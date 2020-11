E. E. Nazarova1*, G. V. Tereshchenko1, D. A. Kupriyanov1,2, N. S. Smetanina1,3 and G. A. Novichkova1 Free-breathing T2* mapping for MR myocardial iron assessment at 3 T European Radiology Experimental Nazarova et al. European Radiology Experimental (2020) 4:25 www.doi.org/10.1186/s41747-020-00156-3