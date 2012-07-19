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Клинические решения

Решение для нейро исследований 

Решения в нейрорадиологии основаны на увиденном — давайте видеть больше

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    Что это значит?
    Решение Neuro Suite для неврологических исследований от Philips предлагает широкий выбор интегрированных технологий, услуг и принадлежностей для неврологических операций, предоставляя возможность полностью контролировать процессы в любой момент: при лечении пациента с острым инсультом, при визуализации малых внутричерепных сосудов, кропотливом размещении устройства, отклоняющего поток, или медленной работе над сложной артериовенозной мальформацией. Теперь можно работать с уверенностью благодаря использованию комплексных технологий визуализации и опций для неврологических операций, созданных в результате интенсивных исследований, в которых приняли участие лидеры в области медицинского обслуживания, а также основоположники в области интервенционных методов лечения в неврологии.
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    Решение для нейро исследований

    Все клинические решения

    Будьте готовы к новым испытаниям в лечении ишемического инсульта

    Все чаще для лечения пациентов с ишемическим инсультом выбирают тромбэктомию. Также теперь при выборе метода лечения ишемического инсульта основываются не на срочности, а на результатах визуализации. Решение Neuro Suite разработано в соответствии с данными тенденциями. Оно поддерживает высокий уровень эффективности операций и способствует анализу результатов лечения пациентов с инсультом.
    XperCT и VasoCT
    XperCT и VasoCT
    Возможность визуализировать сосудистые структуры размером менее миллиметра и эндоваскулярный материал увеличивает шансы на успех и повышает уверенность в правильности подобранного лечения. XperCT проводит визуализацию наподобие КТ, которую можно осуществлять непосредственно в решении для неврологических исследований, а также помогает распознать поражения мягких тканей на раннем этапе. VasoCT позволяет проводить 3D-визуализацию изображений с высоким разрешением, предоставляет важную информацию о сосудистых структурах головного мозга, что позволяет производить как можно более точную оценку расположения сосудов в мягких тканях.
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    Хороший обзор и эффективная навигация при лечении аневризм головного мозга

    При лечении аневризм головного мозга возможно возникновение сложностей с визуализацией, что влечет за собой увеличение продолжительности операции. Поэтому для принятия решений по лечению и установке устройства так важно проводить высококачественную 2D- и 3D-визуализацию, при этом эффективно управляя дозой облучения.
    Aneurysmflow
    AneurysmFlow
    Возможно возникновение сложностей с проведением функциональной оценки кровотока после операции. Приложение AneurysmFlow разработано для предоставления необходимой информации до и после установки устройства, отклоняющего поток. Оно выполняет визуализацию и количественный анализ изменений кровотока для подтверждения эффективности операции.
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    Клинические решения для лечения ишемического инсульта

    Клинические решения для лечения ишемического инсульта
    Наше решение для неврологических исследований предоставляет опции для организации рабочего процесса, специальные интервенционные приложения и современные устройства для неврологической хирургии, которые помогут вам поддерживать высокий уровень эффективности операций и выполнять анализ результатов лечения пациентов с инсультом. Данные приложения и устройства обеспечивают поддержку на протяжении всего исследования: при принятии решений, проведении устройств, выполнении лечения и подтверждении результатов лечения.

    Принятие решений


    При планировании лечения необходимо решить три основные задачи:

     

    1. Определить, ишемический или геморрагический инсульт у пациента
    2. Установить область повреждения и оценить степень ишемической полутени, а также количество ткани, которое можно восстановить
    3. Выяснить, через какое количество времени после появления симптомов провели инвазивную процедуру в паховой области

    Комплексная диагностика инсульта на основе трех изображений XperCT

    XperCT Dual
    Технология XperCT без контрастирования помогает распознать ишемические изменения на ранней стадии. Функция XperCT на ранней стадии помогает определить ближайшую закупорку. Функция XperCT с контрастированием на поздней стадии поддерживает распознавание коллатералей.

    Dual View для просмотра наполнения коллатералей

    XperCT Dual View
    Функция параллельного просмотра объемных изображений XperCT Dual ранней и поздней стадии способствует определению ишемической полутени и обеспечивает визуализацию наполнения коллатералей.

    Технология внутривенной КТ VasoCT для проверки положения и длины тромба

    Технология внутривенной КТ VasoCT
    Технология внутривенной КТ VasoCT позволяет проводить визуализацию за пределами тромба с помощью перипроцедурного создания изображений дистальных сосудов при ишемическом инсульте. При ретроградном наполнении становится видна структура сосудов до и после тромба. 3D-схема сосудов VasoCT может использоваться при визуализации устройств для извлечения тромба.

    Управление и лечение


    При навигации и лечении инсульта врачам необходимо иметь возможность визуализировать конкретную область, в которой обнаружен тромб, а также оценить, можно ли удалить тромб и каким образом.

    Создавайте четкие изображения при помощи 2D DSA с использованием технологии ClarityIQ

    2D DSA ClarityIQ
    Технология автоматической компенсации артефактов движения во время проведения DSA в режиме реального времени позволяет создавать четкие изображения сосудов, способствуя принятию верных решений во время операций по лечению инсульта.

    Улучшите визуализацию сосудистой структуры с помощью Roadmap Pro

    Roadmap Pro
    Усовершенствованная схема сосудов помогает улучшить визуализацию перекрывающихся сосудов, удерживая при этом баланс дозовой нагрузки, позволяя принимать обоснованные решения по поводу доступности тромба, а также выбору пути к нему.

    Увеличьте объем данных изображений анатомических структур с помощью 3D-RA и 3D Roadmap

    Технология создания изображений анатомических структур 3D Roadmap
    Технология 3D Roadmap предоставляет данные изображений анатомических структур, обеспечивая точность навигации при проведении к тромбу проводника, катетера и специального устройства.

    Подтверждение результата


    После лечения инсульта необходимо убедиться, что тромб был удален, а также выполнить проверку на наличие кровотечений, пока пациент все еще находится в операционной.

    Убедитесь в успешности лечения вместе с визуализацией кровотока в режиме DSA

    Визуализация кровотока в режиме DSA
    Высококачественная визуализация в режиме DSA позволяет оценить, был ли тромб полностью удален и произошло ли растворение сгустков крови в головном мозге. Врачам предоставляется возможность проверить восстановление кровотока в области ишемической полутени, а также наличие кровотечений в периоперационный период.

    Проверка на наличие кровотечений в периоперационный период вместе с XperCT Dual

    XperCT Dual
    Используйте КТ-подобные изображения, чтобы убедиться в успешности лечения и осуществить проверку на наличие кровотечений.

    Опции для организации рабочего процесса, которые помогут оптимизировать работу лаборатории и контроль лучевой нагрузки


    Azurion предлагает ряд инновационных продуктов, разработанных для эффективной и легкой работы дежурной команды врачей, позволяя им сосредоточиться на пациенте, а также контролировать дозу облучения во время хирургического лечения ишемического инсульта.

      Протоколы ProcedureCard

      Протоколы ProcedureCard
      Протоколы ProcedureCard упорядочивают и стандартизируют процесс настройки системы, а также способствуют сокращению числа ошибок на стадии подготовки к операции по устранению острого ишемического инсульта. Специальные больничные протоколы для инсульта и/или контрольные списки можно загрузить в протоколы ProcedureCard и вывести на мониторы, чтобы обеспечить согласованность процессов во время хирургического лечения острого ишемического инсульта.

      FlexVision Pro и модуль сенсорного экрана Pro

      FlexVision Pro и TSM Pro
      Система предоставляет возможность напрямую управлять предоперационным диагностическим сканированием, данными о пациенте и инструментами планирования непосредственно у стола пациента. Таким образом достигается экономия времени и сокращение перемещений в стерильной зоне. Модуль сенсорного экрана Pro позволяет с легкостью, характерной для использования планшета, управлять изображениями и приложениями прямо у стола пациента.

      Концепция работы Instant Parallel Working

      Концепция работы Instant Parallel Working
      Позволяет членам команды одновременно работать над различными задачами, не мешая друг другу, что сокращает время проведения операции для пациентов с острым инсультом.

      Подголовник для неврологических операций

      Подголовник для неврологических операций
      Предназначен для фиксирования беспокойных пациентов при седации с сохранением сознания, чтобы снизить степень выраженности артефактов движения во время операции.

      Интегрированный операционный стол

      Операционный стол Getinge Magnus
      Операционный стол Getinge Magnus используется для оказания неотложной медицинской, а также травматологической помощи. Он синхронизируется с рентгеновскими системами Philips, используя преимущества передовых решений систем Philips.

      Клинические решения для лечения аневризм головного мозга

      Клинические решения для лечения аневризм головного мозга
      Решение Neuro Suite для неврологических исследований предоставляет опции для организации рабочего процесса, специальные интервенционные приложения и современные устройства для неврологической хирургии, которые повысят точность при проведении операций, а также снизят дозу облучения для медицинских работников и пациентов при проведении хирургического лечения аневризмы. Данные приложения и устройства обеспечивают поддержку на протяжении всего исследования: при принятии решений, проведении устройств, выполнении лечения и подтверждении результатов лечения.
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      Описание клинического случая с низкими показателями средних амплитуд кровотока в аневризме (MAFA)

      Описание предоставлено профессором Лораном Спелле (Laurent Spelle), больница Hôpital Bicêtre, Париж, Франция

      Пациент:

       

      • Женщина, 35 лет.
      • Мешковидная аневризма внутренней сонной артерии.
      • Дата исследования: 16 июня 2014 г., установка устройства, отклоняющего поток.
      • Показатели MAFA на AneurysmFlow — 0,59
      • Повторное исследование:19 декабря 2014 г., полная окклюзия аневризмы.
      MAFA 1
      16 июня 2014 г.
      MAFA 2
      19 декабря 2014 г.
      MAFA 3
      Клинический пользователь ориентируется на данные стандартной визуализации в режиме DSA, которая является основным источником информации в течение процедуры.

      Описание клинического случая с высокими показателями средних амплитуд кровотока в аневризме (MAFA) 1.11

      Описание предоставлено доктором Витором Мендесом Перейрой (Vitor Mendes Pereira) UHN, Университет Торонто (University of Toronto), Торонто, Канада

      Пациент:

       

      • Женщина, 67 лет.
      • Мешковидная аневризма внутренней сонной артерии.
      • Дата исследования: 19 июля 2012 г., больница Hôpital Universitaire de Geneva, установка устройства, отклоняющего поток.
      • Показатели MAFA на AneurysmFlow — 1,11
      • Последующие МРТ, проведенные через 3, 6 и 12 месяцев, показали неполную окклюзию.
      • Проведение ангиографии спустя 2 года после установки устройства четко показало наличие резидуальной аневризмы.
      • Спустя 3 месяца установили дополнительное устройство, отклоняющее поток (изображение не представлено).
      MAFA 1
      19 июля 2012 г.
      MAFA 1
      13 октября 2014 г.
      MAFA 3
      Клинический пользователь ориентируется на данные стандартной визуализации в режиме DSA, которая является основным источником информации в течение процедуры.

      Принятие решений


      При планировании лечения аневризмы головного мозга необходимо решить три основные задачи: 1) получить сведения о сосудах с извилистой структурой; 2) определить точное местоположение, размер и положение шейки аневризмы; 3) распознать поражение и убедиться, что оно достаточно серьезное для проведения хирургического вмешательства, а также определить, достаточно ли информации для назначения подходящего плана терапии.

      3D-визуализация сосудов с извилистой структурой вместе с 3D-RA

      Технология трехмерной ротационной ангиографии 3D-RA патологической извитости сосудов
      3D-RA за несколько секунд предоставляет объемные данные для просмотра и проведения оценки местоположения, размера, шейки аневризмы и тяжести состояния больного. 3D-RA также создает объемные изображения высокого пространственного разрешения и автоматически компенсирует артефакты движения пациента.

      Проводите визуализацию границ поражения и соответствующей васкуляризации с помощью MR-CT Roadmap

      MR-CT Roadmap
      Используйте полученные ранее данные КТ- или МРТ-ангиографии и совмещайте их с данными рентгеноскопии в режиме реального времени, чтобы визуализировать границы поражения и соответствующей васкуляризации для оценки рисков. Повторное использование полученных ранее данных помогает контролировать дозу облучения и количество контрастного вещества.

      Навигация и лечение


      Успешное продвижение к питающему сосуду и точное размещение устройства стали более сложными, но решаемыми задачами благодаря появлению новых технологий и устройств. При этом важно не допустить диссекцию артерий, возникновение спазмов, а также минимизировать применение контрастного вещества и облучения.

      Технология динамического визуального контроля в режиме 3D для нейрососудистых структур

      Динамический визуальный контроль в режиме 3D
      Технология 3D Roadmap улучшает визуализацию перекрывающихся сосудов, способствуя точному управлению проводником и катетером при их проведении через сложные сосудистые структуры. Данная технология обеспечивает высокую точность операции, компенсируя при этом в режиме реального времени артефакты движения С-дуги, стола и небольших движений пациента.

      Визуализация циркуляции крови вместе с AneurysmFlow

      Aneurysmflow
      Проводите визуализацию и количественный анализ циркуляции крови в неизмененном участке сосуда и мешке аневризмы для получения важных сведений, которые могут облегчить установку устройств, отклоняющих поток, и других устройств для эмболизации.

      Точная навигация с помощью MR-CT Roadmap

      MR-CT Roadmap
      Проводите визуализацию границ поражения и соответствующей васкуляризации для улучшения точности навигации во время лечения патологии, сокращая при этом количество контрастного вещества и контролируя дозу облучения.

      Улучшите визуализацию сосудистой структуры головного мозга с помощью Roadmap Pro

      Roadmap Pro
      Усовершенствованная технология Roadmap Pro способствует улучшению визуализации перекрывающихся сосудов, сохраняя при этом баланс дозовой нагрузки. Во время установки спирали для эмболизации данное приложение можно настроить для наблюдения за продвижением.

      Подтверждение результата

       

      После лечения аневризмы необходимо тщательно проверить размещение и установку устройства в питающем сосуде, шейке и мешке аневризмы. Представленные приложения позволяют эффективно выполнить оценку результативности лечения, а также проверку на возможную диссекцию артерий, пока пациент все еще находится на столе. 

      Послеоперационный расчет показателей кровотока вместе с AneurismFlow

      AneurysmFlow
      Производите оценку изменений кровотока в аневризме до и после операции, рассчитывая разницу в показателях средних амплитуд кровотока в аневризме (MAFA) до и после размещения устройства, отклоняющего поток.

      Улучшите визуализацию сосудов и устройств в головном мозге вместе с внутриартериальным методом VasoCT

      Внутриартериальный метод VasoCT
      Внутриартериальный метод VasoCT представляет собой метод получения данных, который сочетает в себе создание изображений высокого разрешения с помощью XperCT и введение контрастного вещества для улучшения визуализации эндоваскулярных стентов, различных устройств, в том числе для отведения потока, а также морфологии сосудов вплоть до перфорантных вен. Его все чаще применяют для последующего исследования пациентов, перенесших операцию по лечению аневризмы с применением стентов, отклоняющих поток, чтобы проверить расположение устройства.

      Проверка на наличие кровотечений в периоперационный период вместе с XperCT Dual

      XperCT Dual
      Используйте КТ-подобные изображения, чтобы убедиться в успешности лечения и осуществить проверку на наличие кровотечений.

      Инновационный рабочий процесс в нейрохирургии


      Решение Neuro Suite вместе с Azurion предлагает ряд инновационных разработок для организации рабочего процесса, спроектированных, чтобы упростить процесс, сократить время процедуры и обеспечить управление дозой облучения во время хирургического лечения аневризмы.

        Острая эмболия и тромбоз сосудов при низких дозах облучения вместе с ClarityIQ

        Круговая диаграмма ClarityIQ
        Технология ClarityIQ снижает дозу облучения на 75% при проведении неврологических исследований в режиме DSA1, создавая при этом изображения, качество которых не отличается от качества изображений системы без ClarityIQ. Технология автоматической компенсации артефактов движения предоставляет ключевое преимущество при проведении процедур установки устройств маленького размера на сосуды головного мозга, т. к. стабилизирует перемещения черепной коробки и подавляет артефакты движения.

        Управление дозовой нагрузкой и упрощение рабочего процесса вместе с функцией Zero Dose Positioning

        Функция Zero Dose Positioning

        Помогает снизить дозу облучения, располагая систему или стол в режиме удержания последнего изображения, чтобы врач мог подготовиться к следующей серии, не прибегая к рентгеноскопии.

        Управление всеми функциями прямо у стола вместе с FlexVision Pro

        FlexVision Pro
        Данная функция позволяет уменьшить дозу облучения благодаря опциям панорамирования стола, регулировки его высоты или перевода рентгеновской системы в положение последнего полученного изображения, чтобы определить новое положение центра. Это поможет подготовиться к получению следующей серии, не прибегая к рентгеноскопии.

        Протоколы ProcedureCard

        Протоколы ProcedureCard
        С помощью протоколов ProcedureCard можно упорядочить и стандартизировать процесс настройки системы, а также сократить число ошибок на стадии подготовки. Выберите протокол аневризмы ProcedureCard, и система настроится подходящим для вас образом. Специальные больничные протоколы аневризмы и/или контрольные списки можно внести в протоколы ProcedureCard и вывести на мониторы для синхронизации рабочего процесса.

        Подголовник для неврологических операций

        Подголовник для неврологических операций
        Предназначен для снижения артефактов движения во время операции.
        1. Söderman M, Holmin S, Andersson T, Palmgren C, Babic D, Hoornaert B. Image noise reduction algorithm for digital subtraction angiography: clinical results. Radiology. 2013 Nov;269(2):553-60. Результаты использования методов снижения дозы облучения могут меняться в зависимости от клинической задачи, телосложения пациента, исследуемой анатомической структуры, а также клинических условий. Соответствующие определенной клинической задаче настройки определяются специалистом в области интервенционной радиологии с помощью лечащего врача. Результаты указаны из расчета произведения дозы на площадь DSA на кадр в рамках перспективного исследования отобранных случайным образом 20 пациентов, проведенного единым центром. DSA проводилась с помощью Allura Xper с технологией ClarityIQ и Allura Xper без технологии ClarityIQ, которые использовались при лечении стеноза фронтального и латерального позвоночного канала на одном и том же случайном пациенте при одних и тех же условиях, поле обзора и протоколе инъекций. Качество изображений оценивалось субъективно (3 участвовавшими в исследовании радиологами по 5-балльной шкале, где 1 — очень плохо, 5 — отлично).
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