Для оказания помощи клиентам в удовлетворении их потребностей в области мониторинга пациентов и диагностических исследований сердца доступны продукты с возможностями поддержки интубированных и неинтубированных пациентов в критическом состоянии.

Решения Philips позволяют применять несколько возможных сочетаний опций, отвечающих требованиям отдельных учреждений и остроте состояния пациентов; при этом они также обеспечивают гибкость в процессе работы, которая так необходима для удовлетворения имеющегося спроса.