Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Программа SmartPath Модернизация системы МРТ

Программа SmartPath для поддержки dStream

Модернизация системы МРТ

Прямой путь к цифровой широкополосной МРТ: благодаря широкополосной цифровой архитектуре dStream владельцы систем Ingenia могут улучшить качество изображений, расширить клинические возможности и сделать рабочий процесс более эффективным. Модернизация до технологии dStream в рамках программы SmartPath открывает широкие возможности без необходимости в установке новой системы.

Свяжитесь с нами

Галерея

Особенности
Процесс преобразования

Программа SmartPath

Модернизация до технологии dStream в рамках программы SmartPath — это экономичный путь к цифровой широкополосной МРТ, продлевающий срок службы системы. Такой подход позволяет обеспечить функциональность нового томографа при значительно меньших затратах. Проектировать новое отделение МРТ не требуется. В ходе модернизации сам магнит может оставаться в процедурной, поэтому обычный порядок работы в медицинском учреждении не изменится.
Технология dStream

Технология dStream

Технология dStream позволяет одновременно получать информацию и быстро формировать качественные цифровые изображения.
Платформа iPatient

Платформа iPatient

При исследовании платформа iPatient помогает учитывать различия в поведении, состоянии, анатомии и физиологии пациентов, что способствует эффективности и точности получения данных.
Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение их ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью эффективных клинических приложений, доступных практически из любой точки.
Отличное качество изображений

Отличное качество изображений

Высокотехнологичные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают организовать клиническую работу, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую эффективность.
Передовые решения для диагностики

Передовые средства МРТ

Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения системы Ingenia расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2009/04509 Томограф магнитно-резонансный Achieva с принадлежностями

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю