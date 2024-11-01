Ключевые слова для поиска

Приложение Dynamic Coronary Roadmap

Динамическая адаптивная карта коронарных сосудов

Найти похожие продукты

Автоматическая система контроля навигации в режиме реального времени, предназначенная для повышения эффективности при чрескожных коронарных вмешательствах (ЧКВ) любой сложности без изменения применяемого стандартного рабочего процесса.

Оставить заявку
Особенности
Контроль в режиме реального времени
Контроль в режиме реального времени

Контроль в режиме реального времени

Программа Dynamic Coronary Roadmap обеспечивает автоматическую визуализацию коронарных артерий с компенсацией артефактов движения в режиме реального времени с целью контроля навигации и внутрикоронарных устройств. Подходит для всего спектра ЧКВ - от рутинных до сложных случаев, вкючая бифуркации и субтотальные окклюзии.

Контроль в режиме реального времени

Контроль в режиме реального времени
Программа Dynamic Coronary Roadmap обеспечивает автоматическую визуализацию коронарных артерий с компенсацией артефактов движения в режиме реального времени с целью контроля навигации и внутрикоронарных устройств. Подходит для всего спектра ЧКВ - от рутинных до сложных случаев, вкючая бифуркации и субтотальные окклюзии.

Контроль в режиме реального времени

Программа Dynamic Coronary Roadmap обеспечивает автоматическую визуализацию коронарных артерий с компенсацией артефактов движения в режиме реального времени с целью контроля навигации и внутрикоронарных устройств. Подходит для всего спектра ЧКВ - от рутинных до сложных случаев, вкючая бифуркации и субтотальные окклюзии.
Click here for more information
Контроль в режиме реального времени
Контроль в режиме реального времени

Контроль в режиме реального времени

Программа Dynamic Coronary Roadmap обеспечивает автоматическую визуализацию коронарных артерий с компенсацией артефактов движения в режиме реального времени с целью контроля навигации и внутрикоронарных устройств. Подходит для всего спектра ЧКВ - от рутинных до сложных случаев, вкючая бифуркации и субтотальные окклюзии.
Уверенная навигация
Уверенная навигация

Уверенная навигация

Навигация по коронарным артериям может осуществляться с высоким уровнем уверенности и эффективности. Приложение Dynamic Coronary Roadmap обеспечивает полный обзор коронарной артерии, позволяя надежно выполнить позиционирование устройства.

Уверенная навигация

Уверенная навигация
Навигация по коронарным артериям может осуществляться с высоким уровнем уверенности и эффективности. Приложение Dynamic Coronary Roadmap обеспечивает полный обзор коронарной артерии, позволяя надежно выполнить позиционирование устройства.

Уверенная навигация

Навигация по коронарным артериям может осуществляться с высоким уровнем уверенности и эффективности. Приложение Dynamic Coronary Roadmap обеспечивает полный обзор коронарной артерии, позволяя надежно выполнить позиционирование устройства.
Click here for more information
Уверенная навигация
Уверенная навигация

Уверенная навигация

Навигация по коронарным артериям может осуществляться с высоким уровнем уверенности и эффективности. Приложение Dynamic Coronary Roadmap обеспечивает полный обзор коронарной артерии, позволяя надежно выполнить позиционирование устройства.
Беспрепятственная интеграция
Беспрепятственная интеграция

Беспрепятственная интеграция

Приложение Dynamic Coronary Roadmap легко интегрируется в стандартный рабочий процесс по оказанию медицинской помощи и в повседневную клиническую практику. Это полностью интегрированная система с автоматическим хранением и простым отображением ранее полученных карт, применяемая для повышения эффективности процедур без изменения текущего рабочего процесса.

Беспрепятственная интеграция

Беспрепятственная интеграция
Приложение Dynamic Coronary Roadmap легко интегрируется в стандартный рабочий процесс по оказанию медицинской помощи и в повседневную клиническую практику. Это полностью интегрированная система с автоматическим хранением и простым отображением ранее полученных карт, применяемая для повышения эффективности процедур без изменения текущего рабочего процесса.

Беспрепятственная интеграция

Приложение Dynamic Coronary Roadmap легко интегрируется в стандартный рабочий процесс по оказанию медицинской помощи и в повседневную клиническую практику. Это полностью интегрированная система с автоматическим хранением и простым отображением ранее полученных карт, применяемая для повышения эффективности процедур без изменения текущего рабочего процесса.
Click here for more information
Беспрепятственная интеграция
Беспрепятственная интеграция

Беспрепятственная интеграция

Приложение Dynamic Coronary Roadmap легко интегрируется в стандартный рабочий процесс по оказанию медицинской помощи и в повседневную клиническую практику. Это полностью интегрированная система с автоматическим хранением и простым отображением ранее полученных карт, применяемая для повышения эффективности процедур без изменения текущего рабочего процесса.
  • Контроль в режиме реального времени
  • Уверенная навигация
  • Беспрепятственная интеграция
Посмотреть все особенности
Контроль в режиме реального времени
Контроль в режиме реального времени

Контроль в режиме реального времени

Программа Dynamic Coronary Roadmap обеспечивает автоматическую визуализацию коронарных артерий с компенсацией артефактов движения в режиме реального времени с целью контроля навигации и внутрикоронарных устройств. Подходит для всего спектра ЧКВ - от рутинных до сложных случаев, вкючая бифуркации и субтотальные окклюзии.

Контроль в режиме реального времени

Контроль в режиме реального времени
Программа Dynamic Coronary Roadmap обеспечивает автоматическую визуализацию коронарных артерий с компенсацией артефактов движения в режиме реального времени с целью контроля навигации и внутрикоронарных устройств. Подходит для всего спектра ЧКВ - от рутинных до сложных случаев, вкючая бифуркации и субтотальные окклюзии.

Контроль в режиме реального времени

Программа Dynamic Coronary Roadmap обеспечивает автоматическую визуализацию коронарных артерий с компенсацией артефактов движения в режиме реального времени с целью контроля навигации и внутрикоронарных устройств. Подходит для всего спектра ЧКВ - от рутинных до сложных случаев, вкючая бифуркации и субтотальные окклюзии.
Click here for more information
Контроль в режиме реального времени
Контроль в режиме реального времени

Контроль в режиме реального времени

Программа Dynamic Coronary Roadmap обеспечивает автоматическую визуализацию коронарных артерий с компенсацией артефактов движения в режиме реального времени с целью контроля навигации и внутрикоронарных устройств. Подходит для всего спектра ЧКВ - от рутинных до сложных случаев, вкючая бифуркации и субтотальные окклюзии.
Уверенная навигация
Уверенная навигация

Уверенная навигация

Навигация по коронарным артериям может осуществляться с высоким уровнем уверенности и эффективности. Приложение Dynamic Coronary Roadmap обеспечивает полный обзор коронарной артерии, позволяя надежно выполнить позиционирование устройства.

Уверенная навигация

Уверенная навигация
Навигация по коронарным артериям может осуществляться с высоким уровнем уверенности и эффективности. Приложение Dynamic Coronary Roadmap обеспечивает полный обзор коронарной артерии, позволяя надежно выполнить позиционирование устройства.

Уверенная навигация

Навигация по коронарным артериям может осуществляться с высоким уровнем уверенности и эффективности. Приложение Dynamic Coronary Roadmap обеспечивает полный обзор коронарной артерии, позволяя надежно выполнить позиционирование устройства.
Click here for more information
Уверенная навигация
Уверенная навигация

Уверенная навигация

Навигация по коронарным артериям может осуществляться с высоким уровнем уверенности и эффективности. Приложение Dynamic Coronary Roadmap обеспечивает полный обзор коронарной артерии, позволяя надежно выполнить позиционирование устройства.
Беспрепятственная интеграция
Беспрепятственная интеграция

Беспрепятственная интеграция

Приложение Dynamic Coronary Roadmap легко интегрируется в стандартный рабочий процесс по оказанию медицинской помощи и в повседневную клиническую практику. Это полностью интегрированная система с автоматическим хранением и простым отображением ранее полученных карт, применяемая для повышения эффективности процедур без изменения текущего рабочего процесса.

Беспрепятственная интеграция

Беспрепятственная интеграция
Приложение Dynamic Coronary Roadmap легко интегрируется в стандартный рабочий процесс по оказанию медицинской помощи и в повседневную клиническую практику. Это полностью интегрированная система с автоматическим хранением и простым отображением ранее полученных карт, применяемая для повышения эффективности процедур без изменения текущего рабочего процесса.

Беспрепятственная интеграция

Приложение Dynamic Coronary Roadmap легко интегрируется в стандартный рабочий процесс по оказанию медицинской помощи и в повседневную клиническую практику. Это полностью интегрированная система с автоматическим хранением и простым отображением ранее полученных карт, применяемая для повышения эффективности процедур без изменения текущего рабочего процесса.
Click here for more information
Беспрепятственная интеграция
Беспрепятственная интеграция

Беспрепятственная интеграция

Приложение Dynamic Coronary Roadmap легко интегрируется в стандартный рабочий процесс по оказанию медицинской помощи и в повседневную клиническую практику. Это полностью интегрированная система с автоматическим хранением и простым отображением ранее полученных карт, применяемая для повышения эффективности процедур без изменения текущего рабочего процесса.

Динамический роудмэп – это потрясающая технология. Наконец-то роудмэп пришел в коронарные артерии, и теперь мы сможем работать на сосудах сердца также спокойно, как работаем с периферическими или мозговыми артериями. Качество визуализации на высочайшем уровне. Технология позволяет уменьшить объем вводимого в пациента контрастного вещества, сокращая время на ненужные тестовые инжекции и позволяя хирургу сосредоточиться исключительно на манипуляциях инструментами. Нам не нужен дополнительный ассистент. Наши манипуляции становятся быстрее, качественнее, операционная занята меньшее время. Кроме того, проведение коронарных интервенций очень сильно облегчает способность коронарного роудмэпа перемещаться синхронно вместе со столом.

Скрыпник Д.В,


д.м.н., заведующий кафедрой кардиологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, главный специалист Департамента здравоохранения города Москвы по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заведующий отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ГБУЗ «ГКБ им. И. В. Давыдовского ДЗМ

Библиотека видеоматериалов

Новый взгляд на проведение ЧКВ

Смотрите записанный вебинар «Новый взгляд на проведение ЧКВ - динамическое картирование коронарных сосудов и визуализация стентов» и узнайте больше, как Dynamic Coronary Roadmap помогает в клинической практике хирургам российских медучреждений

Новый взгляд на проведение ЧКВ

Представляем вашему вниманию запись вебинара, посвященного способам и клиническим преимуществам снижения дозы контрастного вещества при проведении ЧКВ, в том числе, пациентам группы высокого риска.

  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.