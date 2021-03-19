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Интервенционная радиология

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Системы для интервенционной визуализации, интеллектуальные устройства, программное обеспечение и сервис

Линейка решений Philips для интервенционной радиологии — новое слово в области минимально инвазивных процедур. Они позволяют медицинским специалистам принимать решения, контролировать процесс, проводить лечение и подтверждать результаты лечения на одном рабочем месте. Мы предлагаем одну из самых широких линеек интервенционных решений в отрасли, помогая врачам оказывать пациентам эффективную и результативную помощь.

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Двухпроекционная система Azurion

Программное обеспечение

Принадлежности для двухпроекционной системы Azurion

Компоненты и принадлежности

Области клинического применения

Минимально инвазивные процедуры

Интервенционная радиология

Четкая визуализация. Подбор оптимальной терапии

На сегодняшний день линейка уникальных решений Philips для интервенционной радиологии (IGT) включает передовые системы визуализации и программное обеспечение в сочетании со специализированными устройствами для диагностики и лечения, которые позволяют получить хорошие результаты даже в самых сложных случаях.

 

Что дальше? Больше значимых инноваций для проведения расширенного спектра интервенционных процедур, а также неизменная поддержка благодаря проверенным на практике технологиям, которые упрощают рабочие процессы, повышают качество медицинских услуг и сокращают расходы.

 

Вместе мы сможем изменить жизнь к лучшему.

Отзывы основных ведущих специалистов

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Д-р Карлос Э. Руис (Carlos E. Ruiz)

Доктор наук, заведующий отделением структурных болезней сердца и врожденных пороков сердца, Медицинский центр Hackensack University Medical Center

Интервенционная радиология — отзывы клиентов

Отзывы клиентов

Врачи рассказывают о том, как инновационные решения Philips для интервенционной радиологии эффективно помогают в диагностике и лечении пациентов.

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Профессор Шпелле (Spelle)

Интервенционный рентгенолог, заведующий центром изучения сосудистых структур головного мозга NEURI, больница Hôpital Bicêtre AP-HP, Париж, Франция

Отзывы о решениях для интервенционной радиологии


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    Ангиографическая система Philips Azurion 7 B20/15

    Ангиографическая система Philips Azurion 7 B20/15  

    Система Azurion компании Philips позволяет быстро и уверенно выполнять широкий спектр стандартных и сложных нейрорадологических интервенционных процедур благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем и специальной комбинации детекторов 20 и 15 дюймов для улучшенной визуализации в 2 проекциях. Расширенные возможности, интегрированные вместе с инновационной геометрией системы, поддерживают улучшенный рабочий процесс, помогая оптимизировать работу операционной и обеспечить превосходное качество ухода за пациентами.

    NCVD016
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    Проводник с датчиком давления Philips OmniWire

    Проводник с датчиком давления Philips OmniWire  

    OmniWire совмещает в себе уникальную конструкцию с жёстким сердечником и подтвержденную прогностическую эффективность FFR и iFR, а также возможность ко-регистрации данных, что облегчает использование коронарной физиологии в сложных случаях¹,²,³. Новый нитиноловый сердечник дистальной части повышает прочность и восстановление формы. Уникальный жёсткий сердечник улучшает крутящий момент и способность к проталкиванию. Встроенные токопроводящие ленты повышают надежность сигнала.

    IGTDOMNIWIRE
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    Платформа для интервенционных вмешательств Philips IntraSight

    Платформа для интервенционных вмешательств Philips IntraSight  

    IntraSight объединяет в себе современные инструменты визуализации, физиологии и ко-регистрации*. Программное обеспечение системы создано для четкой идентификации заболеваний коронарных и периферических сосудов, а также для оптимизации планов лечения. IntraSight работает на современной, масштабируемой платформе, дающей возможность внедрять новые инструменты и инновации по мере их появления в будущем.

    IGTDINTRSGHT
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    Решение Philips SmartCT

    Решение Philips SmartCT  

    Решение SmartCT предоставляет пользователям наших инновационных 3D-инструментов для интервенционных процедур возможность эффективного контроля, предназначенного для устранения препятствий при получении 3D-изображений в рентгеноперационной. Оно упрощает получение 3D-изображений, позволяя всем клиническим пользователям легко выполнять 3D-визуализацию, независимо от их опыта [1]. После получения 3D-изображения автоматически отображаются в течение нескольких секунд на модуле сенсорного экрана в соответствующем режиме визуализации. На том же сенсорном экране пользователь может легко управлять инструментами 3D-визуализации и измерения и взаимодействовать с ними.

    NCVC846
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    Приложение Dynamic Coronary Roadmap

    Приложение Dynamic Coronary Roadmap  

    Автоматическая система контроля навигации в режиме реального времени, предназначенная для повышения эффективности при чрескожных коронарных вмешательствах (ЧКВ) любой сложности без изменения применяемого стандартного рабочего процесса.

    DCR01
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    Philips Interventional Hemodynamic system с модулем IntelliVue x3

    Philips Interventional Hemodynamic system с модулем IntelliVue x3  

    Медицинским учреждениям крайне необходимо повышение 'эффективности и клинических результатов, чтобы удовлетворить растущую потребность в проведении интервенций. Для дальнейшей оптимизации рабочего процесса в рентгеноперационной компания Philips представляет систему мониторинга параметров гемодинамики (система Hemo), которая позволяет проводить расширенные измерения параметров гемодинамики в лаборатории катетеризации. Эта уникальная комбинация, интегрированная с ведущим на рынке монитором пациента IntelliVue X3, обеспечивает непрерывный мониторинг пациента в рентгеноперационной

    722463
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Помощь двухпроекционной системы Azurion

Инновационная система поможет выполнить даже самые сложные процедуры

Поддерживая тесное сотрудничество с ведущими специалистами в области здравоохранения, мы непрерывно совершенствуем систему Azurion Philips, чтобы вы могли со всей уверенностью выполнять широкий спектр стандартных и сложных интервенционных процедур сегодня и в будущем.

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Инструменты двухпроекционной системы Azurion

Интервенционные инструменты, разработанные для современной рентгеноперационной с учетом требований завтрашнего дня

Платформа приложений Philips для интервенционных исследований — IntraSight — комплексный набор проверенных на практике инструментов визуализации4,5, мониторинга физиологических параметров1,2,3 и совмещения данных6,7,8 на современной безопасной платформе. Эти лучшие в своем классе интервенционные инструменты позволяют расширить возможности применения ангиографии и получить полный обзор целевого сосуда, чтобы быстро принимать обоснованные клинические решения и подбирать оптимальную тактику лечения.

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Direct to Angio, четвертое поколение

Первый в мире проводник с датчиком давления, оснащенный жестким сердечником9

Проводник с датчиком давления Philips OmniWire имеет совершенно новую, удобную в эксплуатации конструкцию и единственный среди аналогов сочетает в себе уверенную производительность, надежные результаты iFR и ко-регистрацию с iFR. Это позволяет получить максимальную выгоду от оценки физиологических показателей на протяжении всей процедуры1,2,10.

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Технологии и инновации

  • Azurion со штативом FlexArm
    Azurion со штативом FlexArm

    Потолочная система cо штативом FlexArm обеспечивает полную гибкость визуализации для разных типов процедур и удобство позиционирования медицинской команды.

  • Доказательная база iFR
    Доказательная база iFR

    Опираясь на клинически подтвержденные результаты лечения пациентов в рамках крупнейших исследований в области контроля физиологических показателей, вы узнаете, как iFR снижает затраты, время процедуры и дискомфорт пациента.

  • Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ)
    Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ)

    Внутрисосудистое ультразвуковое исследование iVUS (ВСУЗИ) технология визуализации с использованием катетера для визуализации пораженных артерий изнутри

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Медицинские устройства компании Philips следует использовать только врачам и медицинским бригадам, обученным проведению инвазивных процедур, включая обучение по применению данного устройства.

Компания Philips оставляет за собой право вносить изменения в спецификации продукта без предварительного уведомления.

Доступность продукта зависит от разрешения регулирующих органов страны. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным торговым представителем, чтобы проверить доступность в вашей стране.

Всегда внимательно читайте сведения на этикетке и следуйте указаниям по применению.

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You are about to visit a Philips global content page

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