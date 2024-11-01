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AngioSculpt XL

Надсекающий баллонный катетер для ЧТА

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Моделирующий баллонный катетер AngioSculpt увеличенной длины специально разработан для работы с длинными диффузными поражениями. Доступен в вариантах исполнения с длиной 100 и 200 мм и позволяет получить/достичь точной и эффективной дилатации всей поверхности атеросклеротической бляшки. Интеллектуальная технология моделирующего баллона AngioSculpt представляет собой уникальное сочетание контролируемой эффективной дилатации и безопасности.

Оставить заявку
Особенности
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей [1,2].

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей [1,2].

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей [1,2].
Click here for more information
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей [1,2].
Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз
Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз [3]. Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз
Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз [3]. Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз [3]. Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.
Click here for more information
Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз
Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз [3]. Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.
Безопасность: ~1x сила
Безопасность: ~1x сила

Безопасность: ~1x сила

После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций. Низкая вероятность повторного стентирования [1,2]. Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток [5,6].

Безопасность: ~1x сила

Безопасность: ~1x сила
После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций. Низкая вероятность повторного стентирования [1,2]. Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток [5,6].

Безопасность: ~1x сила

После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций. Низкая вероятность повторного стентирования [1,2]. Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток [5,6].
Click here for more information
Безопасность: ~1x сила
Безопасность: ~1x сила

Безопасность: ~1x сила

После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций. Низкая вероятность повторного стентирования [1,2]. Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток [5,6].
  • Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
  • Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз
  • Безопасность: ~1x сила
Посмотреть все особенности
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей [1,2].

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей [1,2].

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей [1,2].
Click here for more information
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона

Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей [1,2].
Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз
Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз [3]. Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз
Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз [3]. Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз [3]. Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.
Click here for more information
Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз
Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Эффективность: моделирующая сила больше в ~15–25 раз

Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз [3]. Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.
Безопасность: ~1x сила
Безопасность: ~1x сила

Безопасность: ~1x сила

После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций. Низкая вероятность повторного стентирования [1,2]. Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток [5,6].

Безопасность: ~1x сила

Безопасность: ~1x сила
После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций. Низкая вероятность повторного стентирования [1,2]. Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток [5,6].

Безопасность: ~1x сила

После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций. Низкая вероятность повторного стентирования [1,2]. Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток [5,6].
Click here for more information
Безопасность: ~1x сила
Безопасность: ~1x сила

Безопасность: ~1x сила

После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций. Низкая вероятность повторного стентирования [1,2]. Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток [5,6].

Tехнические характеристики

Каталожный номер 989930000051
Каталожный номер 989930000051
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 10 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 2039-2020
Каталожный номер 2039-2020
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000221
Каталожный номер 989930000221
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930003651
Каталожный номер 989930003651
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000071
Каталожный номер 989930000071
Диаметр баллона
  • 2,5 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000231
Каталожный номер 989930000231
Диаметр баллона
  • 2,5 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930003671
Каталожный номер 989930003671
Диаметр баллона
  • 2,5 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 2039-2020
Каталожный номер 2039-2020
Диаметр баллона
  • 3 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000241
Каталожный номер 989930000241
Диаметр баллона
  • 3 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930003691
Каталожный номер 989930003691
Диаметр баллона
  • 3 мм
Длина катетера
  • 100 мм
Длина баллона
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000091
Каталожный номер 989930000091
Диаметр баллона
  • 3,5 мм
Длина катетера
  • 20 мм
Длина баллона
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000251
Каталожный номер 989930000251
Диаметр баллона
  • 3,5 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930003711
Каталожный номер 989930003711
Диаметр баллона
  • 3,5 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000101
Каталожный номер 989930000101
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000161
Каталожный номер 989930000161
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000111
Каталожный номер 989930000111
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003811
Каталожный номер 989930003811
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003721
Каталожный номер 989930003721
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000451
Каталожный номер 989930000451
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 200 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000121
Каталожный номер 989930000121
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000171
Каталожный номер 989930000171
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000131
Каталожный номер 989930000131
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003821
Каталожный номер 989930003821
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003741
Каталожный номер 989930003741
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000461
Каталожный номер 989930000461
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 200 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000201
Каталожный номер 989930000201
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 50 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000181
Каталожный номер 989930000181
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000141
Каталожный номер 989930000141
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000211
Каталожный номер 989930000211
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 50 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000191
Каталожный номер 989930000191
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000151
Каталожный номер 989930000151
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003831
Каталожный номер 989930003831
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003761
Каталожный номер 989930003761
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000471
Каталожный номер 989930000471
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 200 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003961
Каталожный номер 989930003961
Диаметр баллона
  • 7 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 50 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930004001
Каталожный номер 989930004001
Диаметр баллона
  • 7 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930004031
Каталожный номер 989930004031
Диаметр баллона
  • 7 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003981
Каталожный номер 989930003981
Диаметр баллона
  • 8 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 50 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930004021
Каталожный номер 989930004021
Диаметр баллона
  • 8 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930004051
Каталожный номер 989930004051
Диаметр баллона
  • 8 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000051
Каталожный номер 989930000051
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 10 мм
Каталожный номер 2039-2020
Каталожный номер 2039-2020
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Посмотреть все характеристики
Каталожный номер 989930000051
Каталожный номер 989930000051
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 10 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 2039-2020
Каталожный номер 2039-2020
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000221
Каталожный номер 989930000221
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930003651
Каталожный номер 989930003651
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000071
Каталожный номер 989930000071
Диаметр баллона
  • 2,5 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000231
Каталожный номер 989930000231
Диаметр баллона
  • 2,5 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930003671
Каталожный номер 989930003671
Диаметр баллона
  • 2,5 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 2039-2020
Каталожный номер 2039-2020
Диаметр баллона
  • 3 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000241
Каталожный номер 989930000241
Диаметр баллона
  • 3 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930003691
Каталожный номер 989930003691
Диаметр баллона
  • 3 мм
Длина катетера
  • 100 мм
Длина баллона
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000091
Каталожный номер 989930000091
Диаметр баллона
  • 3,5 мм
Длина катетера
  • 20 мм
Длина баллона
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000251
Каталожный номер 989930000251
Диаметр баллона
  • 3,5 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930003711
Каталожный номер 989930003711
Диаметр баллона
  • 3,5 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000101
Каталожный номер 989930000101
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000161
Каталожный номер 989930000161
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000111
Каталожный номер 989930000111
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003811
Каталожный номер 989930003811
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003721
Каталожный номер 989930003721
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000451
Каталожный номер 989930000451
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 200 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000121
Каталожный номер 989930000121
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000171
Каталожный номер 989930000171
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000131
Каталожный номер 989930000131
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003821
Каталожный номер 989930003821
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003741
Каталожный номер 989930003741
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000461
Каталожный номер 989930000461
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 200 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000201
Каталожный номер 989930000201
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 50 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000181
Каталожный номер 989930000181
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000141
Каталожный номер 989930000141
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000211
Каталожный номер 989930000211
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 50 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000191
Каталожный номер 989930000191
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000151
Каталожный номер 989930000151
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003831
Каталожный номер 989930003831
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003761
Каталожный номер 989930003761
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000471
Каталожный номер 989930000471
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 200 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,014"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003961
Каталожный номер 989930003961
Диаметр баллона
  • 7 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 50 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930004001
Каталожный номер 989930004001
Диаметр баллона
  • 7 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930004031
Каталожный номер 989930004031
Диаметр баллона
  • 7 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003981
Каталожный номер 989930003981
Диаметр баллона
  • 8 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 50 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930004021
Каталожный номер 989930004021
Диаметр баллона
  • 8 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930004051
Каталожный номер 989930004051
Диаметр баллона
  • 8 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,018"
Размер проводникового катетера
  • 6 F
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  • 6. MASCOT Presented at Veith 2009 (NYC, NY) and CRT 2010 (Washington, DC).
  • *Для выбора подходящего размера устройства см. маркировку изделия и инструкцию по эксплуатации.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10959 Катетер баллонный AngioSculpt

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Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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