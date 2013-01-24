Эластография сдвиговой волной компании Philips упрощает оценку печени, делая процесс измерения эластичности тканей печени быстрым и простым. Этот неинвазивный, воспроизводимый и легко реализуемый метод оценки эластичности тканей печени позволяет сократить или даже устранить необходимость проведения стандартной биопсии печени1. Исследования дают основание предполагать, что заменив дорогостоящую и болезненную биопсию, простое УЗИ станет стандартной процедурой при оценке состояния заболевания печени.
Эластография сдвиговой волной компании Philips упрощает оценку печени, делая процесс измерения эластичности тканей печени быстрым и простым.
Этот неинвазивный, воспроизводимый и легко реализуемый метод оценки эластичности тканей печени позволяет сократить или даже устранить необходимость проведения стандартной биопсии печени.
Исследования дают основание предполагать, что заменив дорогостоящую и болезненную биопсию, простое УЗИ станет стандартной процедурой при оценке состояния заболевания печени.
Эластография сдвиговой волной компании Philips упрощает оценку печени, делая процесс измерения эластичности тканей печени быстрым и простым.
Этот неинвазивный, воспроизводимый и легко реализуемый метод оценки эластичности тканей печени позволяет сократить или даже устранить необходимость проведения стандартной биопсии печени.
Исследования дают основание предполагать, что заменив дорогостоящую и болезненную биопсию, простое УЗИ станет стандартной процедурой при оценке состояния заболевания печени.
Эластография сдвиговой волной компании Philips упрощает оценку печени, делая процесс измерения эластичности тканей печени быстрым и простым.
Этот неинвазивный, воспроизводимый и легко реализуемый метод оценки эластичности тканей печени позволяет сократить или даже устранить необходимость проведения стандартной биопсии печени.
Исследования дают основание предполагать, что заменив дорогостоящую и болезненную биопсию, простое УЗИ станет стандартной процедурой при оценке состояния заболевания печени.