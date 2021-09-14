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Кардиология | Ишемическая болезнь сердца
Интервенционный кардиолог при просмотре клинических изображений

Диагностика

Быстрая и надежная диагностика при ИБС

Что если бы вы могли оптимизировать процесс диагностики за счет быстрого доступа к полным диагностическим данным и сокращения времени исследования?

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Постановка диагноза пациентам с ИБС


Около 40% всех пациентов, попадающих в рентгеноперационную, не имеют поражений коронарных артерий. Вам необходимо решение, которое поможет вам достигнуть лучшей стратификации рисков для пациентов, что позволит определять пациентов, которым требуется ЧКВ, не допускать дорогостоящих повторных исследований и при этом эффективно направлять пациентов на лечение.

Наши решения разработаны с учетом ваших потребностей:

Врач использует платформу расширенных аналитических данных Philips

Надежные, воспроизводимые диагностические данные

Интервенционные кардиологи в лаборатории катетеризации

Сокращение времени от начала исследования до получения результатов

Кардиологи обсуждают диагностику ишемической болезни сердца

Простой доступ к инструментам, изображениям и отчетам для диагностики разными методами

Как наши решения дополняют друг друга

Ультразвуковые исследования сердца и сосудов
Инструменты для выполнения ультразвуковых измерений и анализа легко интегрируются в кардиологическое рабочее пространство для составления отчетов и анализа данных, полученных разными методами.

Спектральная КТ
Интегрированные системы спектральной КТ и усовершенствованной визуализации создают несколько слоев данных за одно сканирование с малой дозой облучения и обеспечивают беспрепятственный доступ как для специалистов лаборатории катетеризации, так и для врачей-клиницистов.

Клиническая эффективность диагностики ИБС, интерактивный элемент
    • EPIQ CVx

      Ультразвуковые системы для кардиологических исследований — EPIQ CVx


      Расширенные возможности, включая автоматизированные приложения для оценки сердца в режиме 2D, а также надежные измерения объема правого желудочка и фракции выброса в режиме 3D, что способствует ускоренному выполнению исследований с точным результатом.

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    • IntelliSpace Cardio Vascular

      Управление данными и изображениями сердца и сосудов — IntelliSpace Cardiovascular


      Разрозненные клинические данные из нескольких источников затрудняют процесс принятия решений. Система IntelliSpace Cardiovascular доступна в любое время и практически в любом месте* и при этом позволяет оптимизировать рабочие процессы при работе с сердечно-сосудистой системой, помогает преобразовать клинические данные в четкий план действий и способствует тесному сотрудничеству в вашем кардиологическом отделении, а также повышению эффективности его работы.

      *Пользователь несет ответственность за соблюдение сетевых требований компании Philips (например, рабочие характеристики, VPN) для системы IntelliSpace Cardiovascular.

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    • Спектральная КТ

      Спектральная КТ


      Новая система Philips Spectral CT 7500, разработанная для помощи при диагностике, обеспечивает быстрое выполнение кардиологических исследований и превосходную визуализацию коронарных сосудов, а также предоставляет слои спектральных данных для каждого исследования. Благодаря спектральному детектору система Spectral CT 7500 является единственной системой, которая одновременно и в том же месте собирает спектральные кардиологические данные для всех пациентов. Эта новейшая интеллектуальная система продемонстрировала ускорение процесса постановки диагноза на 34% [3], сокращение числа повторных процедур сканирования на 25% и уменьшение числа последующих сканирований на 30% [4] по сравнению со стандартной КТ. Полностью интегрированный рабочий процесс экономит время и позволяет системе проводить спектральное сканирование грудной клетки.

      [3] Andersen, MB, Ebbesen, D, Thygesen, J, et al. impact of spectral body imaging in patients suspected for occult cancer: a prospective study of 503 patients. Eur Radiol (2020). Результаты исследований из клинической практики не позволяют спрогнозировать результаты в других случаях. Результаты в других случаях могут отличаться. https://doi.org/10.1007/s00330-020-06878-7. [4] Анализ данных медицинского центра CARTI Cancer Center в г. Литтл-Рок, Арканзас, а также больницы University Hospital of Cleveland. Результаты исследований из клинической практики не позволяют спрогнозировать результаты в других случаях. Результаты в других случаях могут отличаться.

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    • TOMTEC ARENA

      Однопользовательская рабочая станция — TOMTEC-ARENA


      Интеграция с EPIQ для эффективного использования клинической информации с возможностью просмотра, воспроизведения и углубленного количественного анализа изображений сердца и сосудов в режимах 2D и 3D без тележки.

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    • IntelliSpace Portal

      Решение для усовершенствованной визуализации — IntelliSpace Portal 12


      Получите доступ к приложению CT Comprehensive Cardiac Analysis, возможность автоматического извлечения и визуализации дерева коронарных сосудов, а также улучшенную автоматическую маркировку различных сегментов коронарных артерий. Функция интервенционной закладки позволяет кардиологу, выполняющему визуализацию, быстро передавать диагностические данные интервенционному кардиологу, тем самым упрощая планирование терапии.

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    • Телеультразвуковая система Collaboration Live

      Телеультразвуковая система Collaboration Live


      Система Collaboration Live позволяет использовать дополнительные ресурсы без необходимости нанимать новых медицинских специалистов — ведь физическое расстояние больше не является препятствием. Откройте для себя безопасный доступ к экспертным знаниям по запросу для получения рекомендаций в режиме реального времени, поддержки клинических решений и стандартизации ухода за пациентами. Повысьте уровень комфорта пациентов и персонала и при этом увеличьте эффективность рабочего процесса, сократите расходы и добейтесь лучших результатов лечения.

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    Клиническая эффективность диагностики ИБС, мобильный интерактивный элемент

    Клиническая эффективность может стать реальностью при наличии верной диагностической информации.
    Узнайте, как мы можем помочь вам в реализации вашего видения наилучшего лечения ишемической болезни сердца.

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    Клиническая эффективность на всех этапах лечения


    Наши решения при ИБС отвечают вашим потребностям: от диагностики до интервенционного лечения.

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    Клиническая эффективность на всех этапах лечения

    Неотложная медицинская помощь

    Диагностика

    Лечение

    Уход после стабилизации состояния

    Дополнительные материалы

    Интервенционная кардиологическая процедура при ишемической болезни сердца

    Эффективное и оперативное лечение при ишемической болезни сердца

     

    Что если бы у вас был доступ к исчерпывающим клиническим данным, повышающим уверенность при выборе лечения, и при этом вы могли бы сократить время выполнения процедуры?

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    Интервенционные кардиологи при просмотре клинических изображений

    Линейка продуктов для исследований сердца


    Узнайте, как компания Philips может помочь вам оказывать более качественную помощь в сфере кардиологии с повышенной эффективностью благодаря интеграции средств визуализации, устройств, ПО, услуг и информационных решений.

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    Литература

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    *Доступность продукта зависит от разрешения регулирующих органов страны. Для получения информации о доступности в вашей стране свяжитесь с региональным торговым представителем.

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