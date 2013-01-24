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Научно-клинические исследования

T2* картирование миокарда для оценки содержания железа на свободном дыхании на 3Т томографе

Это комфортная неинвазивная оценка перегрузки железом в миокарде у детей

В настоящее время возможности современных МР томографов и программ сканирования максимально приближены к зоне комфортной, неинвазивной диагностики, что особенно актуально в педиатрической практике. Не вызывает сомнений, что магнитно-резонансная томография переживает времена интенсивного развития методик количественной оценки. Этот подход возможен только в условиях междисциплинарной работы. В результате в практику входит неинвазиваная диагностика с возможностью количественной оценки, что по сути является заменой биопсии. А при исследовании миокарда позволяет прижизненно оценить степень перегрузки железом сердечной мышцы".

Терещенко Г.В.

Перегрузка железом – состояние, обусловленное избыточным накоплением железа в организме и возникающее на фоне наследственного, а также приобретенного гемохроматоза, вследствие регулярных гемотрансфузий. Перегрузка железом является одним из факторов риска развития сердечной недостаточности из-за отложения железа в сердце. 

Сердечная недостаточность, вызванная избыточным накоплением железа в сердце, является ведущей причиной преждевременной смерти пациентов, получающих хронические переливания крови. Таким образом, пациентам из группы риска необходим постоянный мониторинг содержания железа в организме для определения степени перегрузки железом миокарда на ранней стадии, чтобы улучшить результат лечения и увеличить продолжительность жизни данных пациентов.

В настоящее время МРТ является золотым стандартом в диагностике избыточного накопления железа в органах и тканях. Для этого чаще остальных используются последовательности мульти градиентного эха с последующим построением T2* карт. На значения величин Т2* влияет присутствие пара- и ферромагнитных частиц. Возможность картирования полученных величин Т2* дает возможность количественной оценки содержания железа. Основной проблемой получения таких карт миокарда являются артефакты движения, для уменьшения которых согласно стандартному протоколу используются последовательности с задержкой дыхания, что в свою очередь является почти невозможной задачей для тяжелых больных и пациентов детского возраста.

В своей недавней совместной работе с Philips научно-исследовательский коллектив отдела лучевой диагностики Национального Медицинского Исследовательского Центра Детской Гематологии, Онкологии, Иммунологии им. Дмитрия Рогачева под руководством к.м.н. Терещенко Г.В. показал возможность достоверной количественной оценки состояния миокарда у маленьких пациентов в условиях проведения исследования на свободном дыхании. Полученный протокол сканирования не только позволяет улучшить качество изображения и существенно снизить количество повторных сканирований, но и решает главную важную задачу – существенно повысить комфорт проведения такого важного исследования, а также сделать его возможным для детей 4-5 лет. 

E. E. Nazarova1*, G. V. Tereshchenko1, D. A. Kupriyanov1,2, N. S. Smetanina1,3 and G. A. Novichkova1 Free-breathing T2* mapping for MR myocardial iron assessment at 3 T European Radiology Experimental Nazarova et al. European Radiology Experimental (2020) 4:25 www.doi.org/10.1186/s41747-020-00156-3

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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