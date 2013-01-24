Визуализация ElastQ

Визуализация ElastQ — это количественная оценка эластичности тканей, проводимая в режиме реального времени, с большой областью исследования (ОИ) и с цветовой кодировкой. Врачи могут легко оценивать эластичность тканей печени с помощью обратной связи в режиме реального времени и выполнять количественные измерения в нескольких точках выборки. Визуализация ElastQ позволяет выполнять ретроспективные измерения, в том числе по сохраненным изображениям. На уникальном экране карты статистической достоверности используется интеллектуальный анализ, с помощью которого можно дополнительно убедиться в том, что измерения пользователя получены на участках тканей с соответствующим распространением сдвиговой волны. Карта статистической достоверности визуализации, используемая вместе с картой эластичности, повышает надежность измерений, выполненных с помощью сдвиговой волны. Обе карты можно вывести на экран параллельно — это сокращает количество этапов рабочего процесса и предусматривает синхронную корреляцию карт во время этапов сбора данных и измерений.