OmniWire

Проводник с датчиком давления



Проводник OmniWire сочетает в себе уникальную безотказную конструкцию с твердотельным сердечником и надежные результаты iFR с возможностью совмещения данных iFR, что упрощает измерение физиологических параметров в сложных случаях¹,²,³. Новый дистальный сердечник из нитинола отличается усиленной прочностью и способностью восстанавливать форму. Уникальный твердотельный сердечник упрощает вращение и проталкивание проводника при его проведении. Встроенные проводящие полосы повышают надежность сигнала.



* Обратите внимание, что данный продукт может быть недоступен в вашей стране. По вопросам доступности обращайтесь в региональное торговое представительство.



1. Davies JE, et al., Use of the Instantaneous Wave-free Ratio or Fractional Flow Reserve in PCI. N Engl J Med. 2017 May 11;376(19):1824-1834.

2. Gotberg M, et al., iFR-SWEDEHEART Investigators. Instantaneous Wave-free Ratio versus Fractional Flow Reserve to Guide PCI. N Engl J Med. 2017 May 11;376(19):1813-1823.

3. Comparisons to Verrata Plus. Data/report internally on file or internal company’s data on file. Verification Report, D000410086/A.