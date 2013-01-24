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МРТ в виртуальной реальности
мистер виртуальная реальность masthead

Процедура МРТ

в дополненной реальности

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Используйте возможности виртуальной реальности для подготовки пациентов


«Подготовка — это ключ к успеху».

— Александр Грэм Белл
 

Знание того, чего следует ожидать, перед процедурой МРТ может стать важной частью для обеспечения комфорта пациента. Хорошо подготовленные пациенты обычно ведут себя спокойнее, что делает процесс сканирования более плавным и повышает эффективность работы персонала. Экономические показатели вашего учреждения зависят от удовлетворения как пациентов, так и персонала.

Мы понимаем важность хорошей подготовки. С использованием технологий виртуальной реальности мы создали решение, с помощью которого вы сможете не просто рассказать пациентам, что им ожидать, но и показать. Вместе с компанией Infor-Med, медицинским центром Maxima Medical Center Veldhoven и медицинским центром Radboud University Medical Center Nijmegen мы совершенствуем процесс МРТ-исследования и помогаем улучшить качество предоставления медицинских услуг.
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миниатюра видео опыта мрт сканирования
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Что это значит?
Final CEE consent

Погрузитесь в виртуальную реальность прямо сейчас!

посмотрите видеоролик в режиме виртуальной реальности

Шаг 1. Откройте видеоролик на вашем смартфоне (для просмотра необходимо

приложение YouTube¹)

Шаг 2. Нажмите на значок очков в правом нижнем углу экрана

Шаг 3. Закрепите смартфон на очках виртуальной реальности и погрузитесь в виртуальную реальность!
Смотреть видео в режиме виртуальной реальности на смартфоне

Узнайте больше о комфорте пациента

изображение мрт in bore experience

Технология МРТ In-Bore Experience

 

Наша технология МРТ In-Bore Experience разработана специально для улучшения взаимодействия с пациентом и рабочего процесса, а также для обеспечения более высокого уровня комфорта пациента.

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изображение, повышение уровня комфорта пациента

Повышение качества исследования за счет дизайна окружающей среды

 

Изучив, как люди чувствуют себя, перемещаются и взаимодействуют друг с другом в условиях медицинского учреждения, мы определили возможные способы повышения уровня комфорта пациентов.

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изображение, расслабленные неподвижные пациенты

Комфорт пациентов, уменьшение двигательной активности, повышение производительности

 

Может ли повышение уровня комфорта пациента во время МРТ сократить количество артефактов движения и повторение последовательностей, тем самым обеспечив финансовые преимущества?

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¹YouTube LLC. Адрес головного офиса: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States (США) 

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю