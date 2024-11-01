Моделирующий баллонный катетер AngioSculpt увеличенной длины специально разработан для работы с длинными диффузными поражениями. Доступен в вариантах исполнения с длиной 100 и 200 мм и позволяет получить/достичь точной и эффективной дилатации всей поверхности атеросклеротической бляшки. Интеллектуальная технология моделирующего баллона AngioSculpt представляет собой уникальное сочетание контролируемой эффективной дилатации и безопасности.
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Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей [1,2].
Эффективность: моделирующая сила
больше в ~15–25 раз
Эффективность: моделирующая сила
больше в ~15–25 раз
Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз [3]. Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.
Эффективность: моделирующая сила
больше в ~15–25 раз
Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз [3]. Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.
Эффективность: моделирующая сила
больше в ~15–25 раз
Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз [3]. Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.
Эффективность: моделирующая сила
больше в ~15–25 раз
Эффективность: моделирующая сила
больше в ~15–25 раз
Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз [3]. Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.
Безопасность: ~1x сила
Безопасность: ~1x сила
После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций. Низкая вероятность повторного стентирования [1,2]. Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток [5,6].
Безопасность: ~1x сила
После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций. Низкая вероятность повторного стентирования [1,2]. Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток [5,6].
Безопасность: ~1x сила
После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций. Низкая вероятность повторного стентирования [1,2]. Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток [5,6].
После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций. Низкая вероятность повторного стентирования [1,2]. Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток [5,6].
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
Эффективность: моделирующая сила
больше в ~15–25 раз
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
Точность: края страт зафиксированы, что минимизирует проскальзывание баллона
Края страт прямоугольной формы фиксируют баллон в зоне поражения. Минимальное проскальзывание баллона (эффект «арбузного семечка») приводит к снижению риска повреждения здоровых тканей [1,2].
Эффективность: моделирующая сила
больше в ~15–25 раз
Эффективность: моделирующая сила
больше в ~15–25 раз
Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз [3]. Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.
Эффективность: моделирующая сила
больше в ~15–25 раз
Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз [3]. Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.
Эффективность: моделирующая сила
больше в ~15–25 раз
Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз [3]. Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.
Эффективность: моделирующая сила
больше в ~15–25 раз
Эффективность: моделирующая сила
больше в ~15–25 раз
Конструкция и расположение страт позволяют обеспечить равномерное распределение усилия, превышая силу воздействия традиционных баллонов в 15-25 раз [3]. Спирально расположенные надсекающие страты из нитинола создают широкий просвет сосуда для легкой имплантации стента.
Безопасность: ~1x сила
Безопасность: ~1x сила
После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций. Низкая вероятность повторного стентирования [1,2]. Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток [5,6].
Безопасность: ~1x сила
После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций. Низкая вероятность повторного стентирования [1,2]. Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток [5,6].
Безопасность: ~1x сила
После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций. Низкая вероятность повторного стентирования [1,2]. Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток [5,6].
После моделирования бляшки страты вжимаются в баллон и AngioSculpt ведет себя как обычные баллонные катетеры. Низкая вероятность возникновения диссекций и минимальное количество перфораций. Низкая вероятность повторного стентирования [1,2]. Полное отсутствие диссекций, ограничивающих кровоток [5,6].
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*Для выбора подходящего размера устройства см. маркировку изделия и инструкцию по эксплуатации.
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Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10959 Катетер баллонный AngioSculpt
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.