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Авторизованные технические партнеры
В соответствии с сервисной политикой Philips на конкурсной основе сформирована группа Авторизованных Технических Партнеров, к которым Вы можете обратиться за проведением квалифицированных монтажей медицинского оборудования Филипс.
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Утилизация медицинской техники
Утилизация медицинской техники - важный процесс, направленный на экономию ресурсов планеты. Утилизация помогает снизить общее количество отходов, возникающих при уничтожении системы, а также получить большее количество сырых материалов, которые можно будет повторно использовать в производстве.
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