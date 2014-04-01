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    Диагностическая визуализация

    Мы в Philips понимаем, сколько трудностей, стрессовых ситуаций и рисков принесло распространение COVID-19 медицинским работникам по всему миру. В этот тяжелый период приоритет Philips – поддержка медицинских работников и пациентов.
     

    Данная страница содержит сведения о методах лучевой диагностики и решениях, которые могут потребоваться медицинским учреждениям для ведения пациентов с COVID-19. Мы будем продолжать дополнять страницу новой информацией по мере ее поступления.
     

    Компания Philips и наши партнеры по всему миру невероятно признательны медицинским работникам, которые активно борются с распространением пандемии. Их вклад вдохновляет нас и придает силы продолжать нашу миссию – улучшать качество жизни людей.

    Материалы для скачивания

    MX16 CT Очистка и дезинфекция системы

    Access CT Очистка и дезинфекция системы

    Brilliance CT Big Bore Очистка и дезинфекция системы

    Очистка и дезинфекция диагностического рентгеновского аппарата после предполагаемого воздействия вируса COVID-19

    Brilliance iCT Очистка и дезинфекция системы

    Ingenuity CT Очистка и дезинфекция системы

    IQon Spectral CT Очистка и дезинфекция системы

    Дополнительные ресурсы по диагностической визуализации и информационным технологиям

    Компьютерная томография / усовершенствованная молекулярная визуализация

    Клинические ресурсы

    Рекомендованные протоколы проведения КТ грудной клетки у пациентов с COVID-19

    КТ сканирование с удаленным доступом у пациентов с COVID-19

    Отображение пневмонии, вызванной COVID-19, на КТ-изображениях

    Меры борьбы с COVID-19 в области рентгенологии: взгляд с передовой, авторы: д-р Эдвард Стайнер, член ACR; д-р Гопал Пунджаби

    Совместное заявление RSNA для КТ в отношении COVID-19

    Чистка и дезинфекция

    КТ-системы

    ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ и ОФЭКТ-системы
    Диагностическая рентгенология

    Обучающие пособия: IntelliVue MX40

    Philips MobileDiagnost wDR в условиях COVID-19

    Philips MobileDiagnost wDR — передвижная система цифровой рентгенографии

    Чистка и дезинфекция

    Инструкции по чистке и дезинфекции рентгеновских диагностических решений (DXR)
    Магнитный резонанс

    Инфографика

    Программы по чистке МР-систем компании

    Чистка и дезинфекция

    Программы по чистке МР-систем компании

    Вебинар "Рентгенография при COVID-19. Опыт ГКБ №40 ДЗМ (Коммунарка)"

    Медицинские работники клиники в Коммунарке первыми приняли на себя удар пандемии в России. В рамках вебинара своим опытом поделилась врач-рентгенолог, заведующая отделением рентгенологии и ультразвуковой диагностики ГКБ №40 ДЗМ (Коммунарка) Баланюк Элеонора Александровна.

     

    Спикер рассказала об организации работы отделения в период пандемии, дала рекомендации по диагностике пациентов с COVID-19 методами лучевой диагностики и распределению по стадиям заболевания. Также обсудили место рентгенографии в диагностике и динамическом наблюдении при коронавирусе.

     

    Проведение рентгена грудной клетки рекомендовано как часть комплекса диагностики при подозрении на COVID-19, а также в стационарах у пациентов в критическом состоянии. Если транспортировка пациента невозможна, следует выполнять рентгенографию с помощью мобильных рентген-систем, которые позволяют оперативно проводить исследования непосредственно в изолированных боксах. Это помогает врачам обследовать больше пациентов, а значит быстрее определять ход лечения.

    Решения в области компьютерной томографии / усовершенствованной молекулярной визуализации при COVID-19

     

    Компьютерная томография легких является более чувствительным методом для диагностики вирусной пневмонии. Основными находками при пневмонии являются двусторонние инфильтраты в виде «матового стекла» или консолидации, имеющие преимущественное распространение в нижних и средних зонах легких*.

     

    *Методические рекомендации МЗ РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

    •  
      Access CT Новые экономические характеристики КТ-системы

      Access CT  

      Новые экономические характеристики КТ-системы
      • Повышение качества изображений и точности диагностики
      • Больше отображаемых деталей для исследований пациентов различных категорий
      • Высокое качество изображений даже для маленьких пациентов
      NOCTN480
      Узнать больше
    •  
      Incisive CT Адаптивный подход к клиническим задачам. Уверенность в диагностике.

      Incisive CT  

      Адаптивный подход к клиническим задачам. Уверенность в диагностике.
      • Надёжная и быстроохлаждаемая рентгеновская трубка
      • Сенсорные контроллеры на гентри аппарата помогают повысить качество обслуживания пациента и позволяют использовать больше возможностей непосредственно на сканере
      • Подсветка по контуру гентри создает благоприятную среду для пациентов и медицинских специалистов
      728143
      Узнать больше
    •  
      Семейство КТ Ingenuity КТ

      Семейство КТ Ingenuity  

      КТ
      • Стабильность при сканировании
      • Семейство компьютерных томографов, которому доверяют
      • Низкая лучевая нагрузка и улучшение качества изображения
      NOCTN193
      Узнать больше
    •  
      Семейство iCT KT

      Семейство iCT  

      KT
      • Низкая лучевая нагрузка и улучшение качества изображений
      • Быстрое выполнение высокотехнологичных процедур каждый день
      • Ориентированы на будущее
      NOCTN194
      Узнать больше
    •  
      MX16ᴱᵛᵒ КТ

      MX16ᴱᵛᵒ  

      КТ
      • Превосходное качество изображений
      • Технология DoseRight для эффективного контроля облучения
      • Протоколы сканирования с низкой лучевой нагрузкой для детей
      NCTD001
      Узнать больше
    •  
      IQon Spectral CT Первый КТ с новым спектральным детектором

      IQon Spectral CT  

      Первый КТ с новым спектральным детектором
      • Повышение клинической эффективности
      • Высокое качество изображений и эффективное управление лучевой нагрузкой
      • Станьте признанным лидером в области медицинского обслуживания
      NOCTN284
      Узнать больше
    •  
      Brilliance CT КТ

      Brilliance CT Big Bore

      КТ
      • Позиционирование пациента для точной маркировки
      • Удобные возможности моделирования в сложных конфигурациях
      • Отличное сочетание
      NCTB107
      Узнать больше
    •  
      Vereos Подтвержденная точность, дающая уверенность в результатах

      Vereos PET/CT

      Подтвержденная точность, дающая уверенность в результатах
      • Улучшенная визуализация поражений
      • Снижение дозы РФП
      • Быстрые исследования
      882446
      Узнать больше
    •  
      IntelliSpace Portal Экспертный анализ медицинских изображений

      IntelliSpace Portal V10

      Экспертный анализ медицинских изображений
      • Доступ к различным инструментам экспертного анализа медицинских изображений в единой платформе.
      • Проведение диагностики пациента в рамках нескольких клинических областей.
      • Использование различных инструментов экспертного анализа и обеспечение унификации рабочих процессов.
      881102
      Узнать больше

    Низкодозная КТ легких: iDose4

    Низкодозовые протоколы Philips обеспечивают дозу лучевой нагрузки до 1 м3в и достигаются за счёт наличия на компьютерных томографах специальной опции iDose4, основанной на алгоритме гибридной итеративной реконструкции.

     

    Опция позволяет подавить шумы и уменьшить количество артефактов на полученном изображении, при этом повысив пространственное разрешение и достигнув существенного снижения лучевой нагрузки.

    Рентгеновские диагностические решения при COVID-19

    Сегодня мобильность и стерильность систем необходимы как никогда ранее. Следуя основам эпидемиологической безопасности и стандартам ACR, пациент с тяжелой степенью заболевания COVID-19 должен быть изолирован от всех в отдельный бокс.

     

    Мобильные системы необходимы для мониторинга пациентов в изолированных боксах.

     

    Как известно, вирус хорошо сохраняется несколько суток на окружающих предметах, в том числе на пластике, и после исследования пациента с COVID-19 на стационарной системе нужно будет дезинфицировать весь аппарат. На мобильной системе это сделать проще ввиду малых размеров. Также беспроводные технологии и наличие гигиенических мешков для детекторов исключают перенос вирусов на проводах и также облегчают дезинфекцию.

    •  
      FlexiDiagnost Решение для цифровой рентгенографии

      FlexiDiagnost  

      Решение для цифровой рентгенографии
      • Высокопроизводительные решения
      • Эффективная рабочая станция Eleva
      • Легкий беспроводной переносной детектор
      NOCTN279
      Узнать больше
    •  
      MobileDiagnost wDR Мобильная цифровая рентгеновская система с выдвижной колонной

      MobileDiagnost wDR  

      Мобильная цифровая рентгеновская система с выдвижной колонной
      • Отличный обзор и упрощение доступа к пациенту
      • Эффективный рабочий процесс
      • Превосходное качество изображений
      NOCTN500
      Узнать больше
    •  
      DigitalDiagnost C50 Потолочная цифровая рентгеновская система

      DigitalDiagnost C50  

      Потолочная цифровая рентгеновская система
      • Расширенные клинические функции
      • Простота эксплуатации
      • Цифровые рентгеновские изображения высокого качества
      NOCTN502
      Узнать больше

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    слаженная работа

    Слаженная работа для поддержки клиентов

     
    Мы реорганизовали свои ресурсы и возможности, чтобы помочь в ускоренном порядке обеспечивать системы здравоохранения доступом к информации и медицинским решениям в соответствии с потребностями ваших пациентов.
    адаптация

    Интенсивная адаптация

     
    Мы адаптируем и совершенствуем наши изделия и технологии в стремлении предусмотреть все сложности заболевания, различные нужды тех или иных категорий пациентов и условия терапии.
    связи

    Налаживание связей

     
    Мы используем преимущества нашей инфраструктуры и наших платформ для налаживания связей между медицинскими специалистами и учреждениями, а также с целью помочь системам здравоохранения наиболее эффективно обмениваться данными при подготовке к эпидемии, реагировании на нее и ликвидации ее последствий.
    Обратите внимание: не все изделия доступны во всех странах. Для получения сведений о доступности всех изделий обратитесь в региональное представительство компании Philips.
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    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю