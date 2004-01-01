Повышение контроля и эффективности

Интерфейс инъектора позволяет пользователям выполнять запуск и регулировку процесса введения контрастного вещества (в зависимости от процедуры получения рентгеновских изображений) с модуля сенсорного экрана прямо у стола или из других областей операционной, если выполнено подсоединение к тележке с подставкой. Этот интерфейс можно комбинировать со стандартной функцией таймера для дальнейшего повышения общего удобства использования. 97% пользователей считают, что интерфейс инъектора обеспечит хирургам больший контроль над процессами².