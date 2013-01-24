Во всем мире системы здравоохранения и медицинские учреждения сталкиваются с одной и той же задачей: как обеспечить высокое качество медицинской помощи при сокращении бюджета.

Мы создали семейство Efficia специально для того, чтобы открыть медицинским учреждениям доступ к высококачественным технологиям и оборудованию по доступной цене.

Эффективная и проверенная на практике продукция Efficia позволяет воспользоваться высокими технологиями и качеством оборудования Philips. Вместе с вами мы стремимся помочь людям во всем мире получить доступ к той медицинской помощи, в которой они нуждаются.



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