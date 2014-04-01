Мы в Philips понимаем, сколько трудностей, стрессовых ситуаций и рисков принесло распространение COVID-19 медицинским работникам по всему миру. В этот тяжелый период приоритет Philips – поддержка медицинских работников и пациентов.



Данная страница содержит сведения о методах лучевой диагностики и решениях, которые могут потребоваться медицинским учреждениям для ведения пациентов с COVID-19. Мы будем продолжать дополнять страницу новой информацией по мере ее поступления.



Компания Philips и наши партнеры по всему миру невероятно признательны медицинским работникам, которые активно борются с распространением пандемии. Их вклад вдохновляет нас и придает силы продолжать нашу миссию – улучшать качество жизни людей.