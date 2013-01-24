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Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

    Для получения сведений о потребительских товарах Philips либо о поддержке потребителей в связи с COVID-19 перейдите по ссылке.
    COVID-19

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    Клиническая поддержка и ресурсы

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    Клинические вебинары
    значок обслуживания

    Клиническая поддержка и ресурсы при терапии COVID-19


    Получите доступ к средствам обслуживания нашей продукции, включая сведения о чистке и дезинфекции, обучающие видеоролики и многое другое.
    Ресурсы, посвященные искусственной вентиляции легких и терапии респираторных заболеваний
    Ресурсы, посвященные интенсивной терапии и мониторингу пациентов
    Чистка и дезинфекция оборудования для интенсивной терапии и мониторинга пациентов
    Ресурсы, посвященные диагностической визуализации, и инструкции по чистке
    Ресурсы, посвященные ультразвуковым исследованиям, и инструкции по чистке

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    covid

    Продукты и услуги для терапии COVID-19


    Изучите обширное портфолио продуктов и услуг для лечения пациентов с COVID-19.
    Искусственная вентиляция легких и терапия респираторных заболеваний
    Скрининг в домашних условиях и удаленный мониторинг пациентов
    Диагностическая визуализация
    Службы по техническому обслуживанию оборудования и удаленные услуги
    Мониторинг пациентов и дефибрилляторы
    Ультразвуковые исследования
    Консалтинговая поддержка

    Мониторинг пациентов

    Изучите решения для поддержки мониторинга пациентов

    Для оказания помощи клиентам в удовлетворении их потребностей в области мониторинга пациентов и диагностических исследований сердца доступны продукты с возможностями поддержки интубированных и неинтубированных пациентов в критическом состоянии.

     

    Решения Philips позволяют применять несколько возможных сочетаний опций, отвечающих требованиям отдельных учреждений и остроте состояния пациентов; при этом они также обеспечивают гибкость в процессе работы, которая так необходима для удовлетворения имеющегося спроса. 

    Поддержка мониторинга пациентов с COVID-19

    Мониторы пациента IntelliVue

    Материалы, посвященные началу работы с продуктом

    Система мониторинга пациентов Philips IntelliVue — Введение в основные принципы работы

    Система мониторинга пациентов Philips IntelliVue — передняя панель

    Система мониторинга пациентов Philips IntelliVue — Дисплей основного экрана

     

    Система мониторинга пациентов Philips IntelliVue — Измерение порядка кривых

    Система мониторинга пациентов Philips IntelliVue — Изменение пределов сигналов тревоги

    Система мониторинга пациентов Philips IntelliVue — Изменение кривой

    Система мониторинга пациентов Philips IntelliVue — Изменение профилей

    Система мониторинга пациентов Philips IntelliVue — Оборудование: задняя панель

    Рекомендации по дезинфекции оборудования для интенсивной терапии

    Инструкция по чистке и дезинфекции системы мониторинга пациентов IntelliVue
    Краткое руководство по дезинфекции мониторов IntelliVue

    Варианты продуктов для интубированных пациентов в критическом состоянии

    Мониторы пациента: IntelliVue, Efficia. К опциям комплекта относится измерение CO2. Также доступна конфигурация для диагностических исследований сердца благодаря кардиографу PageWriter.

     

    Расходные материалы и датчики являются критически важными элементами в процессе получения клинических показаний, на которые опираются ваши пациенты и медицинские работники

    •  
      Кардиографы Кардиограф

      Кардиографы PageWriter TC50

      • Наглядное руководство для упрощения проведения ЭКГ
      • Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях Philips DXL расширяет диагностические возможности
      • Автоматическая последовательность при составлении отчетов экономит время
      860310
      Узнать больше
    •  
      IntelliVue Монитор пациента модульный

      IntelliVue MX450

      • Сенсорный широкоформатный экран с диагональю 12 дюймов для удобства просмотра данных
      • Высокотехнологичные клинические решения для обобщения и визуализации данных
      • Настройка яркости в зависимости от освещения для просмотра данных практически в любых условиях
      866062
      Узнать больше
    •  
      IntelliVue Монитор пациента модульный

      IntelliVue MX550

      • Сенсорный широкоформатный экран с диагональю 15 дюймов для удобства просмотра данных
      • Высокотехнологичные клинические решения для обобщения и визуализации данных
      • Настройка яркости в зависимости от освещения для просмотра данных практически в любых условиях
      866066
      Узнать больше
    •  
      Доступные по цене, многофункциональные мониторы Серия Efficia CM

      Доступные по цене, многофункциональные мониторы  

      • Удобный и эффективный монитор
      • Эффективное лечение
      • Меньше затрат, больше возможностей
      NOCTN380
      Узнать больше

    Варианты продуктов для неинтубированных пациентов в критическом состоянии

    Мониторы пациента: IntelliVue, Efficia. К опциям комплекта относится измерение CO2. Также доступна конфигурация для диагностических исследований сердца благодаря кардиографу PageWriter.

     

    Расходные материалы и датчики являются критически важными элементами в процессе получения клинических показаний, на которые опираются ваши пациенты и медицинские работники

    Продукты: монитор-дефибриллятор и дефибриллятор

    Мониторы-дефибрилляторы HeartStart можно использовать в качестве прикроватных мониторов в медицинском учреждении. Больницы могут применять их вместо стандартных прикроватных мониторов. Он позволяет медицинским работникам выполнять мониторинг показателей, связанных с COVID-19, включая CO2, SpO2, нАД, температуру, ЭКГ (до 12 отведений на HeartStart Intrepid) и ЭКС.

    Вебинары и мероприятия, посвященные COVID-19

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    Клинические меры борьбы с COVID-19

    Д-р Адам Сивер, глава Медицинского подразделения Philips Monitoring Analytics and Therapeutic Care (анализ решений для мониторинга и терапии)

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    Управление неоправданными сигналами тревоги при работе с пациентами в изоляции

    Джейкоб Турмелл, доктор наук по врачебному уходу, зарегистрированный фельдшер, сертифицированный фельдшер, сертифицированный фельдшер со специализацией на взрослых пациентах, зарегистрированный фельдшер-администратор со специализацией в интенсивной терапии Экспертное мнение: управление сигналами тревоги

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    Управление неоправданными сигналами тревоги при работе с пациентами в изоляции

    Джейкоб Турмелл, доктор наук по врачебному уходу, зарегистрированный фельдшер, сертифицированный фельдшер, сертифицированный фельдшер со специализацией на взрослых пациентах, зарегистрированный фельдшер-администратор со специализацией в интенсивной терапии Экспертное мнение: управление сигналами тревоги

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    Сложности профилактики делирия в ОРИТ у пациентов в изоляции

    Лорен Родригес, магистр наук по врачебному уходу, зарегистрированный фельдшер, зарегистрированный фельдшер со специализацией в интенсивной терапии Экспертное мнение: рабочий процесс

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    Поддержка семьи при разлуке с ребенком, находящимся в ОРИТН

    Кристин Перес, кандидат наук, зарегистрированный фельдшер, бакалавр наук по врачебному уходу, дипломированный инструктор по массажу грудных детей, сертифицированный специалист по массажу новорожденных Экспертное мнение: ОРИТН

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    Дистанционный мониторинг пациентов в изоляции

    Рей МакЛин, зарегистрированный фельдшер, бакалавр наук по врачебному уходу Экспертное мнение: рабочий процесс

    Сара МакКалеб, бакалавр наук по врачебному уходу, зарегистрированный фельдшер, сертифицированный фельдшер неотложной помощи; Пит Стриблинг, магистр наук по врачебному уходу, зарегистрированный фельдшер

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    Обратите внимание: не все изделия доступны во всех странах. Для получения сведений о доступности всех изделий обратитесь в региональное представительство компании Philips.
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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю