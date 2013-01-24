Перегрузка железом – состояние, обусловленное избыточным накоплением железа в организме и возникающее на фоне наследственного, а также приобретенного гемохроматоза, вследствие регулярных гемотрансфузий. Перегрузка железом является одним из факторов риска развития сердечной недостаточности из-за отложения железа в сердце.

Сердечная недостаточность, вызванная избыточным накоплением железа в сердце, является ведущей причиной преждевременной смерти пациентов, получающих хронические переливания крови. Таким образом, пациентам из группы риска необходим постоянный мониторинг содержания железа в организме для определения степени перегрузки железом миокарда на ранней стадии, чтобы улучшить результат лечения и увеличить продолжительность жизни данных пациентов.





В настоящее время МРТ является золотым стандартом в диагностике избыточного накопления железа в органах и тканях. Для этого чаще остальных используются последовательности мульти градиентного эха с последующим построением T2* карт. На значения величин Т2* влияет присутствие пара- и ферромагнитных частиц. Возможность картирования полученных величин Т2* дает возможность количественной оценки содержания железа. Основной проблемой получения таких карт миокарда являются артефакты движения, для уменьшения которых согласно стандартному протоколу используются последовательности с задержкой дыхания, что в свою очередь является почти невозможной задачей для тяжелых больных и пациентов детского возраста.





В своей недавней совместной работе с Philips научно-исследовательский коллектив отдела лучевой диагностики Национального Медицинского Исследовательского Центра Детской Гематологии, Онкологии, Иммунологии им. Дмитрия Рогачева под руководством к.м.н. Терещенко Г.В. показал возможность достоверной количественной оценки состояния миокарда у маленьких пациентов в условиях проведения исследования на свободном дыхании. Полученный протокол сканирования не только позволяет улучшить качество изображения и существенно снизить количество повторных сканирований, но и решает главную важную задачу – существенно повысить комфорт проведения такого важного исследования, а также сделать его возможным для детей 4-5 лет.