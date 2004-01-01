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AngioSculpt XL

Надсекающий баллонный катетер для ЧТА

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Моделирующий баллонный катетер AngioSculpt увеличенной длины специально разработан для работы с длинными диффузными поражениями. Доступен в вариантах исполнения с длиной 100 и 200 мм и позволяет получить/достичь точной и эффективной дилатации всей поверхности атеросклеротической бляшки. Интеллектуальная технология моделирующего баллона AngioSculpt представляет собой уникальное сочетание контролируемой эффективной дилатации и безопасности.

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Особенности
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

• Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. • Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей.1,2

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
• Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. • Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей.1,2

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

• Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. • Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей.1,2
Click here for more information
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

• Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. • Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей.1,2
Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз
Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

• Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз.3 • Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз
• Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз.3 • Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

• Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз.3 • Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.
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Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз
Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

• Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз.3 • Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.
Безопасность: ~1x сила
Безопасность: ~1x сила

Безопасность: ~1x сила

• После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. • Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций.1,2 • Низкая вероятность повторного стентирования.1,2 • Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток. 5-6

Безопасность: ~1x сила

Безопасность: ~1x сила
• После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. • Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций.1,2 • Низкая вероятность повторного стентирования.1,2 • Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток. 5-6

Безопасность: ~1x сила

• После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. • Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций.1,2 • Низкая вероятность повторного стентирования.1,2 • Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток. 5-6
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Безопасность: ~1x сила
Безопасность: ~1x сила

Безопасность: ~1x сила

• После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. • Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций.1,2 • Низкая вероятность повторного стентирования.1,2 • Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток. 5-6
  • Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
  • Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз
  • Безопасность: ~1x сила
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Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

• Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. • Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей.1,2

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
• Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. • Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей.1,2

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

• Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. • Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей.1,2
Click here for more information
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

• Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. • Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей.1,2
Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз
Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

• Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз.3 • Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз
• Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз.3 • Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

• Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз.3 • Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.
Click here for more information
Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз
Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

• Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз.3 • Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.
Безопасность: ~1x сила
Безопасность: ~1x сила

Безопасность: ~1x сила

• После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. • Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций.1,2 • Низкая вероятность повторного стентирования.1,2 • Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток. 5-6

Безопасность: ~1x сила

Безопасность: ~1x сила
• После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. • Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций.1,2 • Низкая вероятность повторного стентирования.1,2 • Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток. 5-6

Безопасность: ~1x сила

• После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. • Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций.1,2 • Низкая вероятность повторного стентирования.1,2 • Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток. 5-6
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Безопасность: ~1x сила
Безопасность: ~1x сила

Безопасность: ~1x сила

• После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. • Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций.1,2 • Низкая вероятность повторного стентирования.1,2 • Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток. 5-6

Tехнические характеристики

Model Number 2216-35100
Model Number 2216-35100
Balloon diameter
  • 3,5 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 155 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2155-3540
Model Number 2155-3540
Balloon diameter
  • 3,5 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 155 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2216-25100
Model Number 2216-25100
Balloon diameter
  • 2,5 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 155 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2076-6020
Model Number 2076-6020
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2216-20100
Model Number 2216-20100
Balloon diameter
  • 2 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 155 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2237-40100
Model Number 2237-40100
Balloon diameter
  • 4 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2290-40100
Model Number 2290-40100
Balloon diameter
  • 4 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2237-50100
Model Number 2237-50100
Balloon diameter
  • 5 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2155-25406
Model Number 2155-25406
Balloon diameter
  • 2,5 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 155 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2332-8040
Model Number 2332-8040
Balloon diameter
  • 8 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 50 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2076-4020
Model Number 2076-4020
Balloon diameter
  • 4 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2237-60100
Model Number 2237-60100
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2076-4040
Model Number 2076-4040
Balloon diameter
  • 4 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2249-40200
Model Number 2249-40200
Balloon diameter
  • 4 мм
Balloon length
  • 200 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2155-2040
Model Number 2155-2040
Balloon diameter
  • 2 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 155 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2290-50100
Model Number 2290-50100
Balloon diameter
  • 5 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2333-7040
Model Number 2333-7040
Balloon diameter
  • 7 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2092-5040
Model Number 2092-5040
Balloon diameter
  • 5 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2249-50200
Model Number 2249-50200
Balloon diameter
  • 5 мм
Balloon length
  • 200 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2039-2010
Model Number 2039-2010
Balloon diameter
  • 2 мм
Balloon length
  • 10 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2249-60200
Model Number 2249-60200
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 200 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2333-8040
Model Number 2333-8040
Balloon diameter
  • 8 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2039-2020
Model Number 2039-2020
Balloon diameter
  • 2 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2155-3040
Model Number 2155-3040
Balloon diameter
  • 3 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 155 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2039-3020
Model Number 2039-3020
Balloon diameter
  • 3 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2092-4040
Model Number 2092-4040
Balloon diameter
  • 4 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2092-6040
Model Number 2092-6040
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2290-60100
Model Number 2290-60100
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2216-30100
Model Number 2216-30100
Balloon diameter
  • 3 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 155 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2076-6040
Model Number 2076-6040
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2105-6040
Model Number 2105-6040
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 50 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2105-6020
Model Number 2105-6020
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 50 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2076-5020
Model Number 2076-5020
Balloon diameter
  • 5 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2334-7040
Model Number 2334-7040
Balloon diameter
  • 7 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2092-6020
Model Number 2092-6020
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2039-3520
Model Number 2039-3520
Balloon diameter
  • 3,5 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2334-8040
Model Number 2334-8040
Balloon diameter
  • 8 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2332-7040
Model Number 2332-7040
Balloon diameter
  • 7 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 50 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2039-2520
Model Number 2039-2520
Balloon diameter
  • 2,5 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2076-5040
Model Number 2076-5040
Balloon diameter
  • 5 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2216-35100
Model Number 2216-35100
Balloon diameter
  • 3,5 мм
Balloon length
  • 100 мм
Model Number 2155-3540
Model Number 2155-3540
Balloon diameter
  • 3,5 мм
Balloon length
  • 40 мм
Посмотреть все характеристики
Model Number 2216-35100
Model Number 2216-35100
Balloon diameter
  • 3,5 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 155 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2155-3540
Model Number 2155-3540
Balloon diameter
  • 3,5 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 155 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2216-25100
Model Number 2216-25100
Balloon diameter
  • 2,5 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 155 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2076-6020
Model Number 2076-6020
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2216-20100
Model Number 2216-20100
Balloon diameter
  • 2 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 155 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2237-40100
Model Number 2237-40100
Balloon diameter
  • 4 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2290-40100
Model Number 2290-40100
Balloon diameter
  • 4 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2237-50100
Model Number 2237-50100
Balloon diameter
  • 5 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2155-25406
Model Number 2155-25406
Balloon diameter
  • 2,5 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 155 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2332-8040
Model Number 2332-8040
Balloon diameter
  • 8 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 50 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2076-4020
Model Number 2076-4020
Balloon diameter
  • 4 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2237-60100
Model Number 2237-60100
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2076-4040
Model Number 2076-4040
Balloon diameter
  • 4 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2249-40200
Model Number 2249-40200
Balloon diameter
  • 4 мм
Balloon length
  • 200 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2155-2040
Model Number 2155-2040
Balloon diameter
  • 2 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 155 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2290-50100
Model Number 2290-50100
Balloon diameter
  • 5 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2333-7040
Model Number 2333-7040
Balloon diameter
  • 7 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2092-5040
Model Number 2092-5040
Balloon diameter
  • 5 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2249-50200
Model Number 2249-50200
Balloon diameter
  • 5 мм
Balloon length
  • 200 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2039-2010
Model Number 2039-2010
Balloon diameter
  • 2 мм
Balloon length
  • 10 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2249-60200
Model Number 2249-60200
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 200 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2333-8040
Model Number 2333-8040
Balloon diameter
  • 8 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2039-2020
Model Number 2039-2020
Balloon diameter
  • 2 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2155-3040
Model Number 2155-3040
Balloon diameter
  • 3 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 155 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2039-3020
Model Number 2039-3020
Balloon diameter
  • 3 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2092-4040
Model Number 2092-4040
Balloon diameter
  • 4 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2092-6040
Model Number 2092-6040
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2290-60100
Model Number 2290-60100
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2216-30100
Model Number 2216-30100
Balloon diameter
  • 3 мм
Balloon length
  • 100 мм
Catheter length
  • 155 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2076-6040
Model Number 2076-6040
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2105-6040
Model Number 2105-6040
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 50 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2105-6020
Model Number 2105-6020
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 50 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2076-5020
Model Number 2076-5020
Balloon diameter
  • 5 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2334-7040
Model Number 2334-7040
Balloon diameter
  • 7 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2092-6020
Model Number 2092-6020
Balloon diameter
  • 6 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 90 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2039-3520
Model Number 2039-3520
Balloon diameter
  • 3,5 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2334-8040
Model Number 2334-8040
Balloon diameter
  • 8 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2332-7040
Model Number 2332-7040
Balloon diameter
  • 7 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 50 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
Model Number 2039-2520
Model Number 2039-2520
Balloon diameter
  • 2,5 мм
Balloon length
  • 20 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Sheath size
  • 5 F
Model Number 2076-5040
Model Number 2076-5040
Balloon diameter
  • 5 мм
Balloon length
  • 40 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Sheath size
  • 6 F
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  • *Для выбора подходящего размера устройства см. маркировку изделия и инструкцию по эксплуатации.

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