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Эластография сдвиговой волной

Эластография сдвиговой волной

Упрощение оценки заболеваний печени

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Ценность эластографии

 

Эластография сдвиговой волной компании Philips упрощает оценку печени, делая процесс измерения эластичности тканей печени быстрым и простым. Этот неинвазивный, воспроизводимый и легко реализуемый метод оценки эластичности тканей печени позволяет сократить или даже устранить необходимость проведения стандартной биопсии печени1. Исследования дают основание предполагать, что заменив дорогостоящую и болезненную биопсию, простое УЗИ станет стандартной процедурой при оценке состояния заболевания печени.

Эластография сдвиговой волной компании Philips упрощает оценку печени, делая процесс измерения эластичности тканей печени быстрым и простым.

 

Этот неинвазивный, воспроизводимый и легко реализуемый метод оценки эластичности тканей печени позволяет сократить или даже устранить необходимость проведения стандартной биопсии печени.

 

Исследования дают основание предполагать, что заменив дорогостоящую и болезненную биопсию, простое УЗИ станет стандартной процедурой при оценке состояния заболевания печени.

Эластография сдвиговой волной компании Philips упрощает оценку печени, делая процесс измерения эластичности тканей печени быстрым и простым.

 

Этот неинвазивный, воспроизводимый и легко реализуемый метод оценки эластичности тканей печени позволяет сократить или даже устранить необходимость проведения стандартной биопсии печени.

 

Исследования дают основание предполагать, что заменив дорогостоящую и болезненную биопсию, простое УЗИ станет стандартной процедурой при оценке состояния заболевания печени.

Эластография сдвиговой волной компании Philips упрощает оценку печени, делая процесс измерения эластичности тканей печени быстрым и простым.

 

Этот неинвазивный, воспроизводимый и легко реализуемый метод оценки эластичности тканей печени позволяет сократить или даже устранить необходимость проведения стандартной биопсии печени.

 

Исследования дают основание предполагать, что заменив дорогостоящую и болезненную биопсию, простое УЗИ станет стандартной процедурой при оценке состояния заболевания печени.

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Что это значит?
Final CEE consent
shear-elastq

Визуализация ElastQ

Визуализация ElastQ — это количественная оценка эластичности тканей, проводимая в режиме реального времени, с большой областью исследования (ОИ) и с цветовой кодировкой. Врачи могут легко оценивать эластичность тканей печени с помощью обратной связи в режиме реального времени и выполнять количественные измерения в нескольких точках выборки. Визуализация ElastQ позволяет выполнять ретроспективные измерения, в том числе по сохраненным изображениям. На уникальном экране карты статистической достоверности используется интеллектуальный анализ, с помощью которого можно дополнительно убедиться в том, что измерения пользователя получены на участках тканей с соответствующим распространением сдвиговой волны. Карта статистической достоверности визуализации, используемая вместе с картой эластичности, повышает надежность измерений, выполненных с помощью сдвиговой волны. Обе карты можно вывести на экран параллельно — это сокращает количество этапов рабочего процесса и предусматривает синхронную корреляцию карт во время этапов сбора данных и измерений.

ElastPQ

ElastPQ — простой в применении метод получения значений эластичности тканей печени в рамках предустановленной ОИ. Используя визуализацию в режиме реального времени в качестве ориентира, ОИ размещается над исследуемым участком, после чего в считанные секунды начинают поступать и отображаться такие данные эластичности ткани, как AVG, MEAN и IQR. Можно зарегистрировать несколько образцов, после чего на основании результатов будет сформирован отчет.
non-invasive-liver-fibrosis

Неинвазивная оценка фиброза печени

Ультразвуковая эластография сдвиговой волной ElastPQ

 

Ричард Дж. Барр, доктор медицины, доктор наук, член Американской коллегии рентгенологов, отделение рентгенодиагностики,
Hitchcock Imaging, Янгстаун, шт. Огайо

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Представляем эластографию сдвиговой волной нового поколения

Ультразвуковая эластография сдвиговой волной ElastQ

 

Виджай Шамдасани, доктор наук, и Хуа Се, доктор наук, Philips «Ультразвуковые исследования» 

 

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Неинвазивная оценка печени стала проще

 

Измерение эластичности тканей печени, получаемое в считанные секунды с помощью простого неинвазивного сканирования

liver-assessment

Простой процесс оценки и контроля пациентов

Хронический гепатит C по всему миру

 

  • 130–150 миллионов людей поражены
  • 4,7 миллиона новых случаев заболевания ежегодно
  • 350 000–500 000 смертей ежегодно
  • 130–150 миллионов людей поражены
  • 4,7 миллиона новых случаев заболевания ежегодно
  • 350 000–500 000 смертей ежегодно
    • Эластография сдвиговой волной поддерживается на ультразвуковых системах EPIQ 7EPIQ 5 и Affiniti 70.
    1 Ferraioli G, et al. Point shear wave elastography method for assessing liver stiffness. World J Gastroenterology. 2014 April 28;20(16):4787–4796.

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю