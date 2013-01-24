Приложение mDIXON XD FFE улучшает характеристики визуализации с подавлением сигнала от жировой ткани для последовательностей с высоким разрешением и позволяет выполнять контрастирование с подавлением сигнала от жировой ткани и без него в рамках одной процедуры сканирования. Приложение mDIXON XD FFE позволит вам совершенствовать стратегии визуализации благодаря упрощению стандартных процедур FFE.
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