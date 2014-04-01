Мы в Philips понимаем, сколько трудностей, стрессовых ситуаций и рисков принесло распространение COVID-19 медицинским работникам по всему миру. В этот тяжелый период приоритет Philips – поддержка медицинских работников и пациентов.
Данная страница содержит сведения о методах лучевой диагностики и решениях, которые могут потребоваться медицинским учреждениям для ведения пациентов с COVID-19. Мы будем продолжать дополнять страницу новой информацией по мере ее поступления.
Компания Philips и наши партнеры по всему миру невероятно признательны медицинским работникам, которые активно борются с распространением пандемии. Их вклад вдохновляет нас и придает силы продолжать нашу миссию – улучшать качество жизни людей.
Медицинские работники клиники в Коммунарке первыми приняли на себя удар пандемии в России. В рамках вебинара своим опытом поделилась врач-рентгенолог, заведующая отделением рентгенологии и ультразвуковой диагностики ГКБ №40 ДЗМ (Коммунарка) Баланюк Элеонора Александровна.
Спикер рассказала об организации работы отделения в период пандемии, дала рекомендации по диагностике пациентов с COVID-19 методами лучевой диагностики и распределению по стадиям заболевания. Также обсудили место рентгенографии в диагностике и динамическом наблюдении при коронавирусе.
Проведение рентгена грудной клетки рекомендовано как часть комплекса диагностики при подозрении на COVID-19, а также в стационарах у пациентов в критическом состоянии. Если транспортировка пациента невозможна, следует выполнять рентгенографию с помощью мобильных рентген-систем, которые позволяют оперативно проводить исследования непосредственно в изолированных боксах. Это помогает врачам обследовать больше пациентов, а значит быстрее определять ход лечения.
Компьютерная томография легких является более чувствительным методом для диагностики вирусной пневмонии. Основными находками при пневмонии являются двусторонние инфильтраты в виде «матового стекла» или консолидации, имеющие преимущественное распространение в нижних и средних зонах легких*.
*Методические рекомендации МЗ РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
Низкодозовые протоколы Philips обеспечивают дозу лучевой нагрузки до 1 м3в и достигаются за счёт наличия на компьютерных томографах специальной опции iDose4, основанной на алгоритме гибридной итеративной реконструкции.
Опция позволяет подавить шумы и уменьшить количество артефактов на полученном изображении, при этом повысив пространственное разрешение и достигнув существенного снижения лучевой нагрузки.
Сегодня мобильность и стерильность систем необходимы как никогда ранее. Следуя основам эпидемиологической безопасности и стандартам ACR, пациент с тяжелой степенью заболевания COVID-19 должен быть изолирован от всех в отдельный бокс.
Мобильные системы необходимы для мониторинга пациентов в изолированных боксах.
Как известно, вирус хорошо сохраняется несколько суток на окружающих предметах, в том числе на пластике, и после исследования пациента с COVID-19 на стационарной системе нужно будет дезинфицировать весь аппарат. На мобильной системе это сделать проще ввиду малых размеров. Также беспроводные технологии и наличие гигиенических мешков для детекторов исключают перенос вирусов на проводах и также облегчают дезинфекцию.