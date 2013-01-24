Для оказания помощи клиентам в удовлетворении их потребностей в области мониторинга пациентов и диагностических исследований сердца доступны продукты с возможностями поддержки интубированных и неинтубированных пациентов в критическом состоянии.
Решения Philips позволяют применять несколько возможных сочетаний опций, отвечающих требованиям отдельных учреждений и остроте состояния пациентов; при этом они также обеспечивают гибкость в процессе работы, которая так необходима для удовлетворения имеющегося спроса.
Мониторы пациента: IntelliVue, Efficia. К опциям комплекта относится измерение CO2. Также доступна конфигурация для диагностических исследований сердца благодаря кардиографу PageWriter.
Расходные материалы и датчики являются критически важными элементами в процессе получения клинических показаний, на которые опираются ваши пациенты и медицинские работники
Мониторы пациента: IntelliVue, Efficia. К опциям комплекта относится измерение CO2. Также доступна конфигурация для диагностических исследований сердца благодаря кардиографу PageWriter.
Расходные материалы и датчики являются критически важными элементами в процессе получения клинических показаний, на которые опираются ваши пациенты и медицинские работники
Клинические меры борьбы с COVID-19
Д-р Адам Сивер, глава Медицинского подразделения Philips Monitoring Analytics and Therapeutic Care (анализ решений для мониторинга и терапии)
Управление неоправданными сигналами тревоги при работе с пациентами в изоляции
Джейкоб Турмелл, доктор наук по врачебному уходу, зарегистрированный фельдшер, сертифицированный фельдшер, сертифицированный фельдшер со специализацией на взрослых пациентах, зарегистрированный фельдшер-администратор со специализацией в интенсивной терапии Экспертное мнение: управление сигналами тревоги
Управление неоправданными сигналами тревоги при работе с пациентами в изоляции
Джейкоб Турмелл, доктор наук по врачебному уходу, зарегистрированный фельдшер, сертифицированный фельдшер, сертифицированный фельдшер со специализацией на взрослых пациентах, зарегистрированный фельдшер-администратор со специализацией в интенсивной терапии Экспертное мнение: управление сигналами тревоги
Сложности профилактики делирия в ОРИТ у пациентов в изоляции
Лорен Родригес, магистр наук по врачебному уходу, зарегистрированный фельдшер, зарегистрированный фельдшер со специализацией в интенсивной терапии Экспертное мнение: рабочий процесс
Поддержка семьи при разлуке с ребенком, находящимся в ОРИТН
Кристин Перес, кандидат наук, зарегистрированный фельдшер, бакалавр наук по врачебному уходу, дипломированный инструктор по массажу грудных детей, сертифицированный специалист по массажу новорожденных Экспертное мнение: ОРИТН
Дистанционный мониторинг пациентов в изоляции
Рей МакЛин, зарегистрированный фельдшер, бакалавр наук по врачебному уходу Экспертное мнение: рабочий процесс
Сара МакКалеб, бакалавр наук по врачебному уходу, зарегистрированный фельдшер, сертифицированный фельдшер неотложной помощи; Пит Стриблинг, магистр наук по врачебному уходу, зарегистрированный фельдшер