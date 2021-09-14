Для все большего числа пациентов с ИБС выбирается минимально инвазивное лечение, однако в этом случае оптимальному планированию лечения препятствует тот факт, что для коронарной ангиографии в режиме 2D существуют ограничения по обнаружению и оценке коронарного стеноза. Данные, получаемые до и во время процедуры, не объединяются согласованно и надлежащим образом, что увеличивает время лечения и усложняет его планирование. Разработанные нами решения для кардиологических исследований устраняют эти проблемы, чтобы вы могли реализовать преимущества клинической эффективности в своей рентгеноперационной:
Ангиография, iFR, ВСУЗИ и мониторинг гемодинамических параметров, а также предварительное планирование кардиологических интервенций и экспертные приложения интегрированы в единый интерфейс ангиографической системы, что обеспечивает просмотр, управление и настройку конфигурации на мониторе с помощью одного контроллера у стола или из пультовой.
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Наши решения при ИБС отвечают вашим потребностям: от диагностики до интервенционного лечения.
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