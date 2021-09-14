Новая система Philips Spectral CT 7500, разработанная для помощи при диагностике, обеспечивает быстрое выполнение кардиологических исследований и превосходную визуализацию коронарных сосудов, а также предоставляет слои спектральных данных для каждого исследования. Благодаря спектральному детектору система Spectral CT 7500 является единственной системой, которая одновременно и в том же месте собирает спектральные кардиологические данные для всех пациентов. Эта новейшая интеллектуальная система продемонстрировала ускорение процесса постановки диагноза на 34% [3], сокращение числа повторных процедур сканирования на 25% и уменьшение числа последующих сканирований на 30% [4] по сравнению со стандартной КТ. Полностью интегрированный рабочий процесс экономит время и позволяет системе проводить спектральное сканирование грудной клетки.

[3] Andersen, MB, Ebbesen, D, Thygesen, J, et al. impact of spectral body imaging in patients suspected for occult cancer: a prospective study of 503 patients. Eur Radiol (2020). Результаты исследований из клинической практики не позволяют спрогнозировать результаты в других случаях. Результаты в других случаях могут отличаться. https://doi.org/10.1007/s00330-020-06878-7. [4] Анализ данных медицинского центра CARTI Cancer Center в г. Литтл-Рок, Арканзас, а также больницы University Hospital of Cleveland. Результаты исследований из клинической практики не позволяют спрогнозировать результаты в других случаях. Результаты в других случаях могут отличаться.