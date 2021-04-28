Во всем мире ишемическая болезнь сердца (ИБС) встречается в два раза чаще, чем любое другое сердечно-сосудистое заболевание. В результате вам приходится оказывать высококачественную помощь большому (и постоянно растущему) числу пациентов в условиях ограниченных ресурсов отделения.
Мы понимаем, с какими трудностями вы сталкиваетесь. Именно поэтому наши интегрированные решения дополняют друг друга, чтобы обеспечить надежные клинические результаты и объединенный рабочий процесс. Наши инструменты помогают повысить клиническую эффективность диагностики и лечения ИБС.
Компания Philips помогает вам гарантировать высокое качество лечения ИБС посредством значимых инноваций, которые дополняют друг друга и обеспечивают клиническую эффективность на каждом этапе лечения пациента.
Компания Philips предлагает клинически эффективные решения для улучшения клинических результатов у пациентов на всех этапах: от предварительной диагностики до лечения и последующего ухода.
Наши решения беспрепятственно взаимодействуют между собой для предоставления необходимых данных в нужное время — чтобы вы могли с уверенностью ставить диагноз, выбирать подходящее лечение для каждого пациента и эффективно выполнять инвазивные процедуры, обеспечивая при этом исключительное качество медицинского ухода.
ДИАГНОСТИКА
Быстрая и надежная диагностика
Наши решения предоставляют надежные, воспроизводимые диагностические данные, при этом сокращая время от начала исследования до получения результатов.
Объединяем наши с вами усилия для улучшения жизни ваших пациентов.
"Лучшее — для пациентов. Система Azurion играет в этом важную роль."
Д-р Александр Беккер
Главный врач, заведующий кардиологической лаборатории катетеризации, больница Robert Bosch Hospital, г. Штутгарт, Германия
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