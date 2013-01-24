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Что это значит?
Final CEE consent
Expected Hospitalization stats

Во всем мире системы здравоохранения и медицинские учреждения сталкиваются с одной и той же задачей: как обеспечить высокое качество медицинской помощи при сокращении бюджета.

 

Мы создали семейство Efficia специально для того, чтобы открыть медицинским учреждениям доступ к высококачественным технологиям и оборудованию по доступной цене.

 

Эффективная и проверенная на практике продукция Efficia позволяет воспользоваться высокими технологиями и качеством оборудования Philips. Вместе с вами мы стремимся помочь людям во всем мире получить доступ к той медицинской помощи, в которой они нуждаются.

 

Узнайте больше о продукции Efficia и следите за появлением новых решений.

По своей стоимости и качеству продукция Efficia соответствует уникальным требованиям ваших пациентов и отличается следующими характеристиками:

Функционал, сравнимый с тем, который реализован в уже существующих системах.
Быстрое обучение персонала благодаря простоте использования оборудования.
Низкая совокупная стоимость эксплуатации.
Возможность настройки функций в соответствии с вашими клиническими потребностями.
Многофункциональность и мобильность в условиях клиник.
Надежность и длительный срок службы.

«В процессе инновационного развития здравоохранения финансовые трудности не должны становиться преградой для получения доступа к наиболее эффективной медицинской помощи. Семейство продукции Efficia создано для того, чтобы медицинские учреждения могли использовать эффективные технологии Philips по доступной цене даже при тех бюджетных ограничениях, которые препятствовали этому раньше».

 

Карла Крайвет, руководитель направления мониторинга и ухода за пациентами компании Philips «Здравоохранение».

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Efficia CM

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю