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O-MAR XD Клиническое приложение для МР-исследований

O-MAR XD

Клиническое приложение для МР-исследований

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Метод O-MAR XD (метод подавления артефактов от металлических объектов в случае наличия ортопедических имплантатов) обеспечивает подавление артефактов чувствительности¹, обусловленных присутствием металлических имплантатов², в пределах плоскости и в направлении «сквозь плоскость» для наиболее подходящих типов контрастирования (T1w, T2w, PDw и STIR), позволяя улучшить визуализацию мягких тканей и костных структур в непосредственной близости от ортопедических имплантатов, пригодных для использования в условиях МРТ с ограничениями, и проводить послеоперационные МР-исследования для пациентов, у которых могут возникнуть осложнения, связанные с наличием в их теле имплантатов.

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  • 1 По сравнению со стандартными высокоскоростными методами, основанными на использовании спин-эхо.
  • 2 Только для использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации при наличии МР-совместимых имплантатов или имплантатов, пригодных для использования в условиях МРТ с ограничениями.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia
  • 1 По сравнению со стандартными высокоскоростными методами, основанными на использовании спин-эхо.
  • 2 Только для использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации при наличии МР-совместимых имплантатов или имплантатов, пригодных для использования в условиях МРТ с ограничениями.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia

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