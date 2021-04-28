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Кардиология

Клиническая эффективность для оказания более качественной помощи при лечении сердечных заболеваний

Откройте для себя сочетание быстрой, надежной диагностики и эффективного лечения для повышения вероятности лучших клинических результатов для ваших пациентов с ишемической болезнью сердца.

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    Что если бы вы могли с большей уверенностью лечить пациентов с ИБС?


    Во всем мире ишемическая болезнь сердца (ИБС) встречается в два раза чаще, чем любое другое сердечно-сосудистое заболевание. В результате вам приходится оказывать высококачественную помощь большому (и постоянно растущему) числу пациентов в условиях ограниченных ресурсов отделения.

    Мы понимаем, с какими трудностями вы сталкиваетесь. Именно поэтому наши интегрированные решения дополняют друг друга, чтобы обеспечить надежные клинические результаты и объединенный рабочий процесс. Наши инструменты помогают повысить клиническую эффективность диагностики и лечения ИБС.

    Кардиолог, выполняющий визуализацию, при работе с TOMTEC

    При проявлении у пациента симптомов ИБС наши решения дополняют друг друга для обеспечения быстрой и надежной диагностики.

    Врач, выполняющий оценку сердца в режиме 2D с помощью EPIQ CVXi

    В лаборатории рентгеноперационной при поступлении пациента врачам доступны эффективные и действенные процедуры благодаря оптимизированному рабочему процессу.

    Клиническая эффективность на каждом этапе лечения пациента


    Компания Philips помогает вам гарантировать высокое качество лечения ИБС посредством значимых инноваций, которые дополняют друг друга и обеспечивают клиническую эффективность на каждом этапе лечения пациента.

    Интегрированные решения на всех этапах лечения ИБС


    Компания Philips предлагает клинически эффективные решения для улучшения клинических результатов у пациентов на всех этапах: от предварительной диагностики до лечения и последующего ухода.

    Интегрированные решения на всех этапах лечения ИБС

    Интегрированный подход при диагностике и лечении ИБС


    Наши решения беспрепятственно взаимодействуют между собой для предоставления необходимых данных в нужное время — чтобы вы могли с уверенностью ставить диагноз, выбирать подходящее лечение для каждого пациента и эффективно выполнять инвазивные процедуры, обеспечивая при этом исключительное качество медицинского ухода.

    Клиническая эффективность на всех этапах лечения

    Неотложная медицинская помощь

    Диагностика

    Лечение

    Уход после стабилизации состояния

    Пациент попадает в больницу

    Визуализация и анализ для постановки диагноза

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    Выполнение инвазивной процедуры

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    Наблюдение за выздоровлением пациента

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    Интервенционный кардиолог при просмотре клинических изображений
    Быстрая и надежная диагностика

    ДИАГНОСТИКА

    Быстрая и надежная диагностика

    Наши решения предоставляют надежные, воспроизводимые диагностические данные, при этом сокращая время от начала исследования до получения результатов.

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    Интервенционная кардиологическая процедура при ишемической болезни сердца
    Эффективное и оперативное лечение

    ЛЕЧЕНИЕ

    Эффективное и оперативное лечение

    Наши решения дополняют друг друга, предоставляя исчерпывающие и своевременные клинические данные, которые способствуют оказанию более качественной помощи пациенту, оптимизации планирования лечения и сокращению затрачиваемого времени.

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    Вместе мы сможем достигнуть большего


    Объединяем наши с вами усилия для улучшения жизни ваших пациентов.

    Лучшее — для пациентов
    "Лучшее — для пациентов. Система Azurion играет в этом важную роль."

    Д-р Александр Беккер

    Главный врач, заведующий кардиологической лаборатории катетеризации, больница Robert Bosch Hospital, г. Штутгарт, Германия

    Готовы узнать, как наши решения при ИБС помогут вам повысить клиническую эффективность?

    Свяжитесь с нами

    Дополнительные материалы

    Интервенционные кардиологи при просмотре клинических изображений

    Линейка продуктов для исследований сердца


    Узнайте, как компания Philips может помочь вам оказывать более качественную помощь в сфере кардиологии с повышенной эффективностью благодаря интеграции средств визуализации, устройств, ПО, услуг и информационных решений.

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    Лечение структурных болезней сердца в лаборатории, оборудованной системой Azurion

    Лечение структурных болезней сердца


    Узнайте больше о подходе компании Philips к достижению эффективности и надежности процедур для лечения структурных болезней сердца.

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