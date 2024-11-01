Обучающие ресурсы Philips для медицинских специалистов

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В этом разделе
Обучение и тренинги
Philips проводит вебинары, онлайн-курсы и научно-практические мероприятия для врачей различных специализаций. Изучайте современные технологии ультразвуковой диагностики, лучевой диагностики, анестезиологии-реаниматологии и интервенционной хирургии. Доступны записи прошедших вебинаров и библиотека видеоматериалов.
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Интервенционная хирургия
Образовательные программы, вебинары и практические тренинги по интервенционной хирургии от ведущих экспертов. Обучающие материалы по эндоваскулярному лечению, рентгенохирургии, нейроинтервенциям и структурным заболеваниям сердца. Доступ к актуальным методикам и передовым технологиям для врачей и специалистов.
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Образовательные ресурсы и публикации Philips для медицинских специалистов
Статьи FieldStrength по МРТ. В журнале FieldStrength публикуются статьи с описанием новейших тенденций и аналитики, передовых методов в области МРТ, клинических примеров, полезных рекомендаций и пр., написанные пользователями МР-томографов Philips для таких же пользователей.
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