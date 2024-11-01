Ключевые слова для поиска
Автоматическая система контроля навигации в режиме реального времени, предназначенная для повышения эффективности при чрескожных коронарных вмешательствах (ЧКВ) любой сложности без изменения применяемого стандартного рабочего процесса.
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Контроль в режиме реального времени
Контроль в режиме реального времени
Контроль в режиме реального времени
Контроль в режиме реального времени
Уверенная навигация
Уверенная навигация
Уверенная навигация
Уверенная навигация
Беспрепятственная интеграция
Беспрепятственная интеграция
Беспрепятственная интеграция
Беспрепятственная интеграция
Контроль в режиме реального времени
Контроль в режиме реального времени
Контроль в режиме реального времени
Контроль в режиме реального времени
Уверенная навигация
Уверенная навигация
Уверенная навигация
Уверенная навигация
Беспрепятственная интеграция
Беспрепятственная интеграция
Беспрепятственная интеграция
Беспрепятственная интеграция
Динамический роудмэп – это потрясающая технология. Наконец-то роудмэп пришел в коронарные артерии, и теперь мы сможем работать на сосудах сердца также спокойно, как работаем с периферическими или мозговыми артериями. Качество визуализации на высочайшем уровне. Технология позволяет уменьшить объем вводимого в пациента контрастного вещества, сокращая время на ненужные тестовые инжекции и позволяя хирургу сосредоточиться исключительно на манипуляциях инструментами. Нам не нужен дополнительный ассистент. Наши манипуляции становятся быстрее, качественнее, операционная занята меньшее время. Кроме того, проведение коронарных интервенций очень сильно облегчает способность коронарного роудмэпа перемещаться синхронно вместе со столом.
Скрыпник Д.В,
д.м.н., заведующий кафедрой кардиологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, главный специалист Департамента здравоохранения города Москвы по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заведующий отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ГБУЗ «ГКБ им. И. В. Давыдовского ДЗМ
Скрыпник Д.В,
Смотрите записанный вебинар «Новый взгляд на проведение ЧКВ - динамическое картирование коронарных сосудов и визуализация стентов» и узнайте больше, как Dynamic Coronary Roadmap помогает в клинической практике хирургам российских медучреждений
Представляем вашему вниманию запись вебинара, посвященного способам и клиническим преимуществам снижения дозы контрастного вещества при проведении ЧКВ, в том числе, пациентам группы высокого риска.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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