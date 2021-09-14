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Кардиология | Ишемическая болезнь сердца
Интервенционная кардиологическая процедура при ишемической болезни сердца

Лечение

Эффективное и оперативное лечение при ИБС

Что если бы у вас был доступ к исчерпывающим клиническим данным, повышающим уверенность при выборе лечения, и при этом вы могли бы сократить время выполнения процедуры?

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Возможность проведения минимально инвазивных процедур для пациентов с более сложными случаями


Для все большего числа пациентов с ИБС выбирается минимально инвазивное лечение, однако в этом случае оптимальному планированию лечения препятствует тот факт, что для коронарной ангиографии в режиме 2D существуют ограничения по обнаружению и оценке коронарного стеноза. Данные, получаемые до и во время процедуры, не объединяются согласованно и надлежащим образом, что увеличивает время лечения и усложняет его планирование. Разработанные нами решения для кардиологических исследований устраняют эти проблемы, чтобы вы могли реализовать преимущества клинической эффективности в своей рентгеноперационной:

Врач-клиницист использует приложение Philips Coronary Roadmap для инвазивного лечения ИБС

Более качественная медицинская помощь за счет исчерпывающих и своевременных клинических данных

Усовершенствованный мониторинг пациента с Philips Intellivue

Оптимальное планирование и контроль процедуры с использованием усовершенствованных технологий

Интервенционные кардиологи используют Philips IntraSight

Сокращение времени лечения за счет интегрированных систем, устройств и информационных решений

Как наши решения дополняют друг друга


Ангиография, iFR, ВСУЗИ и мониторинг гемодинамических параметров, а также предварительное планирование кардиологических интервенций и экспертные приложения интегрированы в единый интерфейс ангиографической системы, что обеспечивает просмотр, управление и настройку конфигурации на мониторе с помощью одного контроллера у стола или из пультовой.

Клиническая эффективность при лечении ИБС
    • Лечение ИБС, всплывающий элемент, ВСУЗИ

      Внутрисосудистое ультразвуковое исследование — ВСУЗИ


      Получайте более четкую картину и повышайте вероятность благоприятного исхода для пациента за счет обоснованного планирования до установки стента и оптимизации процесса после его установки. Сопоставьте трехмерную анатомию сосудов с ангиограммой*, чтобы точно локализовать область поражения.

      *Доступно при использовании IntraSight 7 и SyncVision

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    • Лечение ИБС, OmniWire

      OmniWire
      Проводник с датчиком давления

      Проводник OmniWire сочетает в себе уникальную безотказную конструкцию с твердотельным сердечником и надежные результаты iFR с возможностью совмещения данных iFR, что упрощает измерение физиологических параметров в сложных случаях¹,²,³. Новый дистальный сердечник из нитинола отличается усиленной прочностью и способностью восстанавливать форму. Уникальный твердотельный сердечник упрощает вращение и проталкивание проводника при его проведении. Встроенные проводящие полосы повышают надежность сигнала.

      * Обратите внимание, что данный продукт может быть недоступен в вашей стране. По вопросам доступности обращайтесь в региональное торговое представительство. 

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    • Лечение ИБС, всплывающий элемент, Azurion

      Система терапии под визуальным контролем — Azurion


      Система Azurion позволяет принимать на одного пациента в день больше за счет сокращения времени процедуры на 17%* благодаря оптимизированным вариантам рабочего процесса при проведении инвазивных процедур и в клиническом программном обеспечении.

      *Сокращение времени процедуры на 17% с возможностью приема на одного пациента в день больше благодаря оптимизированным вариантам рабочего процесса при проведении терапии под визуальным контролем и в клиническом программном обеспечении (Azurion — Исследование системы Philips Azurion путем моделирования, выполненное в 2016 году — 12NC 452299123041 — февр. 2017 г.). Результаты варьируются в зависимости от учреждения, в котором они были получены, и могут не соответствовать результатам, получаемым в других учреждениях.

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    • Лечение ИБС, всплывающий элемент, IntraSight

      Рабочая станция с приложениями для интервенционных исследований — IntraSight


      Более исчерпывающие клинические данные и беспрепятственная интеграция iFR/ФРК, ВСУЗИ и инструментов совмещения, что повышает вероятность благоприятного исхода для пациента.

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    • Dynamic Coronary Roadmap

      Четкое изображение, уверенный контроль навигации — Dynamic Coronary Roadmap


      Автоматическая система контроля навигации в режиме реального времени, предназначенная для повышения эффективности при сложных чрескожных коронарных вмешательствах (ЧКВ) без изменения применяемого стандартного рабочего процесса.

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    • Модуль сенсорного экрана Pro

      Модуль сенсорного экрана Pro


      Модуль сенсорного экрана для интуитивного управления прямо у стола. Беспрепятственно управляйте совместимыми приложениями, находясь в пределах стерильного поля у стола, с помощью усовершенствованного модуля сенсорного экрана Pro. Получите возможность выполнять измерения физиологических параметров, измерения при проведении ВСУЗИ и гемодинамические измерения, используйте интервенционные инструменты и все параметры визуализации — чтобы действовать быстро и решительно. Возможность управления этими приложениями в кабинете для исследований экономит время, позволяет избежать нагромождения оборудования и помогает врачу сосредоточиться на пациенте.

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    • Лечение ИБС, всплывающий элемент, гемодинамическая система

      Система интервенционного гемодинамического мониторинга параметров с монитором IntelliVue X3


      Усовершенствованные измерения гемодинамических параметров в лаборатории катетеризации. Интеграция с монитором пациента Philips IntelliVue X3 для обеспечения непрерывного мониторинга пациента до, во время и после процедуры.

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    • Лечение ИБС, всплывающий элемент, RightFit

      Индивидуальные сервисные соглашения RightFit. Гибкие договоры, изменяющиеся в соответствии с динамичными потребностями бизнеса

      Наши сервисные соглашения RightFit разработаны таким образом, чтобы системы визуализации и мониторинга пациентов, а также ультразвуковые устройства использовались с максимальной эффективностью и при этом обслуживались специалистами, которые знают все их особенности. Заключить соглашение RightFit можно в момент покупки оборудования или в любое время после его приобретения; соглашения предназначены для оказания поддержки, необходимой вам для достижения клинических, операционных и финансовых целей.

      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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    • Лечение ИБС, всплывающий элемент, Xper IM

      Решение для рабочего процесса при сердечно-сосудистых заболеваниях — Xper Information Management (Xper IM)


      Оптимизация рабочего процесса за счет интеграции клинических систем и административных функций.

      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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    • Eagle Eye Platinum

      Eagle Eye Platinum
      Цифровой катетер для ВСУЗИ

      Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum — это выбор №1 врачей для внутрисосудистой визуализации (в США)*. Этот уникальный катетер для внутрисосудистой визуализации с функцией быстрого подключения по принципу «plug-and-play» разработан для удобства использования и упрощения его доставки к цели. Катетер отличается мягким сужающимся кончиком, гидрофильным покрытием GlyDx для улучшения скольжения, системой доставки c быстрой сменой проводника (Rx) для облегчения проталкивания, тремя рентгеноконтрастными маркерами и возможностью использования с системами IntraSight и SyncVision для совмещения с ангиографическими изображениями.
      * Обратите внимание, что данный продукт может быть недоступен в вашей стране. По вопросам доступности обращайтесь в региональное торговое представительство.

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    • Лечение ИБС, IntelliSpace Cardiovascular

      Управление данными и изображениями сердца и сосудов — IntelliSpace Cardiovascular


      Разрозненные клинические данные из нескольких источников затрудняют процесс принятия решений. Система IntelliSpace Cardiovascular доступна в любое время и практически в любом месте* и при этом позволяет оптимизировать рабочие процессы при работе с сердечно-сосудистой системой, помогает преобразовать клинические данные в четкий план действий и способствует тесному сотрудничеству в вашем кардиологическом отделении, а также повышению эффективности его работы.

      *Пользователь несет ответственность за соблюдение сетевых требований компании Philips (например, рабочие характеристики, VPN) для системы IntelliSpace Cardiovascular.

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    • Лечение ИБС, всплывающий элемент, iFR

      Измерение моментального резерва кровотока — iFR


      Ведущий физиологический индекс без гиперемии для измерения давления в диагностических и интервенционных процедурах, позволяющий повысить вероятность благоприятного исхода, сэкономить время и сделать исследование более комфортным для пациента. Показатель iFR измеряется с помощью OmniWire — первого в мире проводника с датчиком давления, оснащенного твердотельным сердечником; при этом значения напрямую совмещаются* с ангиограммой. Такой усовершенствованный контроль физиологических параметров помогает точно определить, какие участки сосуда приводят к ишемии и какую стратегию лечения следует выбрать.

      *Доступно при использовании IntraSight 7 и SyncVision

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    * Данные продукты могут быть недоступны в вашей стране. По вопросам доступности обращайтесь в региональное торговое представительство.

    Лечение ИБС

    * Данные продукты могут быть недоступны в вашей стране. По вопросам доступности обращайтесь в региональное торговое представительство.

    При наличии своевременного доступа к исчерпывающим клиническим данным вы можете составить уникальный план терапии и провести лечение каждого пациента максимально эффективно.
    Узнайте, как мы можем помочь вам в реализации вашего видения наилучшего лечения ишемической болезни сердца.

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    Клиническая эффективность на всех этапах лечения


    Наши решения при ИБС отвечают вашим потребностям: от диагностики до интервенционного лечения.

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    Клиническая эффективность на всех этапах лечения

    Неотложная медицинская помощь

    Диагностика

    Лечение

    Уход после стабилизации состояния

    Дополнительные материалы

    Кардиолог, выполняющий визуализацию с использованием Spectral CT для диагностики ИБС

    Быстрая и надежная диагностика при ишемической болезни сердца


    Что если бы вы могли оптимизировать процесс диагностики за счет быстрого доступа к полным диагностическим данным и сокращения времени исследования?

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    Интервенционные кардиологи при просмотре клинических изображений

    Линейка продуктов для исследований сердца


    Узнайте, как компания Philips может помочь вам оказывать более качественную кардиологическую помощь с повышенной эффективностью благодаря интеграции средств визуализации, устройств, ПО, услуг и информационных решений.

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    Литература


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    *Доступность продукта зависит от разрешения регулирующих органов страны. Для получения информации о доступности в вашей стране свяжитесь с региональным торговым представителем.

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