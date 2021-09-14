Система Azurion позволяет принимать на одного пациента в день больше за счет сокращения времени процедуры на 17%* благодаря оптимизированным вариантам рабочего процесса при проведении инвазивных процедур и в клиническом программном обеспечении.

*Сокращение времени процедуры на 17% с возможностью приема на одного пациента в день больше благодаря оптимизированным вариантам рабочего процесса при проведении терапии под визуальным контролем и в клиническом программном обеспечении (Azurion — Исследование системы Philips Azurion путем моделирования, выполненное в 2016 году — 12NC 452299123041 — февр. 2017 г.). Результаты варьируются в зависимости от учреждения, в котором они были получены, и могут не соответствовать результатам, получаемым в других учреждениях.