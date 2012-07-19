Söderman M, Holmin S, Andersson T, Palmgren C, Babic D, Hoornaert B. Image noise reduction algorithm for digital subtraction angiography: clinical results. Radiology. 2013 Nov;269(2):553-60. Результаты использования методов снижения дозы облучения могут меняться в зависимости от клинической задачи, телосложения пациента, исследуемой анатомической структуры, а также клинических условий. Соответствующие определенной клинической задаче настройки определяются специалистом в области интервенционной радиологии с помощью лечащего врача. Результаты указаны из расчета произведения дозы на площадь DSA на кадр в рамках перспективного исследования отобранных случайным образом 20 пациентов, проведенного единым центром. DSA проводилась с помощью Allura Xper с технологией ClarityIQ и Allura Xper без технологии ClarityIQ, которые использовались при лечении стеноза фронтального и латерального позвоночного канала на одном и том же случайном пациенте при одних и тех же условиях, поле обзора и протоколе инъекций. Качество изображений оценивалось субъективно (3 участвовавшими в исследовании радиологами по 5-балльной шкале, где 1 — очень плохо, 5 — отлично).