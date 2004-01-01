Оцените высокое качество изображений и гибкость при выполнении широкого спектра процедур с системой Philips для интервенционной радиологии с мобильной C-дугой Zenition 90. Эта простая в использовании система с возможнстью полной моторизации и генератором до 25 кВт дополняет нашу проверенную серию Zenition новыми автоматизированными рабочими процессами и улучшенной согласованностью изображений. Для большей эффективности воспользуйтесь преимуществами управления изображениями в стерильных зонах операционной с помощью модуля сенсорного экрана.
Мощность и устойчивость при выполнении сложных процедур
Независимость в операционной
Удобный интерфейс
Повышение контроля и эффективности
Быстрое очерчивание контуров сосудов
Персонализация системы в соответствии с задачами пользователя
Функция обеспечения персонализированного качества изображений предлагает специальные протоколы и пользовательские предустановки, которые позволяют оптимизировать и стандартизировать процесс настройки системы для различных процедур и пациентов. Повышайте оптимизацию путем создания уникального профиля пользователя с конкретными предпочтениями для визуализации и общими параметрами, включая выбор персонализированного качества изображений.
Эффективная и беспрепятственная координация
Точное возвращение в предварительно сохраненные положения
Ускорьте повторное позиционирование и выполните точное позиционирование с первого раза, вызвав сохраненные положения С-дуги с помощью функции Position Memory. Эта функция позволяет отображать координаты каждого сохраненного изображения, а также текущие и сохраненные положения. В результате пользователи могут плавно и точно направлять C-дугу обратно в нужную проекцию.
Высокое качество изображения, эффективные уровни дозы
Воспользуйтесь преимуществами технологий визуализации и усовершенствованной обработки изображений Philips премиум-класса для визуализации сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью. Технология плоского детектора позволяет получать изображения без искажений при низкой дозе облучения, а программные инструменты MetalSmart и BodySmart обеспечивают дополнительную поддержку для получения правильных изображений с первого раза и повышения эффективности дозы облучения.
Повышение клинической эффективности имеющейся системы
Эффективно позаботьтесь о будущих обновлениях с помощью программы Technology Maximizer. Эта программа обновления аппаратного и программного обеспечения, действующая в дополнение к сервисному соглашению компании Philips, поддерживает состояние системы на передовом технологическом уровне на протяжении всего срока действия соглашения. Она имеет понятную и разумную стоимость и совмещает клиническую, финансовую и рабочую безопасность в едином пакете.
Расширения клинических опций
Система Zenition 90 предоставляет оптимизированные предустановки визуализации для всех ваших задач, обеспечивая возможность получения правильных изображений с первого раза. В стандартной комплектации предусмотрены ортопедический и педиатрический режимы с дополнительными расширениями для исследований сосудов и сердца, а также исследований при лечении болевого синдрома.
Удобное получение нужных данных
Удобство визуализации еще больше ускоряет рабочий процесс и снижает сложность благодаря предустановкам исследования, применяемым одним щелчком мыши, которые оптимизированы для каждой процедуры. Выбирайте отдельные анатомические области одним нажатием кнопки.
Независимость в операционной
Полностью уравновешенная C-дуга повышает независимость пользователей, помогая контролировать стоимость трудозатрат. Управление системой может без проблем осуществляться одним хирургом. Тележка с подставкой и подключенным к ней модулем сенсорного экрана облегчает оптимизацию рабочего процесса в операционной, позволяя создать эффективную стерильную мобильную станцию визуализации в стороне от стола.
Удобный интерфейс
Модуль сенсорного экрана обеспечивает удобство работы благодаря привычному пользовательскому интерфейсу по типу планшетного компьютера. Это гарантирует беспроблемное взаимодействие и улучшенный контроль, а также возможность легко управлять функциями изображений С-дуги прямо у стола. Настраивайте параметры изображения, выполняйте коллимацию, поворачивайте и листайте изображения кончиком пальца. 96% врачей сказали, что модуль сенсорного экрана позволил им полностью управлять параметрами визуализации¹.
Повышение контроля и эффективности
Интерфейс инъектора позволяет пользователям выполнять запуск и регулировку процесса введения контрастного вещества (в зависимости от процедуры получения рентгеновских изображений) с модуля сенсорного экрана прямо у стола или из других областей операционной, если выполнено подсоединение к тележке с подставкой. Этот интерфейс можно комбинировать со стандартной функцией таймера для дальнейшего повышения общего удобства использования. 97% пользователей считают, что интерфейс инъектора обеспечит хирургам больший контроль над процессами².
Быстрое очерчивание контуров сосудов
Быстро очерчивайте контуры сосудов после введения контрастного вещества, активируя инструмент автоматического очерчивания сосудов на субтракционном изображении из любой точки операционной. Это повышает эффективность временных затрат и может позволить уменьшить количество необходимого контрастного вещества, одновременно повышая независимость работы. 97% пользователей считают, что автоматическое очерчивание сосудов поможет сэкономить время во время процедур³.
Персонализация системы в соответствии с задачами пользователя
Функция обеспечения персонализированного качества изображений предлагает специальные протоколы и пользовательские предустановки, которые позволяют оптимизировать и стандартизировать процесс настройки системы для различных процедур и пациентов. Повышайте оптимизацию путем создания уникального профиля пользователя с конкретными предпочтениями для визуализации и общими параметрами, включая выбор персонализированного качества изображений.
Эффективная и беспрепятственная координация
Система Zenition 90 предоставляет ряд технических функций, которые помогают свести к минимуму отвлекающие факторы, чтобы хирурги могли полностью сосредоточиться на пациентах. Неизменная конструкция позволяет пользователям быстро почувствовать себя комфортно, а рабочий процесс Unify сокращает количество ошибок благодаря таким функциям, как Position Memory, ClearGuide и цветовая кодировка. Благодаря средствам коммуникации рабочего процесса Unify количество ошибок при позиционировании уменьшается на 45%⁴.
Точное возвращение в предварительно сохраненные положения
Ускорьте повторное позиционирование и выполните точное позиционирование с первого раза, вызвав сохраненные положения С-дуги с помощью функции Position Memory. Эта функция позволяет отображать координаты каждого сохраненного изображения, а также текущие и сохраненные положения. В результате пользователи могут плавно и точно направлять C-дугу обратно в нужную проекцию.
Высокое качество изображения, эффективные уровни дозы
Воспользуйтесь преимуществами технологий визуализации и усовершенствованной обработки изображений Philips премиум-класса для визуализации сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью. Технология плоского детектора позволяет получать изображения без искажений при низкой дозе облучения, а программные инструменты MetalSmart и BodySmart обеспечивают дополнительную поддержку для получения правильных изображений с первого раза и повышения эффективности дозы облучения.
Повышение клинической эффективности имеющейся системы
Эффективно позаботьтесь о будущих обновлениях с помощью программы Technology Maximizer. Эта программа обновления аппаратного и программного обеспечения, действующая в дополнение к сервисному соглашению компании Philips, поддерживает состояние системы на передовом технологическом уровне на протяжении всего срока действия соглашения. Она имеет понятную и разумную стоимость и совмещает клиническую, финансовую и рабочую безопасность в едином пакете.
Расширения клинических опций
Система Zenition 90 предоставляет оптимизированные предустановки визуализации для всех ваших задач, обеспечивая возможность получения правильных изображений с первого раза. В стандартной комплектации предусмотрены ортопедический и педиатрический режимы с дополнительными расширениями для исследований сосудов и сердца, а также исследований при лечении болевого синдрома.
Удобное получение нужных данных
Удобство визуализации еще больше ускоряет рабочий процесс и снижает сложность благодаря предустановкам исследования, применяемым одним щелчком мыши, которые оптимизированы для каждой процедуры. Выбирайте отдельные анатомические области одним нажатием кнопки.
Tехнические характеристики
Генерация рентгеновского излучения
Генератор рентгеновского излучения
Моноблок с высокочастотным генератором, 40 кГц
Рентгеновская трубка
Вращающийся анод (трубка)
Максимальная мощность генератора
Плоский детектор
Плоский детектор
Детектор Trixell из аморфного кремния
Размер матрицы
FD12: 1344 x 1344 пикселов; FD17: 1956 x 1956 пикселов
Площадь детектора
FD12: 21 x 21 см; FD17: 30 x 30 см
Размер пикселя
Взаимодействие
USB-накопитель
PNG, MP4, BMP
Беспроводная передача данных
Стандартный режим
Видеовход (опция)
S-Video, DVI (цифровой и аналоговый), SDI
Расширенный пакет DICOM/IHE
Управление рабочим списком, этап выполняемой процедуры для устройства, уведомление о сохранении
Цифровой видеовыход
2 разъема DVI для мониторов реального времени и контрольных мониторов
Опции
Средство просмотра изображений
Средство просмотра данных, получаемых с помощью различных устройств
Лазерный прицел на корпусе устройства
Лазерный прицел проецирует перекрестье из рентгеновского блока на плоский детектор
Интерфейс инъектора
Доступность
Автоматическое очерчивание сосудов
Автоматическое определение и очерчивание структур дерева сосудов на изображении в режиме 2D
Position Memory
Доступность (до трех положений)
Геометрия
Геометрия
Глубина C-дуги
73 см
C-дуга
С цветовой кодировкой, полностью уравновешенная C-дуга
Расстояние источник — изображение
99,3 см
Углы наклона
Вращение на 140° (+90°/-50°)
Нижнее боковое положение
103 см
Тормоза C-дуги
Ручные тормоза для всех перемещений
1. Результаты были получены в ходе исследования обоснованности претензий, проводимого в июне 2022 года и мае 2023 года независимой компанией Use-Lab GmbH. Результаты основаны на ответах 25 врачей из ЕС и США, ответивших на вопросы анкеты после исследования удобства использования с дополнительным временем практической эксплуатации системы.
2. Результаты были получены в ходе исследования обоснованности претензий, проводимого в июне 2022 года и мае 2023 года независимой компанией Use-Lab GmbH. Ответ основан на результатах опроса 44 врачей из ЕС и США, ответивших на вопросы анкеты после исследования удобства использования с дополнительным временем практической эксплуатации системы.
3. Результаты были получены в ходе исследования обоснованности претензий, проводимого в июне 2022 года и мае 2023 года независимой компанией Use-Lab GmbH. Ответ основан на результатах опроса 49 врачей из ЕС и США, ответивших на вопросы анкеты после исследования удобства использования с дополнительным временем практической эксплуатации системы.
4. Результаты получены в ходе пользовательских испытаний, проведенных в ноябре 2013 года независимой компанией Use-Lab GmbH. В испытаниях участвовали 30 врачей из США (15 врачей были объединены в бригады с 15 медсестрами или рентгенологами), которые выполняли смоделированные процедуры с помощью передвижных рентгеновских систем Philips в помещении, имитирующем реальную операционную. Никто из них раньше не работал друг с другом.
Снижение дозы рентгеновского излучения связано с определенными функциями и зависит от выбранных параметров дозы.
Некоторые из представленных клинических изображений получены с помощью систем Zenition 70 и Veradius Unity и не отличаются конечным качеством изображений, получаемых с помощью системы Zenition 90.
Системы Zenition 90 доступны для поставки в ограниченное количество стран. Обратитесь в региональное представительство компании Philips для проверки.
Некоторые из перечисленных функций приобретаются для системы Zenition 90 дополнительно.
Фактическое представление продукта может отличаться.
Ожидается получение уведомления, недоступно для продажи на территории США.
Компания Philips оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и/или прекращать выпуск любого продукта в любое время без предварительного уведомления или каких-либо обязательств и не несет ответственности за любые последствия, возникшие в результате использования данной публикации.
Для получения актуальной информации обратитесь к представителю Philips.
Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/03114561 (ЕРУЛ - Г004- 00110-00/03114561.
