêtre AP-HP, Париж, Франция
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Система Azurion компании Philips позволяет быстро и уверенно выполнять широкий спектр стандартных и сложных нейрорадологических интервенционных процедур благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем и специальной комбинации детекторов 20 и 15 дюймов для улучшенной визуализации в 2 проекциях. Расширенные возможности, интегрированные вместе с инновационной геометрией системы, поддерживают улучшенный рабочий процесс, помогая оптимизировать работу операционной и обеспечить превосходное качество ухода за пациентами.
OmniWire совмещает в себе уникальную конструкцию с жёстким сердечником и подтвержденную прогностическую эффективность FFR и iFR, а также возможность ко-регистрации данных, что облегчает использование коронарной физиологии в сложных случаях¹,²,³. Новый нитиноловый сердечник дистальной части повышает прочность и восстановление формы. Уникальный жёсткий сердечник улучшает крутящий момент и способность к проталкиванию. Встроенные токопроводящие ленты повышают надежность сигнала.
IntraSight объединяет в себе современные инструменты визуализации, физиологии и ко-регистрации*. Программное обеспечение системы создано для четкой идентификации заболеваний коронарных и периферических сосудов, а также для оптимизации планов лечения. IntraSight работает на современной, масштабируемой платформе, дающей возможность внедрять новые инструменты и инновации по мере их появления в будущем.
Решение SmartCT предоставляет пользователям наших инновационных 3D-инструментов для интервенционных процедур возможность эффективного контроля, предназначенного для устранения препятствий при получении 3D-изображений в рентгеноперационной. Оно упрощает получение 3D-изображений, позволяя всем клиническим пользователям легко выполнять 3D-визуализацию, независимо от их опыта [1]. После получения 3D-изображения автоматически отображаются в течение нескольких секунд на модуле сенсорного экрана в соответствующем режиме визуализации. На том же сенсорном экране пользователь может легко управлять инструментами 3D-визуализации и измерения и взаимодействовать с ними.
Автоматическая система контроля навигации в режиме реального времени, предназначенная для повышения эффективности при чрескожных коронарных вмешательствах (ЧКВ) любой сложности без изменения применяемого стандартного рабочего процесса.
Медицинским учреждениям крайне необходимо повышение 'эффективности и клинических результатов, чтобы удовлетворить растущую потребность в проведении интервенций. Для дальнейшей оптимизации рабочего процесса в рентгеноперационной компания Philips представляет систему мониторинга параметров гемодинамики (система Hemo), которая позволяет проводить расширенные измерения параметров гемодинамики в лаборатории катетеризации. Эта уникальная комбинация, интегрированная с ведущим на рынке монитором пациента IntelliVue X3, обеспечивает непрерывный мониторинг пациента в рентгеноперационной
Поддерживая тесное сотрудничество с ведущими специалистами в области здравоохранения, мы непрерывно совершенствуем систему Azurion Philips, чтобы вы могли со всей уверенностью выполнять широкий спектр стандартных и сложных интервенционных процедур сегодня и в будущем.
Платформа приложений Philips для интервенционных исследований — IntraSight — комплексный набор проверенных на практике инструментов визуализации4,5, мониторинга физиологических параметров1,2,3 и совмещения данных6,7,8 на современной безопасной платформе. Эти лучшие в своем классе интервенционные инструменты позволяют расширить возможности применения ангиографии и получить полный обзор целевого сосуда, чтобы быстро принимать обоснованные клинические решения и подбирать оптимальную тактику лечения.
Проводник с датчиком давления Philips OmniWire имеет совершенно новую, удобную в эксплуатации конструкцию и единственный среди аналогов сочетает в себе уверенную производительность, надежные результаты iFR и ко-регистрацию с iFR. Это позволяет получить максимальную выгоду от оценки физиологических показателей на протяжении всей процедуры1,2,10.
Потолочная система cо штативом FlexArm обеспечивает полную гибкость визуализации для разных типов процедур и удобство позиционирования медицинской команды.
Опираясь на клинически подтвержденные результаты лечения пациентов в рамках крупнейших исследований в области контроля физиологических показателей, вы узнаете, как iFR снижает затраты, время процедуры и дискомфорт пациента.
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование iVUS (ВСУЗИ) технология визуализации с использованием катетера для визуализации пораженных артерий изнутри
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1. Davies JE, et al., DEFINE-FLAIR: A Multi- Centre, Prospective, International, Randomized, Blinded Comparison of Clinical Outcomes and Cost Efficiencies of iFR and FFR Decision-Making for Physiological Guided Coronary Revascularization. New England Journal of Medicine, epub March 18, 2017.
2. Gotberg M, et al., iFR-SWEDEHEART Investigators.. Instantaneous Wave-free Ratio versus Fractional Flow Reserve to Guide PCI. N Engl J Med. 2017 May 11;376(19):1813-18233.
3. Patel M. “Cost-effectiveness of instantaneous wave-Free Ratio (iFR) compared with Fractional Flow Reserve (FFR) to guide coronary revascularization decision-making.” Late-breaking Clinical Trial presentation at ACC on March 10, 2018.
4. A. Maehara, M. Matsumura, Z.A. Ali, G.S. Mintz, G.W. Stone. IVUS-guided versus OCT-guided coronary stent implantation. J Am Coll Cardiol Img, 10 (2017), pp. 1487-1503.
5. Choi K, et al. Impact of Intravascular Ultrasound-Guided Percutaneous Coronary Intervention on Long-Term Clinical Outcomes in Patients Undergoing Complex Procedures. JACC: Cardiovascular Interventions. Mar 2019, 4281; DOI: 10.1016/j.jcin.2019.01.227.
6. Matsuo A, Kasahara T, Ariyoshi M, et al. Utility of angiography–physiologyco-registration maps during percutaneous coronary intervention in clinical practice.Cardiovasc Interv Ther 2021;36(2):208–18.
7. Joseph T, Foley M, Al-Lamee R. Physiology and Intravascular Imaging Coregistration—Best of all Worlds? Intervent Cardiol Clin 2023;12:71–82.Higashioka D, Shiono Y, Kubo T, et al. The interstudy reproducibility of instantaneous wave-free ratio and angiography coregistration. J Cardiol 2020;75(5):507–12.
8. Инструменты совмещения доступны в конфигурации IntraSight 7 с помощью SyncVision.
9. Неопубликованные данные, D000410086_A, D000485394_A.
10. Сравнение с Verrata Plus. Внутренние неопубликованные данные/отчет или внутренние неопубликованные данные компании. Отчет о верификации, D000410086/A.
Медицинские устройства компании Philips следует использовать только врачам и медицинским бригадам, обученным проведению инвазивных процедур, включая обучение по применению данного устройства.
Компания Philips оставляет за собой право вносить изменения в спецификации продукта без предварительного уведомления.
Доступность продукта зависит от разрешения регулирующих органов страны. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным торговым представителем, чтобы проверить доступность в вашей стране.
Всегда внимательно читайте сведения на этикетке и следуйте указаниям по применению.
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