Черепно-мозговые травмы (ЧМТ) являются наиболее распространенным видом травм и одной из главных причин инвалидизации. При этом порядка 80 процентов случаев приходится на легкую травму. Согласно мировой статистике ежегодно сотрясение головного мозга получают около 600 человек из 100000, и только половина получает своевременную терапию. В 10-25% случаев, посттравматические симптомы остаются на протяжении полугода и более после получения травмы, существенно снижая качество жизни таких пациентов. В подавляющем большинстве случаев на рутинных КТ и МРТ изображениях не выявляются структурные изменения. Однако это не исключает возникновения каскада микроструктурных и метаболических нарушений. Научная работа НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии (г. Москва) уже давно направлена на изучение этих изменений у пациентов c травмами головного мозга различной степени. В рамках научного сотрудничества с Philips коллективу отделения лучевой диагностики под руководством заслуженного врача России, и деятеля науки, России профессора, д.м.н. Ахадова Т.А. удалось впервые выявить ряд изменений метаболизма в белом веществе головного мозга на 1-3 сутки после сотрясения головного мозга. Исследование проводилось с использованием МР томографа Philips Achieva dStream c напряженностью поля 3 Тл и приемной головной 32 канальной катушки dStream. Для определения концентраций девяти участников метаболизма были использованы нестандартные методики МР спетроскопии (импульсные последовательности MEGA-PRESS, TE-averaged PRESS), позволяющие сущесвенно расширить количество метаболитов.





Впервые показано что в белом веществе после сотрясения головного мозга снижается не N-ацетил аспартат (NAA), как считалось ранее, а N-ацетил аспартил глутамат (NAAG). В связи с этим авторы статьи указывают на необходимость разделения сигналов NAAG и NAA при исследованиях метаболических изменений белого вещества головного мозга и при других патологиях (Болезнь Альцгеймера, шизофрения, ишемические поражения и др.) NAAG – является наиболее распространенным нейропептидом в центральной нервной системе человека. Воздействие NAAG на глутаматные рецепторы, может тормозить процесс эксайтотоксичности, оказывая тем самым нейропротекторную функцию. Помимо этого, NAAG осуществляет контроль притока крови, к различным областям головного мозга, повышение которого может использоваться для обеспечения нейронов высокоэнергетическими соединениями, осуществляя тем самым нейрореперативную функцию. Авторы считают, что такие исследования крайне важны для понимания метаболических механизмов и дальнейшей разработки эффективных тактик терапии, а МР спектроскопия может использоваться в качестве неинвазивной методики контроля эффективности терапии.