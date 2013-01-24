МРТ в виртуальной реальности



«Подготовка — это ключ к успеху».

— Александр Грэм Белл



Знание того, чего следует ожидать, перед процедурой МРТ может стать важной частью для обеспечения комфорта пациента. Хорошо подготовленные пациенты обычно ведут себя спокойнее, что делает процесс сканирования более плавным и повышает эффективность работы персонала. Экономические показатели вашего учреждения зависят от удовлетворения как пациентов, так и персонала.



Мы понимаем важность хорошей подготовки. С использованием технологий виртуальной реальности мы создали решение, с помощью которого вы сможете не просто рассказать пациентам, что им ожидать, но и показать. Вместе с компанией Infor-Med, медицинским центром Maxima Medical Center Veldhoven и медицинским центром Radboud University Medical Center Nijmegen мы совершенствуем процесс МРТ-исследования и помогаем улучшить качество предоставления медицинских услуг.

