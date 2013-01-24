Программа SmartPath для поддержки dStream Модернизация системы МРТ

Прямой путь к цифровой широкополосной МРТ: благодаря широкополосной цифровой архитектуре dStream владельцы систем Ingenia могут улучшить качество изображений, расширить клинические возможности и сделать рабочий процесс более эффективным. Модернизация до технологии dStream в рамках программы SmartPath открывает широкие возможности без необходимости в установке новой системы.