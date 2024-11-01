Динамический роудмэп – это потрясающая технология. Наконец-то роудмэп пришел в коронарные артерии, и теперь мы сможем работать на сосудах сердца также спокойно, как работаем с периферическими или мозговыми артериями. Качество визуализации на высочайшем уровне. Технология позволяет уменьшить объем вводимого в пациента контрастного вещества, сокращая время на ненужные тестовые инжекции и позволяя хирургу сосредоточиться исключительно на манипуляциях инструментами. Нам не нужен дополнительный ассистент. Наши манипуляции становятся быстрее, качественнее, операционная занята меньшее время. Кроме того, проведение коронарных интервенций очень сильно облегчает способность коронарного роудмэпа перемещаться синхронно вместе со столом.