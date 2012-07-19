При планировании лечения необходимо решить три основные задачи:
Пациент:
Пациент:
Успешное продвижение к питающему сосуду и точное размещение устройства стали более сложными, но решаемыми задачами благодаря появлению новых технологий и устройств. При этом важно не допустить диссекцию артерий, возникновение спазмов, а также минимизировать применение контрастного вещества и облучения.
После лечения аневризмы необходимо тщательно проверить размещение и установку устройства в питающем сосуде, шейке и мешке аневризмы. Представленные приложения позволяют эффективно выполнить оценку результативности лечения, а также проверку на возможную диссекцию артерий, пока пациент все еще находится на столе.
Помогает снизить дозу облучения, располагая систему или стол в режиме удержания последнего изображения, чтобы врач мог подготовиться к следующей серии, не прибегая к рентгеноскопии.