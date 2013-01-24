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Во всем мире системы здравоохранения и медицинские учреждения сталкиваются с одной и той же задачей: как обеспечить высокое качество медицинской помощи при сокращении бюджета.
Мы создали семейство Efficia специально для того, чтобы открыть медицинским учреждениям доступ к высококачественным технологиям и оборудованию по доступной цене.
Эффективная и проверенная на практике продукция Efficia позволяет воспользоваться высокими технологиями и качеством оборудования Philips. Вместе с вами мы стремимся помочь людям во всем мире получить доступ к той медицинской помощи, в которой они нуждаются.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю