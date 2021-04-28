Что если бы вы могли с большей уверенностью лечить пациентов с ИБС?





Во всем мире ишемическая болезнь сердца (ИБС) встречается в два раза чаще, чем любое другое сердечно-сосудистое заболевание. В результате вам приходится оказывать высококачественную помощь большому (и постоянно растущему) числу пациентов в условиях ограниченных ресурсов отделения.



Мы понимаем, с какими трудностями вы сталкиваетесь. Именно поэтому наши интегрированные решения дополняют друг друга, чтобы обеспечить надежные клинические результаты и объединенный рабочий процесс. Наши инструменты помогают повысить клиническую эффективность диагностики и лечения ИБС.

