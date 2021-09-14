Около 40% всех пациентов, попадающих в рентгеноперационную, не имеют поражений коронарных артерий. Вам необходимо решение, которое поможет вам достигнуть лучшей стратификации рисков для пациентов, что позволит определять пациентов, которым требуется ЧКВ, не допускать дорогостоящих повторных исследований и при этом эффективно направлять пациентов на лечение.
Наши решения разработаны с учетом ваших потребностей:
Ультразвуковые исследования сердца и сосудов
Инструменты для выполнения ультразвуковых измерений и анализа легко интегрируются в кардиологическое рабочее пространство для составления отчетов и анализа данных, полученных разными методами.
Спектральная КТ
Интегрированные системы спектральной КТ и усовершенствованной визуализации создают несколько слоев данных за одно сканирование с малой дозой облучения и обеспечивают беспрепятственный доступ как для специалистов лаборатории катетеризации, так и для врачей-клиницистов.
Наши решения при ИБС отвечают вашим потребностям: от диагностики до интервенционного лечения.
Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве
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