Эрдоган Туна занимает должность генерального директора радиологического центра Bay-Tuna. «Наша цель — оказывать услуги с непревзойденным качеством на основе универсальных стандартов, выполняя при этом клинически сложные исследования. Наш МР-томограф Multiva обеспечивает высокую производительность и позволяет уверенно ставить диагнозы на основе широкого спектра методов визуализации. Это отвечает девизу нашего учреждения «высококачественные радиологические исследования», — говорит г-н Туна. —
“Томограф Multiva позволяет сканировать большое число пациентов за короткое время, что упрощает адаптацию к действующей системе здравоохранения, которая с каждым днем все сильнее ограничивает возврат инвестиций”.
“В среднем мы сканируем около 80 пациентов в день, но в некоторые дни число пациентов превышает 100. Томограф используется 7 дней в неделю и работает по 20 часов в сутки в будние дни и по 8 часов в сутки в выходные дни, — говорит г-н Туна. —
“Чтобы свести смены катушек к минимуму, мы планируем проведение исследований аналогичных анатомических областей, например головы и позвоночника, друг за другом. Томограф Multiva в этом нам существенно помогает, поскольку катушки не требуется часто менять. Более того, благодаря технологии параллельной визуализации, 16-канальной катушке для головы, позвоночника и туловища и 8-канальной катушке для опорно-двигательного аппарата мы можем добиться отличного качества изображений. Таким образом сканер Multiva помогает нам повысить как качество изображения, так и производительность”.
“Неврологические исследования, такие как визуализация головного мозга и позвоночника, занимают самую большую часть в наших МР-исследованиях, второе место занимает опорно-двигательный аппарат. Как правило, мы используем простые базовые протоколы визуализации. Но иногда, если это необходимо, для проблемных случаев мы применяем специализированные технологии.
“Когда мы принимали решение о приобретении новой системы МРТ, учитывались как наши текущие потребности, так и дальнейшие перспективы. Хорошее качество изображений очень важно для нас, поскольку благодаря этому мы можем удовлетворить потребности наших врачей и радиологов. Нам также необходимо ежедневно сканировать очень большое число пациентов, — говорит г-н Туна. —
“Маркетинговые предложения и чувство уверенности, которое вселили в нас представители компании Philips, склонили чашу весов в пользу системы Multiva. Мы исключили другие варианты по причине либо их стоимости, либо производительности. Сканер Multiva представляет собой компактную систему, которая также предоставляет нам доступ к новым технологиям и возможность непрерывного обновления системы”.
“Эффективность является еще одним важным преимуществом системы Multiva. Используя временные интервалы продолжительностью всего 10 минут, система Multiva обеспечивает превосходное соотношение затрат и производительности, — говорит г-н Туна. —
“Благодаря простой в освоении и эксплуатации системе Multiva мы оптимизировали наш рабочий процесс. Наши операторы отмечают малый вес РЧ-катушек и то, что их не нужно часто менять. Пользовательский интерфейс прост в использовании. Все эти особенности позволяют нам сканировать большое число пациентов. Например, РЧ-катушки для опорно-двигательного аппарата могут использоваться взаимозаменяемо, а благодаря удобному пользовательскому интерфейсу число ошибок, таких, например, как при выборе элемента катушки, значительно снизилось, поскольку система делает это автоматически”.
“Самое важное, что система Multiva отвечает нашим клиническим потребностям в визуализации, — говорит г-н Туна. — Многие функции системы Multiva аналогичны функциям системы Ingenia. Даже в более сложных исследованиях, например брюшной полости и сердца, качество изображений и производительность системы Multiva превысили наши ожидания. Поэтому хирурги общего профиля и лечащие врачи из терапевтического отделения нашей больницы предпочитают направлять пациентов к нам”.
Г-н Туна также решил ряд административных задач в больнице. «Поскольку мы используем модель распределения доходов, производительность работы очень важна для нас, — объясняет он. — Помимо прочего, мы также работаем в сфере государственного здравоохранения, и качество нашей деятельности контролируется министерством здравоохранения, поэтому для нас также важно качество изображений.”
“В больнице в настоящее время обследуется больше пациентов, чем раньше, когда визуализация выполнялась сторонними учреждениями. Когда визуализация выполнялась сторонним учреждением, спрос на нее был ограничен. Но теперь мы являемся частью больницы, и сотрудники нашего радиологического центра отмечают повышенную степень удовлетворенности пациентов, что привело к увеличению числа обращений.”
“Кроме того, мы работаем в конкурентной среде, — добавляет он, — но мы выполняем все запросы на исследования, исходящие из нашего региона. Из-за такой высокой конкуренции и необходимости снижать цены нам приходится сокращать свой бюджет.”
Благодаря системе Multiva эти проблемы были решены. “Поскольку система Multiva проста в использовании и не требует частой смены РЧ-катушек, нам удалось уменьшить продолжительность наших временных интервалов. Наши диагностические изображения быстрее поступают в клинику, при этом мы можем сканировать больше пациентов. Благодаря быстрому сканированию нам удалось улучшить удовлетворенность наших пациентов, а наши сотрудники стали более мотивированными.”
“В целом, система Multiva обеспечивает все, что нам нужно с точки зрения текущих потребностей пациентов и даже их потенциальных потребностей, — говорит г-н Туна. — Она позволяет сканировать большое число пациентов и получать изображения разнообразных анатомических областей в различных условиях.”
“Наша цель — обеспечивать высокое качество на основе универсальных стандартов, выполняя при этом клинически сложные исследования. Наш сканер Multiva обеспечивает высокую производительность, сокращает время визуализации и позволяет уверенно ставить диагнозы в широком диапазоне случаев.”
“Это отличный многофункциональный сканер, который удовлетворяет всем требованиям нашей больницы к МРТ», — резюмировал г-н Туна.
Результаты упомянутых в примерах исследований не могут использоваться для прогнозирования результатов, полученных в других примерах. Результаты, полученные в других примерах, могут отличаться.
Результаты, полученные в данном медицинском учреждении, не обязательно типичны для других медицинских учреждений.
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